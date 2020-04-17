Экономика

Вести.RuВести.RuВВП Китая в первом квартале ушел в минус из-за пандемии

Вторая по величине экономика в мире остановилась в начале этого года, когда Пекин ввел крупномасштабные ограничения и карантин, чтобы остановить распространение вспышки коронавируса, начавшейся в Ухане. В первом квартале розничные продажи в Китае упали на 19%.
Читать в источнике
Комментировать46

Подробнее о событии

Из-за коронавируса ВВП Китая снизился на 6,8% в первом квартале

Газета.Ruвчера в 22:20

ВВП Китая рухнул на 6,8%

News.ruвчера в 22:55

Из-за пандемии коронавируса ВВП КНР снизился на 6,8% в 1-м квартале

RT на русскомвчера в 22:33

Китайская экономика рухнула впервые за 28 лет

Московский Комсомолецвчера в 22:24

ВВП Китая рухнул впервые за 28 лет

Известиявчера в 22:58

ВВП Китая рухнул впервые за 28 лет

РИА Новостивчера в 22:11

ВВП Китая снизился на 6,8% из-за пандемии

ТАССвчера в 22:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 00:07, Ашберн
Общество

В республике Алтай подтвердили второй случай коронавируса

Второй случай COVID-19 подтверждён в республике Алтай, заболевший - это муж жительницы Онгудая, у которой ранее был обнаружен вирус, сообщает оперативный штаб.
РИА Новости вчера в 23:22
2
Общество

Все заболевшие ОРВИ в Москве будут обязаны соблюдать самоизоляцию

По данным оперативного штаба на 16 апреля, в Москве было более 16 000 заболевших COVID-19, скончались 113 человек.
Ведомости вчера в 11:33
752
Наука

В США пациента с коронавирусом вылечили препаратом гимсилумаб

В университетской клинике Темпл провели лечение первого пациента в в клиническом исследовании BREATHE, нацеленном на оценку влияния внутривенного лечения гимсилумабом на смертность пациентов с коронавирусом.
RuNews24.ru вчера в 21:36
4
Общество

Корабль с экипажем МКС отстыковался от станции

Корабль «Союз МС-15» с возвращающимся на Землю экипажем отстыковался от Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 22:12
Политика

ФСБ задержала в Крыму украинских шпионов

В Крыму пресечена деятельность Главного управления разведки Минобороны Украины.
BFM.ru 15 апреля в 09:20
1,3K
Общество

Власти Башкирии уточнили сроки режима самоизоляции

Режим самоизоляции в Башкирии, как и по всей стране, продлится до конца апреля, уточнила начальник управления главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.
Российская газета вчера в 11:12
1,7K
Армия и оружие

Пентагон: самолет РФ пытался «проникнуть» в воздушное пространство США

В Пентагоне обвинили Россию в прорыве воздушного пространства США. Об этом заявил глава Министерства обороны страны Марк Эспер.
Piter.tv вчера в 01:19
11
Здоровье

Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России

Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости вчера в 07:44
3,7K
Происшествия

В Новосибирской области за сутки выявили 12 новых случаев COVID-19

Двенадцать новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, из них семь человек никуда не выезжали и не контактировали с ранее заболевшими, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:53
2
Политика

Трамп рассказал о плане постепенного снятия карантина в США

Президент США Дональд Трамп представил план постепенного снятия карантинных ограничений в стране, которые были введены из-за распространения коронавируса.
RT на русском вчера в 19:18
31
Здоровье

Ранние признаки тяжелой формы коронавируса назвали медики

ToDay News Ufa 15 апреля в 04:04
41
Культура

Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»

Piter.tv вчера в 02:04
618
Здоровье

Еще один пациент с коронавирусом умер в Хабаровском крае

В Хабаровском крае умер третий человек, у которого был подтвержден коронавирус.
EastRussia вчера в 22:03
4
Происшествия

В Алтайском крае выявлено 5 новых случаев заболевания коронавирусом

В тоже время выписан еще один выздоровевший, теперь их в Алтайском крае четверо.
ИА 1-Line вчера в 23:53
3
Хоккей

Билл Питерс стал главным тренером «Автомобилиста»

Екатеринбургский «Автомобилист» возглавил бывший тренер сборной Канады по хоккею Билл Питерс. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск 15 апреля в 08:25
Технологии

Пользователи OneDrive могут находиться в опасности

Согласно Microsoft, уязвимость в CVE-2020-0935 представляет собой риск связанный с функциями, которые используются в OneDrive для обработки символических ссылок.
МИТ 15 апреля в 07:46
5
Общество

МЧС посоветовало не носить защитную маску на улице

Несмотря на жизнь в условиях самоизоляции, ведомство посоветовало гражданам соблюдать здоровый режим, который подразумевает полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, а также физическую активность.
РБК вчера в 22:32
311
Финансы

Силуанов заявил о рисках недопоступления налогов в бюджет

Москва, 16 апреля 2020, 19:42 — REGNUM Ситуация с пандемией коронавируса оказывает негативное влияние на все уровни экономики страны.
REGNUM вчера в 12:42
271
Здоровье

Заражение коронавирусом подтвердилось ещё у девяти жителей Приморья

Владивосток, 17 апреля 2020, 05:36 — REGNUM Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Приморье увеличилось на 9 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM вчера в 22:36
5
Шоу-бизнес

Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру

Gazeta.SPb вчера в 18:01
12
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как приблизить окончание карантина

В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание карантина. Об этом ведомство сообщает на своем сайте.
Газета.Ru вчера в 20:39
40
Общество

Коронавирус помешал Канаде рассмотреть вопрос депортации Оберлендера

Власти Канады из-за пандемии коронавируса не могут рассмотреть дело о возможности депортации 96-летнего Гельмута Оберлендера, подозреваемого в причастности к массовым убийствам мирных граждан Ростовской области в августе 1942 года.
Известия вчера в 23:05
1
Общество

В Якутии за сутки выявили 11 новых случаев коронавируса

Одиннадцать новых случаев коронавируса выявили в Якутии за сутки, всего в республике зарегистрировано 47 случаев заболевания, сообщил в пятницу на ежедневном брифинге глава республики Айсен Николаев.
РИА Новости вчера в 23:35
Общество

Глава Кузбасса Сергей Цивилев отчитался о своих доходах за 2019 год

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отчитался о своих доходах за 2019 год.
Ugpressa.ru вчера в 18:46
42
Религия

Что запрещено делать в Страстную пятницу 17 апреля

Существует поверье, что человек, развлекавшийся в Страстную пятницу, на протяжении всего года будет страдать; - сажать что-либо в землю, втыкать в неё железные предметы, например, лопаты и грабли.
МТВ онлайн вчера в 23:30
1
Наука

Установлена температура гибели коронавируса

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
285
Общество

Власти Москвы восстановили 220 тысяч аннулированных пропусков ИП

В пресс-службе департамента информационных технологий сообщили, что восстановленные пропуска придут бизнесменам на номер телефона или электронную почту, указанные при оформлении.
Говорит Москва вчера в 11:51
108
Общество

Нецензурную брань на мэра Новокузнецка обрушил хоккеист

Мэр объяснил собеседнику, что из-за принятых в Кузбассе мер по предотвращению распространения коронавируса находиться на площадке сейчас нельзя.
Город новостей вчера в 03:59
154
Политика

Путин отложил проведение парада Победы

RT на русском вчера в 11:16
2,5K
Экономика

Президент РФ предложил предоставить бизнесу средства на зарплаты

В рамках очередного видеообращения к Правительству РФ по ситуации с коронавирусом Президент России Владимир Путин сообщил, что малые и средние компании, которые пострадали от коронавируса, получат средства для выплаты зарплат сотрудникам в апреле и мае.
Дербентские новости вчера в 03:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное