Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВВВП Китая по итогам первого полугодия 2020 года снизился на 1,6%

В опубликованном документе отмечается "переход от замедления к росту" национальной экономики. ВВП Китая по итогам первой половины 2020 года снизился на 1,6% в годовом выражении под влиянием пандемии коронавируса.
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Юань в ожидании данных по ВВП Китая

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Экономика

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Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
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В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания

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Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала

Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
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В первый день сдачи ЕГЭ в Удмуртии 23 выпускника получили 100 баллов

12 выпускников нынешнего года и один — прошлых лет получили высший балл по литературе. Семеро школьников — по информатике.
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Турист, пропавший в районе бухты Тихой на Сахалине, найден мертвым.
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Британский дуэт Hurts осчастливил своих поклонников. В ночь на 16 июля у группы вышел новый трек «Redemption» и видео на него.
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Россияне обязаны оплачивать взносы за капремонт дома, так как этого требует закон.
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В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев

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МВД сообщило о задержании 132 человек на незаконной акции в Москве

На несанкционированной акции в центре Москвы в среду вечером задержали 132 человека, сообщило столичное ГУ МВД на своем сайте.
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Новая эпоха: ракетный комплекс С-500 высоко оценили в Египте

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Перерасчет проводится ежегодно В России с 1 августа будут увеличены выплаты работающим пенсионерам.
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На Сереброплавильном заводе в Барнауле произошёл пожар

В ночь с 16 на 17 июля барнаулец Евгений Кучинёв сообщил в своём facebook о возгорании здания на территории второй плавильной фабрики бывшего Сереброплавильного завода.
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В Екатеринбурге почтили память Николая II и его семьи крестным ходом

В Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля состоялся традиционный Царский крестный ход в память о гибели последнего русского императора Николая II и его семьи.
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Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции

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Назван главный признак осложнений от коронавируса

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«В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в заявлении.
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Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России

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День авиации ВМФ России отмечают 17 июля

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Все российские регионы прошли пик эпидемии, сообщил эксперт

Как пояснил Тавадян, регионы сгруппированы по цветам, которым соответствуют разные значения индекса заболеваемости - R. R - это индекс репродукции инфекции, которая рассчитана по методике Роспотребнадзора.
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