Экономика
Деловое.ТВВВП Китая по итогам первого полугодия 2020 года снизился на 1,6%
В опубликованном документе отмечается "переход от замедления к росту" национальной экономики. ВВП Китая по итогам первой половины 2020 года снизился на 1,6% в годовом выражении под влиянием пандемии коронавируса.
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Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
Известия 13 июля в 22:05
Происшествия
В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи
Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК 22:51
Общество
В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания
Исполнительные власти и законодатели штата Мичиган борются за освобождение 15-летней школьницы, которую отправили в места лишения свободы для несовершеннолетних за невыполнение домашнего задания, пишет Detroit Metro Times.
РИА Новости 22:01
Общество
В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия 07:21
Общество
Установка памятника Ермаку в Тобольске вызвала споры
REGNUM вчера в 23:52
Финансы
Коллекторы назвали «золотые правила» для берущих кредит
Людям, намеренным взять крупный кредит, следует в течение двух или трех месяцев откладывать сумму своего будущего ежемесячного платежа, рассказал президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.
Газета.Ru 21:51
Общество
Twitter заблокировал все аккаунты, которые пытались сменить пароль
Компания заблокировала все учетные записи, в которых за последние 30 дней отмечены попытки смены пароля.
Общественная служба новостей 16:07
Происшествия
Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала
Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru 11:49
Общество
В первый день сдачи ЕГЭ в Удмуртии 23 выпускника получили 100 баллов
12 выпускников нынешнего года и один — прошлых лет получили высший балл по литературе. Семеро школьников — по информатике.
REGNUM 06:16
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
В топ-5 вошли боевик «Призрачная шестерка» и комедийная картина «Загадочное убийство».
Evo-rus.com 01:36
Происшествия
Пропавший на Сахалине турист найден мертвым
Турист, пропавший в районе бухты Тихой на Сахалине, найден мертвым.
Российская газета 22:59
Музыка
Hurts выпустили клип «Redemption»
Британский дуэт Hurts осчастливил своих поклонников. В ночь на 16 июля у группы вышел новый трек «Redemption» и видео на него.
Портал Субкультура 11:20
Шоу-бизнес
Первую семью Иосифа Пригожина выселили из квартиры из-за долгов
Бывшая супруга Иосифа Пригожина вместе с детьми была признана утратившей право на пользование жильем.
ИнфоСМИ 05:24
Общество
Эксперт объяснил, можно ли не платить взносы за капремонт
Россияне обязаны оплачивать взносы за капремонт дома, так как этого требует закон.
Политическая Экспертиза 22:53
Происшествия
МВД сообщило о задержании 132 человек на незаконной акции в Москве
На несанкционированной акции в центре Москвы в среду вечером задержали 132 человека, сообщило столичное ГУ МВД на своем сайте.
РИА Новости вчера в 17:17
Армия и оружие
Новая эпоха: ракетный комплекс С-500 высоко оценили в Египте
В Египте высоко оценили российский зенитный ракетный комплекс С-500.
Российская газета 04:22
Энергетика
Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%
Напомним, в июне 2019 года ФАС выпустила приказ о повышении оптовых цен на газ для населения и промышленных потребителей с 1 июля на 1,4%. Предыдущая индексация была в позапрошлом году: с 1 июля 2018 года цены на газ были увеличены на 3,4%.
Коммерсантъ 13:52
Экономика
В России с 1 августа будут увеличены выплаты работающим пенсионерам
Перерасчет проводится ежегодно В России с 1 августа будут увеличены выплаты работающим пенсионерам.
Туган як (Родной край) Республика Татарстан 14 июля в 01:54
Происшествия
На Сереброплавильном заводе в Барнауле произошёл пожар
В ночь с 16 на 17 июля барнаулец Евгений Кучинёв сообщил в своём facebook о возгорании здания на территории второй плавильной фабрики бывшего Сереброплавильного завода.
ПолитСиб.Ру 22:55
Религия
В Екатеринбурге почтили память Николая II и его семьи крестным ходом
В Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля состоялся традиционный Царский крестный ход в память о гибели последнего русского императора Николая II и его семьи.
Известия 22:01
Наука
Назван главный признак осложнений от коронавируса
Французские ученые назвали главную отличительную черту пациентов, для которых высок риск тяжелых осложнений COVID-19.
Lenta.ru вчера в 23:46
Общество
В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в заявлении.
RT на русском 16:17
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в Российской Федерации. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:49
Армия и оружие
День авиации ВМФ России отмечают 17 июля
Телепорт 19:33
Общество
Все российские регионы прошли пик эпидемии, сообщил эксперт
Как пояснил Тавадян, регионы сгруппированы по цветам, которым соответствуют разные значения индекса заболеваемости - R. R - это индекс репродукции инфекции, которая рассчитана по методике Роспотребнадзора.
РИА Новости 20:49