Экономика
Вести.RuВВП Китая в первом квартале ушел в минус из-за пандемии
Вторая по величине экономика в мире остановилась в начале этого года, когда Пекин ввел крупномасштабные ограничения и карантин, чтобы остановить распространение вспышки коронавируса, начавшейся в Ухане. В первом квартале розничные продажи в Китае упали на 19%.
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Общество
В республике Алтай подтвердили второй случай коронавируса
Второй случай COVID-19 подтверждён в республике Алтай, заболевший - это муж жительницы Онгудая, у которой ранее был обнаружен вирус, сообщает оперативный штаб.
РИА Новости вчера в 23:22
Общество
Все заболевшие ОРВИ в Москве будут обязаны соблюдать самоизоляцию
По данным оперативного штаба на 16 апреля, в Москве было более 16 000 заболевших COVID-19, скончались 113 человек.
Ведомости вчера в 11:33
Наука
В США пациента с коронавирусом вылечили препаратом гимсилумаб
В университетской клинике Темпл провели лечение первого пациента в в клиническом исследовании BREATHE, нацеленном на оценку влияния внутривенного лечения гимсилумабом на смертность пациентов с коронавирусом.
RuNews24.ru вчера в 21:36
Общество
Корабль с экипажем МКС отстыковался от станции
Корабль «Союз МС-15» с возвращающимся на Землю экипажем отстыковался от Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 22:12
Политика
ФСБ задержала в Крыму украинских шпионов
В Крыму пресечена деятельность Главного управления разведки Минобороны Украины.
BFM.ru 15 апреля в 09:20
Общество
Власти Башкирии уточнили сроки режима самоизоляции
Режим самоизоляции в Башкирии, как и по всей стране, продлится до конца апреля, уточнила начальник управления главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.
Российская газета вчера в 11:12
Армия и оружие
Пентагон: самолет РФ пытался «проникнуть» в воздушное пространство США
В Пентагоне обвинили Россию в прорыве воздушного пространства США. Об этом заявил глава Министерства обороны страны Марк Эспер.
Piter.tv вчера в 01:19
Здоровье
Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости вчера в 07:44
Происшествия
В Новосибирской области за сутки выявили 12 новых случаев COVID-19
Двенадцать новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, из них семь человек никуда не выезжали и не контактировали с ранее заболевшими, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:53
Политика
Трамп рассказал о плане постепенного снятия карантина в США
Президент США Дональд Трамп представил план постепенного снятия карантинных ограничений в стране, которые были введены из-за распространения коронавируса.
RT на русском вчера в 19:18
Здоровье
Ранние признаки тяжелой формы коронавируса назвали медики
ToDay News Ufa 15 апреля в 04:04
Культура
Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»
Piter.tv вчера в 02:04
Здоровье
Еще один пациент с коронавирусом умер в Хабаровском крае
В Хабаровском крае умер третий человек, у которого был подтвержден коронавирус.
EastRussia вчера в 22:03
Происшествия
В Алтайском крае выявлено 5 новых случаев заболевания коронавирусом
В тоже время выписан еще один выздоровевший, теперь их в Алтайском крае четверо.
ИА 1-Line вчера в 23:53
Хоккей
Билл Питерс стал главным тренером «Автомобилиста»
Екатеринбургский «Автомобилист» возглавил бывший тренер сборной Канады по хоккею Билл Питерс. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск 15 апреля в 08:25
Технологии
Пользователи OneDrive могут находиться в опасности
Согласно Microsoft, уязвимость в CVE-2020-0935 представляет собой риск связанный с функциями, которые используются в OneDrive для обработки символических ссылок.
МИТ 15 апреля в 07:46
Общество
МЧС посоветовало не носить защитную маску на улице
Несмотря на жизнь в условиях самоизоляции, ведомство посоветовало гражданам соблюдать здоровый режим, который подразумевает полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, а также физическую активность.
РБК вчера в 22:32
Финансы
Силуанов заявил о рисках недопоступления налогов в бюджет
Москва, 16 апреля 2020, 19:42 — REGNUM Ситуация с пандемией коронавируса оказывает негативное влияние на все уровни экономики страны.
REGNUM вчера в 12:42
Здоровье
Заражение коронавирусом подтвердилось ещё у девяти жителей Приморья
Владивосток, 17 апреля 2020, 05:36 — REGNUM Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Приморье увеличилось на 9 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM вчера в 22:36
Шоу-бизнес
Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру
Gazeta.SPb вчера в 18:01
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как приблизить окончание карантина
В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание карантина. Об этом ведомство сообщает на своем сайте.
Газета.Ru вчера в 20:39
Общество
Коронавирус помешал Канаде рассмотреть вопрос депортации Оберлендера
Власти Канады из-за пандемии коронавируса не могут рассмотреть дело о возможности депортации 96-летнего Гельмута Оберлендера, подозреваемого в причастности к массовым убийствам мирных граждан Ростовской области в августе 1942 года.
Известия вчера в 23:05
Общество
В Якутии за сутки выявили 11 новых случаев коронавируса
Одиннадцать новых случаев коронавируса выявили в Якутии за сутки, всего в республике зарегистрировано 47 случаев заболевания, сообщил в пятницу на ежедневном брифинге глава республики Айсен Николаев.
РИА Новости вчера в 23:35
Общество
Глава Кузбасса Сергей Цивилев отчитался о своих доходах за 2019 год
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отчитался о своих доходах за 2019 год.
Ugpressa.ru вчера в 18:46
Религия
Что запрещено делать в Страстную пятницу 17 апреля
Существует поверье, что человек, развлекавшийся в Страстную пятницу, на протяжении всего года будет страдать; - сажать что-либо в землю, втыкать в неё железные предметы, например, лопаты и грабли.
МТВ онлайн вчера в 23:30
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Общество
Власти Москвы восстановили 220 тысяч аннулированных пропусков ИП
В пресс-службе департамента информационных технологий сообщили, что восстановленные пропуска придут бизнесменам на номер телефона или электронную почту, указанные при оформлении.
Говорит Москва вчера в 11:51
Общество
Нецензурную брань на мэра Новокузнецка обрушил хоккеист
Мэр объяснил собеседнику, что из-за принятых в Кузбассе мер по предотвращению распространения коронавируса находиться на площадке сейчас нельзя.
Город новостей вчера в 03:59
Политика
Путин отложил проведение парада Победы
RT на русском вчера в 11:16
Экономика
Президент РФ предложил предоставить бизнесу средства на зарплаты
В рамках очередного видеообращения к Правительству РФ по ситуации с коронавирусом Президент России Владимир Путин сообщил, что малые и средние компании, которые пострадали от коронавируса, получат средства для выплаты зарплат сотрудникам в апреле и мае.
Дербентские новости вчера в 03:06