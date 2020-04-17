Экономика

BFM.ruBFM.ruВВП Китая упал на рекордные 6,8% из-за коронавируса

Розничные продажи в Китае упали в марте на 15,8% после рекордного обвала на 20,5% в январе и феврале 2020 года. Инвестиции в основной капитал снизились на 16,1%. Уровень безработицы в Китае в марте составил 5,9%, снизившись по сравнению с показателями за январь и февраль, когда он достигал 6,2%.
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с чего всё началось
ВВП Китая сократился на 6,8% в первом квартале 2020 года, что стало первым снижением этого показателя с 1976 года, сообщает
 South China Morning Post со ссылкой на данные Национального бюро статистики (NBS) КНР.
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ВВП Китая рухнул впервые за 28 лет

Известиявчера в 22:58

ВВП Китая рухнул на рекордные 7% из-за коронавируса

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РИА Новостивчера в 22:11

ВВП Китая впервые за 28 лет снизился на 6,8% из-за пандемии

ТАССвчера в 22:02
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 15:18, Ашберн
Общество

Мишустин передал регионам коечный фонд более 60 больниц

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин передал регионам коечный фонд более 60 больниц, пишут «Известия».
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Общество

Собянин допустил ужесточение пропускного режима

Столичные власти могут ужесточить пропускной режим, если увеличится количество нарушений со стороны жителей и предприятий, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 14:38
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Шоу-бизнес

Прикованная к кровати Надежда Бабкина питается через зонд

Звезду планово лечат антибиотиками и капельницами, питается она по-прежнему через зонд, ходит в памперс, потому что физически прикована к кровати.
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Общество

В Коммунарке назвали средний возраст умерших от коронавируса

Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал средний возраст умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 в медучреждении.
RT на русском 13:44
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Культура

В России потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»

Политическая партия «Коммунисты России» обратится к телеканалу «Россия 1» с требованием прекратить показ сериала «Зулейха открывает глаза».
URA.Ru вчера в 00:18
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Общество

Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
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Шоу-бизнес

Актриса Евгения Уралова умерла в Израиле

В последнее время актриса проходила лечение от тяжелой болезни в Израиле и умерла в больнице.
Газета.Ru 11:03
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Экономика

ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения

Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 05:10
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Общество

Депутаты попросили власти выплатить всем россиянам по 25 тыс. рублей

Уточняется, что речь идет о суммах в размере 25 тыс. рублей на взрослого и 15 тыс. на ребенка.
9111.ru 13:51
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Транспорт

В Петербурге могут ввести пропускной режим

«Фонтанка» сообщает, что в Смольном обсуждают сценарий усиления контроля за горожанами. Речь идет о введении пропускного режима.
АиФ Санкт-Петербург 07:28
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Политика

МИД России назвал «вымышленными» обвинения США в адрес Венесуэлы

Обвинения США в адрес Венесуэлы о причастности к незаконному трафику наркотиков являются необоснованными, указано в официальном комментарии Министерства иностранных дел России.
Газета.Ru 14:30
Общество

Первый заболевший COVID-19 в Севастополе сохранил лишь 30% легких

Первый госпитализированный с диагнозом коронавирус в Севастополе выписан, его легкие сохранились лишь на 30%, сказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
РИА Новости 13:18
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Экономика

Банк «Россия» скупил часть долгов авиакомпании Utair

По словам одного из собеседников РБК, после завершения сделки по выкупу долгов Utair у МКБ банк «Россия» консолидирует около 37% долгов авиакомпании и станет ее крупнейшим кредитором в рамках синдицированного кредита, обогнав банк «Траст» (его доля в обоих синдикатах достигает 35,6%, или 13,88 млрд руб.).
РБК 10:31
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Общество

Куйвашев: режим самоизоляции в Свердловской области ввели бессрочно

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в своем Instagram заявил, что в последних редакциях указа о режиме повышенной готовности этот режим введен не до 20 апреля, а бессрочно.
Екатеринбург Онлайн вчера в 10:08
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Транспорт

На въезде в Карелию установят КПП из-за коронавируса

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил об ограничении въезда в республику для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 12:32
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Шоу-бизнес

Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова

Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
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Происшествия

Два работника Роскосмоса с коронавирусом умерли в больнице

Три специалиста Роскосмоса умерли в больнице, у двоих из них был подтвержден коронавирус, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора госкорпорации Олега Фролова.
Газета.Ru 10:47
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Спорт

Total War: Warhammer II стала временно бесплатной в Steam

Студия Creative Assembly и издательство SEGA решили провести в Total War: Warhammer II бесплатные выходные.
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Российская РЭБ «Былина» самостоятельно уничтожит противника

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В Архангельске в отделении психиатрической клиники ввели карантин

Коронавирус обнаружили у сотрудника архангельской психиатрической клиники, 52 пациента находятся под наблюдением, 32 медика оставлены дома на самоизоляции, психонаркологическое отделение закрыто на карантин, сообщили в оперштабе региона.
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Ремастер Crysis появится даже на Nintendo Switch

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Политика

В МИД РФ допустили разработки опасных вирусов в биолабораториях США

Москва, 17 апреля 2020, 16:09 — REGNUM В биологических лабораториях США, которые расположены за пределами страны, в частности, на территориях бывших советских республик, могут вестись разработки возбудителей опасных заболеваний.
REGNUM 09:09
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Общество

Нобелевский лауреат заявил о происхождении коронавируса из лаборатории

РБК 15:05
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Общество

Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные

Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости 07:59
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Экономика

Власти России нашли деньги на спасение экономики от коронавируса

Власти России придумали, как изменить расходы федерального бюджета в 2020 году, и найти деньги на спасение экономики от коронавируса.
Lenta.ru 04:18
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Наука

Итальянские ученые связали разрушение гемоглобина c клинически тяжелым течением Covid-19

Работа итальянских ученых согласуется с независимо выполненным исследованием китайских биологов, которое показало, что Covid-19 атакует гемоглобин в эритроцитах и делает их не способными транспортировать кислород к клеткам.
Naked Science 08:20
Здоровье

Правительство разрешило лечить от коронавируса китайским лекарством

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о распределении незарегистрированного в России препарата между больницами страны для лечения заболевания.
Российская газета вчера в 13:52
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Общество

«Аэрофлот» приостановил продажи билетов за рубеж

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" приостановила продажи билетов на международные рейсы до появления определённости в вопросе возобновления полётов туда и просит при этом не искать в этом решении прогнозов ситуации, сообщила журналистам пресс-секретарь компании Юлия Спивакова.
ПРАЙМ 03:40
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Армия и оружие

На севере Сирии появится новая российская авиабаза

ГЛАС.RU 11:18
Общество

ЕДС усиливают для выдачи пропусков липчанам

К 8 утра, как сообщал LipetskMedia, почти шесть тысяч липчан смогли получить код для пропуска практически без задержек.
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