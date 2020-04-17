Вторая по величине экономика в мире остановилась в начале этого года, когда Пекин ввел крупномасштабные ограничения и карантин, чтобы остановить распространение вспышки коронавируса, начавшейся в Ухане. В первом квартале розничные продажи в Китае упали на 19%.

ВВП Китая в первом квартале ушел в минус из-за пандемии

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Религия Что запрещено делать в Страстную пятницу 17 апреля Существует поверье, что человек, развлекавшийся в Страстную пятницу, на протяжении всего года будет страдать; - сажать что-либо в землю, втыкать в неё железные предметы, например, лопаты и грабли. 1

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