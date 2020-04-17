Экономика
РИА НовостиВВП Китая рухнул впервые за 28 лет
ВВП Китая по итогам первого квартала 2020 года под влиянием пандемии коронавируса упал на 6,8% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные государственного статистического бюро КНР.
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Общество
Безработным России установили максимальные выплаты
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ об установлении выплат безработным в максимальном размере.
Газета.Ru 11:49
Общество
Строительство инфекционной больницы в Новой Москве завершено
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что строительство новой инфекционной больницы в поселении Вороновское в Новой Москве завершилось за месяц.
RT на русском 10:44
Общество
ФНС России предложила внести доходы каждой семьи в специальный реестр
В четверг комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи одобрил для второго чтения соответствующий правительственный законопроект "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ".
Интерфакс вчера в 13:51
Здоровье
Для борьбы с коронавирусом в Ростовской области готовят 11 госпиталей
В Ростовской области готовятся 11 инфекционных госпиталей, которые предназначены для приема пациентов с COVID-19.
Don24 05:58
Недвижимость
Путин предложил льготную ипотеку под 6,5% годовых
Президент Владимир Путин выступил с предложением запустить в России программу льготной ипотеки со ставкой 6,5% годовых для покупки жилья в новостройках.
ДЕЛА.ru 01:28
Шоу-бизнес
В клинике рассказали о прогрессе в лечении Бабкиной
В клинике рассказали о прогрессе в лечении народной артистки России Надежды Бабкиной. Об этом сообщает издание StarHit.
Lenta.ru 09:24
Политика
Россия обязательно победит эпидемию коронавируса, заявил Путин
Россия обязательно победит эпидемию коронавируса и пройдет этот сложный этап, заявил президент Владимир Путин.
РИА Новости 10:33
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета вчера в 08:11
Общество
В Липецкой области вводится пропускной режим
Пропускной режим будет внедрен сначала в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, затем и по всей области.
МонаВиста 14 апреля в 13:16
Общество
Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели.
Газета.Ru 04:49
Кино
Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru вчера в 07:15
Общество
Салонам красоты и парикмахерским могут разрешить работать в Волгограде
Московский Комсомолец вчера в 15:59
Общество
Федун выделил ₽10 млн на борьбу с коронавирусом
Вице-президент ЛУКОЙЛа и владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун передал 10 млн руб. Институту хирургии имени А. В. Вишневского для борьбы с коронавирусом, передает ТАСС.
РБК 11:54
Общество
Украинский Ан-225 «Мрия» установил новый рекорд
Украинский Ан-225 «Мрия», являющийся самым большим и грузоподъемным самолетом в мире, на фоне пандемии коронавирусной инфекции установил новый рекорд, сообщает The American Journal of Transportation.
Lenta.ru 06:57
Происшествия
Крымчанка избила полицейского за замечание о нарушении самоизоляции
35-летняя жительница Симферополя причинила телесные повреждения полицейскому, который попросил придерживаться режима самоизоляции.
Российская газета 06:38
Биатлон
Три российских биатлониста перешли в сборную Молдавии
Российские биатлонисты Павел Магазеев, Андрей Усов и Алина Стремоус перешли в сборную Молдавии.
ТАСС Спорт вчера в 05:09
Экономика
Глава Центробанка оценила идею раздачи денег населению
Набиуллина отметила, что "вертолетные деньги" как способ поддержки используют страны, в которых исчерпаны стандартные способы ведения денежно-кредитной политики.
РИА Новости 05:51
Политика
Москва запросила 20 бригад военных медиков для борьбы с коронавирусом
Власти Москвы запросили у Министерства обороны 20 бригад военных реаниматологов для борьбы с распространением коронавируса на территории города, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление мэра столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru 10:30
Шоу-бизнес
Галкин припомнил Собчак катафалк и свадебный танец
Ведущая возмутилась публикациями коллег по шоу-бизнесу Звезда Первого канала Максим Галкин ответил экс-кандидату в президенты РФ Ксении Собчак в соцсети по поводу ее критики в адрес развлекательного контента российских знаменитостей в период карантина.
WomanHit.ru 11:48
Армия и оружие
В США объяснили закупку космических двигателей у России
Глава компании United Launch Alliance (подрядчик NASA) Тори Бруно объяснил, почему для запусков ракет семейства Atlas на протяжении многих лет используются российские двигатели РД-180.
РБК 06:00
Армия и оружие
75 лет назад началась Берлинская операция
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция.
МонаВиста вчера в 15:04
Общество
Губернатор вводит пропускной режим в Саратовской области
На территории Саратовской области с 20 апреля вводится пропускной режим.
АиФ Саратов 06:38
Экономика
Пенсионные накопления граждан в НПФ «похудели» на 23 миллиарда рублей
Общие потери пенсионной системы могут составить в этом году 1,6 триллиона руб. (почти 30% прошлогодних страховых отчислений).
Вести.Ru 07:35
Здоровье
Россияне не верят блогерам, освещающим ситуацию с коронавирусом
Россияне не верят блогерам, освещающим ситуацию с распространением в стране новой инфекции.
КП - Тюмень 07:53
Общество
Работающие пенсионеры смогут получить оплачиваемый больничный
Сегодня, 17 апреля, глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что работающие россияне старше 65 лет смогут получить оплачиваемый больничный с 20 по 30 апреля.
RuNews24.ru 04:34
Здоровье
Обещанных инфекционных коек не нашли в больницах Ростовской области
В городской больнице города Шахт должно было быть подготовлено 40 коек для пациентов с COVID-19.
Privet-Rostov.ru 02:54
Происшествия
СК установил зачинщиков бунта в ангарской колонии
«Уже установлены основные зачинщики и участники беспорядков на территории ИК-15, их порядка 200 человек», — заявили в СК.
RT на русском 03:23
Здоровье
Врачи Покровской больницы Петербурга просят власти о помощи
Медики просят утвердить инфекционный статус стационара, что позволит перестроить больницу — разделить потоки пациентов и создать санитарные пропускники.
НТВ 10:26
Политика
Россия рассказала о готовности помочь Украине в Чернобыле
Ранее дождливая погода помогла остановить распространение огня на территории зоны отчуждения в Чернобыле, с которым спасатели боролись почти две недели с начала апреля.
Lenta.ru 09:24