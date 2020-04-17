Показатель оказался хуже ожиданий экспертов, которые прогнозировали падение на 6,5%. В первом квартале 2019 года ВВП КНР увеличился на 6,4%. По итогам 2019 года китайская экономика выросла на 6,1%, сохранив за собой статус крупнейшей в мире.

ВВП Китая рухнул впервые за 28 лет

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