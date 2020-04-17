с чего всё началось

Уже в первом квартале ВВП Китая опустился на 6,8%. Такие цифры приводят представители Госстатбюро Китая в докладе, который был опубликован в пятницу, 17 апреля. По данным ведомства, в текущих ценах ВВП Китая составил 20,65 трлн. юаней. Китайская экономика снизилась впервые с 1992 года.

Общество В Нижегородской области выявлено 517 случаев заражения коронавирусом Нижний Новгород, 18 апреля 2020, 13:27 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 18 апреля подтверждено 59 новых случаев заражения коронавирусом. 2

Общество Роспотребнадзор ответил на слова Лукашенко о качестве тест-систем Роспотребнадзор с февраля передал Белоруссии 14 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса, с их помощью были выявлены первые заболевшие в этой стране, сообщили в российском ведомстве в ответ на слова белорусского президента Александра Лукашенко о качестве российских тестов. 112

Политика Кабмину поручено составить прогноз числа заболевших коронавирусом Президент России Владимир Путин поручил правительству сформировать краткосрочный прогноз количества граждан, которые могут заболеть коронавирусом. 7

Происшествия Легкомоторный самолет разбился под Хабаровском Частный самолет разбился под Хабаровском. Крушение произошло вблизи поселка Лесное в 30 километрах от города, соообщает «Интерфакс». 267

Здоровье Симуляционный обучающий центр для врачей открыли в новой Москве "Под руководством опытных инструкторов и экспертов симуляционного центра Международного медицинского кластера Сколково в ближайшее время начнется обучение врачей новой больницы помощью роботов-пациентов",- отметил заммэра.

Общество ФНС России предложила вести реестр с доходами каждой семьи Москва, 17 апреля 2020, 07:53 — REGNUM Федеральная налоговая служба (ФНС) России планирует создать специальный реестр, в котором наряду со всеми официальными данными о гражданах будет собираться информация об их доходах. 2,1K

Здоровье Названы проявляющиеся на коже симптомы коронавируса Кожную сыпь и проявления сетчатого сосудистого рисунка на поверхности кожи назвали возможными симптомами коронавирусной инфекции. 20

Общество В Прикамье выявили 26 новых случаев коронавируса В Пермском крае за минувшие сутки было выявлено 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 18 апреля оперативный штаб по борьбе с COVID-19. 7

Экономика Выдача кредитов наличными упала втрое после ввода режима самоизоляции Если в рабочие дни марта банки в среднем выдавали примерно 63,5 тыс. кредитов наличными, то в первую неделю самоизоляции средний показатель составил всего 19,5 тыс. в день (расчеты есть у РБК). 2

Экономика Бизнес предупредил правительство РФ о грядущем коллапсе отдельных отраслей Письмо с просьбой принять экстренные меры по поддержке отдельных отраслей экономики, которые в противном случае ждет коллапс, направили в адрес главы правительства РФ Михаила Мишустина представители общественных объединений малого и среднего бизнеса, 18 апреля сообщает издание «Московский комсомолец». 2

Общество В Крыму в срочном порядке развернут дополнительный обсерватор Крым в срочном порядке развернет дополнительный обсерватор по коронавирусу, существующие заполняются быстрее планируемого, сообщила главный государственный санитарный врач Крыма, руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. 5

Политика Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска». 514

Общество Ограничения на ведение строительных работ в Москве продлены до 1 мая Как сообщалось, мэр Москвы Сергей Собянин приостановил большую часть строительных и ремонтных работ в Москве на период с 13 по 19 апреля из-за ситуации с распространением коронавируса.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов причинил боль Анастасии Костенко Дмитрий Тарасов своими действиями причинил боль собственной жене Анастасии Костенко, полагают пользователи Сети.

Здоровье В Башкирии умерли два пациента с коронавирусом Ещё два пациента с коронавирусом скончались в Башкирии, число жертв инфекции в регионе выросло до 10, заявил министр здравоохранения республики Максим Забелин.

Общество Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года. 552

Здоровье В Мордовии подтвердили 62 новых случая заражения коронавирусом Саранск, 18 апреля 2020, 13:15 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 18 апреля подтвердили 62 новых случая заражения коронавирусом.