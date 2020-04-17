Коронавирус

ТАССТАССВВП Китая снизился на 6,8% из-за пандемии

Динамика развития китайской экономики из-за негативного воздействия пандемии с января по март включительно оказалась отрицательной, составив -6,8%. Об этом сообщило в пятницу Государственное статистическое управление КНР. В 1-м квартале 2019 года данный показатель достиг 6,4%.
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Китайская экономика рухнула впервые за 28 лет

Московский Комсомолец22:24

Из-за коронавируса ВВП Китая снизился на 6,8% в первом квартале

Газета.Ru22:20

ВВП Китая снизился на 6,8% из-за пандемии

ТАСС22:02

ВВП Китая рухнул впервые за 28 лет

РИА Новости22:11

Розничные продажи потребительских товаров в Китае просели на 19%

REGNUM22:10

ВВП Китая в первом квартале упал на 6,8%

РЕН ТВ22:13

ВВП Китая сократился на 6,8% в первом квартале

ЭКД22:01
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 22:31, Ашберн
Шоу-бизнес

Константин Меладзе объявил о распаде группы MBAND

Вечерняя Москва 06:35
10
Общество

В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом

В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости 11:18
542
Общество

В МЧС посоветовали не носить защитную маску на улице

В МЧС напомнили, что маски имеют разную структуру, могут быть одноразовыми и многоразовыми, но все время носить одну и ту же маску нельзя, поскольку можно инфицировать себя дважды.
ТАСС 20:06
47
Общество

В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности

Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК 12:08
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Шоу-бизнес

Ургант и Глюкоза разделись ради флешмоба с подушками

В студии Глюкоза появилась в чёрном мини-платье с открытыми плечами.
Газета Metro 11:06
21
Общество

В Китае отвергли версию об утечке вируса из лаборатории

Предположения о возможной утечке коронавируса из лаборатории в Ухани лишены научных доказательств, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
НТВ 06:06
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Общество

В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом

Очаг заражения коронавирусом обнаружен на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), сообщила журналистам в четверг заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.
РИА Новости 08:30
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Музыка

Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «банальными ворюгами»

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева в воровстве своих песен.
НТВ 10:27
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Политика

Владимир Путин объявил о переносе парада Победы

Интерфакс 11:08
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Кино

Сэм Рэйми подтвердил, что снимет «Доктора Стрэнджа 2»

Piter.tv вчера в 07:43
3
Общество

Филатовская больница в Москве работает на пределе возможностей

Главный врач городской клинической больницы имени О. М. Филатова в Москве Валерий Вечорко рассказал, что медучреждение работает на пределе возможностей.
RT на русском 21:28
1
Происшествия

Установлены заказчики беспорядков в колонии в Ангарске

Заказчиков бунта колонии №15 в Ангарске удалось установить, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ГУФСИН по Иркутской области.
Газета.Ru 05:31
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Кино

Дженсен Эклс рассказал, сколько эпизодов «Сверхъестественного» успели отснять до карантина

Киноафиша России вчера в 04:57
Экономика

Страны Европы приблизились к краху

Все больше стран не смогут выплачивать обязательства по госдолгу в ближайшие 12-18 месяцев, что может привести к дефолту по обязательствам и краху экономик отдельных стран, пишет CNBC со ссылкой на аналитика журнала The Economist Саймона Баптиста.
Lenta.ru вчера в 23:12
9
Здоровье

Врач рассказала о течении коронавируса у молодежи

Многие молодые люди, зараженные COVID-19, очень тяжело переносят заболевание, рассказала 16 апреля главный врач больницы №52 в Москве, доктор медицинских наук Марьяна Лысенко.
Известия 20:28
5
Общество

Власти Москвы восстановили 220 тысяч аннулированных пропусков ИП

В пресс-службе департамента информационных технологий сообщили, что восстановленные пропуска придут бизнесменам на номер телефона или электронную почту, указанные при оформлении.
Говорит Москва 11:51
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Культура

В Италии умерла звезда сериалов «Спрут» и «Элен и ребята»

Радио Комсомольская правда 21:58
12
Общество

Глава Пятигорска ушёл в отставку из-за ситуации с коронавирусом

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что глава Пятигорска Андрей Скрипник покинул занимаемую должность из-за ситуации с коронавирусом в городе.
RT на русском 13:42
169
Общество

Немецкий зоопарк собирается скормить одних животных другим

Gazeta.SPb вчера в 14:46
29
Наука

Ученые выяснили, при какой температуре полностью гибнет коронавирус

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости 21:27
35
Политика

Политолог спрогнозировал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ

Эксперт отметил, что две трети доходной части украинского бюджета составляют заимствования, поэтому без кредита МВФ не удастся выплатить пенсии и зарплаты.
РИА Новости 20:08
12
Экономика

Министр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом

Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России, подобного тому, что произошел в стране в 1998 году.
РБК 14:32
577
Общество

С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше

С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям.
Life.ru вчера в 17:40
247
Здоровье

В Амурской области выявлено три новых случая заболевания коронавирусом

Три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Амурской области, сообщает правительство региона 16 апреля со ссылкой на региональный оперштаб по коронавирусу.
ИА Красная Весна 00:12
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Армия и оружие

Военные из РФ и Италии продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии

Российские военные обработали 62 населенных пункта Италии. Военные из России и Италии продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии.
Piter.tv 02:00
51
Происшествия

На складе Большого театра нашли тело рабочего, сообщил источник

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти рабочего на складе Большого театра на востоке Москвы, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах.
РИА Новости 15:13
24
Происшествия

ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
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Футбол

Глушаков рассказал о драке с Широковым на Евро-2016

Игрок «Ахмата» Денис Глушаков вспомнил о конфликте в национальной команде России на Евро-2016.
Vprognoze.ru 04:26
Общество

В Новосибирской области назвали сроки окончания учебного года

«Решение о формах организации образовательного процесса по реализации основных образовательных программ общего образования, сроках окончания учебного года образовательная организация принимает самостоятельно по согласованию с учредителем и министерством образования Новосибирской области», – указано в письме министерства образования.
Любимый город 06:24
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Армия и оружие

Два патрульных катера типа «Раптор» спустили на воду в Петербурге

В Санкт-Петербурге в среду спустили на воду два патрульных катера проекта 03160 "Раптор".
Российская газета вчера в 09:53
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