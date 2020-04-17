Экономика
ГЛАС.RUВВП Китая рекордно снизился из-за коронавируса
Уже в первом квартале ВВП Китая опустился на 6,8%. Такие цифры приводят представители Госстатбюро Китая в докладе, который был опубликован в пятницу, 17 апреля. По данным ведомства, в текущих ценах ВВП Китая составил 20,65 трлн. юаней. Китайская экономика снизилась впервые с 1992 года.
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с чего всё началось
ВВП Китая сократился на 6,8% в первом квартале 2020 года, что стало первым снижением этого показателя с 1976 года, сообщает South China Morning Post со ссылкой на данные Национального бюро статистики (NBS) КНР.РБКвчера в 00:40
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Общество
В Нижегородской области выявлено 517 случаев заражения коронавирусом
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RT на русском 06:03
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Общество
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На 10:00 18 апреля новая коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена ещё у 15 жителей Владимирской области.
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Легкомоторный самолет разбился под Хабаровском
Частный самолет разбился под Хабаровском. Крушение произошло вблизи поселка Лесное в 30 километрах от города, соообщает «Интерфакс».
BFM.ru 02:22
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Симуляционный обучающий центр для врачей открыли в новой Москве
"Под руководством опытных инструкторов и экспертов симуляционного центра Международного медицинского кластера Сколково в ближайшее время начнется обучение врачей новой больницы помощью роботов-пациентов",- отметил заммэра.
Интерфакс 06:13
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В России создали миниатюрный ПК на процессоре «Байкал»
В России создали миниатюрный ПК, работающий на процессоре «Байкал-Т1».
Дни24 02:55
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ФНС России предложила вести реестр с доходами каждой семьи
Москва, 17 апреля 2020, 07:53 — REGNUM Федеральная налоговая служба (ФНС) России планирует создать специальный реестр, в котором наряду со всеми официальными данными о гражданах будет собираться информация об их доходах.
REGNUM вчера в 00:53
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Кожную сыпь и проявления сетчатого сосудистого рисунка на поверхности кожи назвали возможными симптомами коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 06:25
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В Иерусалиме началась церемония освящения Благодатного огня
В храме Гроба Господня в Иерусалиме в субботу, 18 апреля, началась церемония освящения Благодатного огня.
Известия 04:32
Общество
В Прикамье выявили 26 новых случаев коронавируса
В Пермском крае за минувшие сутки было выявлено 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 18 апреля оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
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Общество
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С 20 апреля в беспропускное окно разрешена деятельность предприятий по ряду направлений торговли и бытового обслуживания.
РБК Краснодар 04:21
Общество
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Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
Экономика
Выдача кредитов наличными упала втрое после ввода режима самоизоляции
Если в рабочие дни марта банки в среднем выдавали примерно 63,5 тыс. кредитов наличными, то в первую неделю самоизоляции средний показатель составил всего 19,5 тыс. в день (расчеты есть у РБК).
РБК 03:01
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Бизнес предупредил правительство РФ о грядущем коллапсе отдельных отраслей
Письмо с просьбой принять экстренные меры по поддержке отдельных отраслей экономики, которые в противном случае ждет коллапс, направили в адрес главы правительства РФ Михаила Мишустина представители общественных объединений малого и среднего бизнеса, 18 апреля сообщает издание «Московский комсомолец».
ИА Красная Весна 05:13
Футбол
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"Бавария" оштрафует полузащитника Кингсли Комана за нарушение внутрикомандных правил.
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Общество
В Крыму в срочном порядке развернут дополнительный обсерватор
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Спекулянты в США сократили ставки на укрепление рубля на 28%
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Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
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Известия вчера в 22:33
Общество
Ограничения на ведение строительных работ в Москве продлены до 1 мая
Как сообщалось, мэр Москвы Сергей Собянин приостановил большую часть строительных и ремонтных работ в Москве на период с 13 по 19 апреля из-за ситуации с распространением коронавируса.
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Дмитрий Тарасов причинил боль Анастасии Костенко
Дмитрий Тарасов своими действиями причинил боль собственной жене Анастасии Костенко, полагают пользователи Сети.
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В Башкирии умерли два пациента с коронавирусом
Ещё два пациента с коронавирусом скончались в Башкирии, число жертв инфекции в регионе выросло до 10, заявил министр здравоохранения республики Максим Забелин.
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Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
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Газета.Ru вчера в 05:46
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В Мордовии подтвердили 62 новых случая заражения коронавирусом
Саранск, 18 апреля 2020, 13:15 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 18 апреля подтвердили 62 новых случая заражения коронавирусом.
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Появилось видео задержания исполняющего обязанности замглавы Хакасии
Следственный комитет России опубликовал видео задержания и. о. замглавы Республики Хакасия Сергея Новикова.
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В Петербурге от коронавируса умер еще один человек
Еще один смертельный случай от коронавируса в Петербурге подтвердила комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19, сообщает комитет по здравоохранению в Петербурге.
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Китай выступил с новыми фактами по поводу коронавируса
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