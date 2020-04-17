Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВВП Китая рухнул впервые за 28 лет

ВВП Китая по итогам первого квартала 2020 года под влиянием пандемии коронавируса упал на 6,8% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные государственного статистического бюро КНР.
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ВВП Китая сократился на 6,8% в первом квартале 2020 года, что стало первым снижением этого показателя с 1976 года, сообщает
 South China Morning Post со ссылкой на данные Национального бюро статистики (NBS) КНР.
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