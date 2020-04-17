с чего всё началось

Розничные продажи в Китае упали в марте на 15,8% после рекордного обвала на 20,5% в январе и феврале 2020 года. Инвестиции в основной капитал снизились на 16,1%. Уровень безработицы в Китае в марте составил 5,9%, снизившись по сравнению с показателями за январь и февраль, когда он достигал 6,2%.

Общество Собянин допустил ужесточение пропускного режима Столичные власти могут ужесточить пропускной режим, если увеличится количество нарушений со стороны жителей и предприятий, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1". 571

Общество В Коммунарке назвали средний возраст умерших от коронавируса Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал средний возраст умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 в медучреждении. 30

Общество Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком «Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс». 1,9K

Шоу-бизнес Актриса Евгения Уралова умерла в Израиле В последнее время актриса проходила лечение от тяжелой болезни в Израиле и умерла в больнице. 5

Экономика ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции. 698

Транспорт В Петербурге могут ввести пропускной режим «Фонтанка» сообщает, что в Смольном обсуждают сценарий усиления контроля за горожанами. Речь идет о введении пропускного режима. 838

Политика МИД России назвал «вымышленными» обвинения США в адрес Венесуэлы Обвинения США в адрес Венесуэлы о причастности к незаконному трафику наркотиков являются необоснованными, указано в официальном комментарии Министерства иностранных дел России.

Экономика Банк «Россия» скупил часть долгов авиакомпании Utair По словам одного из собеседников РБК, после завершения сделки по выкупу долгов Utair у МКБ банк «Россия» консолидирует около 37% долгов авиакомпании и станет ее крупнейшим кредитором в рамках синдицированного кредита, обогнав банк «Траст» (его доля в обоих синдикатах достигает 35,6%, или 13,88 млрд руб.). 3

Общество Куйвашев: режим самоизоляции в Свердловской области ввели бессрочно Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в своем Instagram заявил, что в последних редакциях указа о режиме повышенной готовности этот режим введен не до 20 апреля, а бессрочно. 472

Происшествия Два работника Роскосмоса с коронавирусом умерли в больнице Три специалиста Роскосмоса умерли в больнице, у двоих из них был подтвержден коронавирус, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора госкорпорации Олега Фролова. 232

Происшествия В Архангельске в отделении психиатрической клиники ввели карантин Коронавирус обнаружили у сотрудника архангельской психиатрической клиники, 52 пациента находятся под наблюдением, 32 медика оставлены дома на самоизоляции, психонаркологическое отделение закрыто на карантин, сообщили в оперштабе региона. 1

Политика В МИД РФ допустили разработки опасных вирусов в биолабораториях США Москва, 17 апреля 2020, 16:09 — REGNUM В биологических лабораториях США, которые расположены за пределами страны, в частности, на территориях бывших советских республик, могут вестись разработки возбудителей опасных заболеваний. 135

Общество Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков. 674

Наука Итальянские ученые связали разрушение гемоглобина c клинически тяжелым течением Covid-19 Работа итальянских ученых согласуется с независимо выполненным исследованием китайских биологов, которое показало, что Covid-19 атакует гемоглобин в эритроцитах и делает их не способными транспортировать кислород к клеткам.

Здоровье Правительство разрешило лечить от коронавируса китайским лекарством Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о распределении незарегистрированного в России препарата между больницами страны для лечения заболевания. 1,1K

Общество «Аэрофлот» приостановил продажи билетов за рубеж Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" приостановила продажи билетов на международные рейсы до появления определённости в вопросе возобновления полётов туда и просит при этом не искать в этом решении прогнозов ситуации, сообщила журналистам пресс-секретарь компании Юлия Спивакова. 185