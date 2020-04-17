Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВВП Китая рухнул впервые за 28 лет

Показатель оказался хуже ожиданий экспертов, которые прогнозировали падение на 6,5%. В первом квартале 2019 года ВВП КНР увеличился на 6,4%. По итогам 2019 года китайская экономика выросла на 6,1%, сохранив за собой статус крупнейшей в мире.
Читать в источнике
Комментировать74

Подробнее о событии

ВВП Китая рухнул на рекордные 7% из-за коронавируса

РБК00:40

ВВП Китая рухнул впервые за 28 лет

Известиявчера в 22:58

Из-за коронавируса ВВП Китая снизился на 6,8% в первом квартале

Газета.Ruвчера в 22:20

Китайская экономика рухнула впервые за 28 лет

Московский Комсомолецвчера в 22:24

Из-за пандемии коронавируса ВВП КНР снизился на 6,8% в I квартале

RT на русскомвчера в 22:33

ВВП Китая рухнул впервые за 28 лет

РИА Новостивчера в 22:11

ВВП Китая снизился на 6,8% из-за пандемии

ТАССвчера в 22:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 01:36, Ашберн
Наука

Установлена температура гибели коронавируса

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
646
Происшествия

В ФСБ рассказали о планах готовившего нападение на школу подростка

16 апреля ФСБ России задержала жителя Красноярска 2006 года рождения, готовившего нападение на школу.
RT на русском 00:19
1,1K
Общество

Банки рассказали о новом виде мошенничества с пропусками

Представители Сбербанка, Росбанка и ВТБ рассказали о новом способе мошенничества с QR-кодами, необходимыми для передвижения в столице и Подмосковье.
Вести.Ru вчера в 22:56
28
Общество

Второй случай коронавируса выявили в Республике Алтай

Второй подтвержденный случай коронавируса диагностировали в Республике Алтай.
ТАСС вчера в 23:26
3
Общество

МЧС рекомендовало не носить маски на улице

МЧС России считает неэффективным носить защитные маски на открытом воздухе, говорится в рекомендациях ведомства по профилактике коронавируса.
Коммерсантъ 00:20
771
Здоровье

Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России

Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости вчера в 07:44
3,7K
Футбол

Глушаков рассказал о драке с Широковым на Евро-2016

Игрок «Ахмата» Денис Глушаков вспомнил о конфликте в национальной команде России на Евро-2016.
Vprognoze.ru вчера в 04:26
Политика

Василий Уткин: «То, как Крым стал российским, сложно принять. Я это не очень понимаю»

Спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением о вхождении Крыма в состав России.
Sports.ru вчера в 18:12
25
Религия

Загадка Страстной пятницы: почему Пилат боялся распять Христа

У православных христиан наступила Страстная пятница — самый скорбный день, когда вспоминают страдания Христа и Его смерть на кресте.
РИА Новости 01:00
3
Политика

Путин снова обратится к россиянам в ходе совещания с министрами

"Будет выступление (Путина) в начале совещания с членами правительства", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидается ли обращение главы государства к россиянам в начале мероприятия.
Интерфакс 15 апреля в 06:18
3,7K
Общество

Трамп рассказал о плане постепенного снятия карантина в США

Президент США Дональд Трамп представил план постепенного снятия карантинных ограничений в стране, которые были введены из-за распространения коронавируса.
RT на русском вчера в 19:18
53
Происшествия

Краснодарская больница скорой помощи закрылась на карантин

Коммерсантъ вчера в 17:01
81
Экономика

Министр экономического развития исключил повторение дефолта 1998 года

Министр экономического развития Максим Решетников отрицает даже минимальную вероятность дефолта в России, подобного случившемуся в 1998 г. «Нет», – ответил он на вопрос в передаче «Познер» на «Первом канале» (цитата по ТАСС).
Ведомости вчера в 13:46
630
Политика

В Кремле приняли решение перенести Парад Победы

Как сообщается на сайте РИА Новости со ссылкой на РБК, в Кремле приняли решение не проводить парад в честь 75-летия Победы 9 мая.
Molnet.ru вчера в 02:05
1,8K
Общество

Роспотребнадзор назвал способы приблизить окончание самоизоляции

Уточняется, что граждане должны продолжать оставаться дома, поддерживать чистоту с помощью дезинфицирующих средств, пользоваться средствами для дистанционного общения, а в случае необходимости выхода из дома — использовать маску и соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра с окружающими людьми.
Известия 00:23
139
Кино

Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru вчера в 07:15
2,6K
Политика

Политолог предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден покинуть страну в случае срыва сделки о выдаче очередного кредита от Международного валютного фонда (МВФ).
Известия вчера в 22:44
95
Общество

Более 4,5 тыс. человек умерли из-за коронавируса в США за сутки

Более 4,5 тыс. человек умерли в США за минувшие сутки из-за осложнений, вызванных новым коронавирусом.
ТАСС 00:22
6
Политика

Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу

Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК вчера в 10:05
60
Общество

Глава Пятигорска ушёл в отставку из-за ситуации с коронавирусом

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что глава Пятигорска Андрей Скрипник покинул занимаемую должность из-за ситуации с коронавирусом в городе.
RT на русском вчера в 13:42
212
Фигурное катание

Отменен ЧМ по фигурному катанию

Чемпионат мира по фигурному катанию 2020 года в Монреале окончательно отменен, такое решение принял Международный союз конькобежцев (ISU).
Взгляд.ру вчера в 12:11
5
Наука

Объяснена опасность диабета для зараженных коронавирусом

Результаты исследования, объясняющего опасность диабета для зараженных коронавирусом, опубликованы в журнале Science Advances.
Lenta.ru вчера в 17:16
1
Здоровье

Ранние признаки тяжелой формы коронавируса назвали медики

ToDay News Ufa 15 апреля в 04:04
41
Футбол

Гурцкая о Семине и Кикнадзе: Целый сервиз разбили, кто-то точно уйдет

Не одну чашку, а целый сервиз разбили.
Советский спорт вчера в 18:17
Футбол

УЕФА предложил новые даты финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы

УЕФА предлагает провести финал Лиги чемпионов 29 августа.
Евро-футбол.ру вчера в 12:45
Происшествия

В Москве задержан адвокат экс-министра Абызова

Адвокат Александр Вершинин был задержан 16 апреля в Москве, он находится в статусе подозреваемого, сообщил "Интерфаксу" его коллега Алексей Кирсанов.
Интерфакс вчера в 17:47
34
Общество

«Союз МС-15» приземлился в Казахстане

Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-15» с россиянином и двумя американцами — членами экипажа Международной космической станции (МКС) — приземлился в казахстанской степи в пятницу.
Известия 01:29
Космос

Запуск Falcon 9 в очередной раз отложили

Запланированный на четверг, 16 апреля, запуск ракеты Falcon 9, которая должна стартовать с интернет-спутниками Starlink с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, отложена ещё на несколько дней.
Популярная механика 15 апреля в 09:35
1
Здоровье

У умершего кузбассовца коронавирус выявлен посмертно

Уточняется, что первый тест на коронавирус, взятый у него, показал отрицательный результат, а результаты второго, посмертного теста, поступившие в ночь с 16 на 17 апреля, подтвердили наличие у пациента коронавирусной инфекции.
REGNUM 00:43
43
Здоровье

Врач назвал самый вредный продукт в мире

Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что сахар – это самый вредный продукт в мире, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 11:56
96
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное