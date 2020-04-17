Коронавирус
РИА НовостиВВП Китая рухнул впервые за 28 лет
Китайская экономика продемонстрировала отрицательный рост впервые с 1992 года, когда начали вести статистку. Согласно докладу, ВВП Китая в годовом выражении составил 20,650 триллиона юаней (около 3 триллионов долларов - ред.).
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Здоровье
Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости 07:44
Политика
Владимир Путин объявил о переносе парада Победы
Владимир Путин отложил проведение парада Победы из-за ситуации с коронавирусом.
Znak.com 11:14
Экономика
Алексей Мишенин оказался самым богатым зампредом правительства Бурятии
Разрыв в доходах зампредов правительства Бурятии превысил три раза Заместители председателя правительства Бурятии раскрыли свои доходы за 2019 год.
Байкал-Daily 22:56
Экономика
Министр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом
Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России, подобного тому, что произошел в стране в 1998 году.
РБК 14:32
Хоккей
Сушинский опроверг слухи о своем увольнении из «Авангарда»
Президент ХК «Авангард» Максим Сушинский в беседе с Sports.ru рассказал, что продолжает работать в штатном режиме и собирать команду на следующий сезон.
Om1.ru 22:58
Общество
В Якутии за сутки выявили 9 человек с коронавирусом
Как сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом в Якутии, в республике выявлено еще 9 случаев заболевания.
Аргументы и Факты - Якутия 22:17
Наука
Полет глайдера
Строго говоря, идею самореплицирующихся систем обдумывали еще в 1940-е годы Джон фон Нейман и Станислав Улам.
N+1 15:27
Религия
Иркутская епархия до 30 апреля ограничила доступ прихожан в храмы
Иркутская епархия до 30 апреля ограничила доступ прихожан в храмы и приходские объекты.
Твой Иркутск 23:05
Здоровье
Режим самоизоляции в Самарской области продлен до 30 апреля
Решение о продлении в Самарской области режима самоизоляции и ограничительных мер до 30 апреля принято региональным оперативным штабом, 16 апреля сообщает пресс-служба регионального правительства.
ИА Красная Весна 15:12
Армия и оружие
США обвинили Россию в опасном перехвате своего самолета
Российский Су-35 перехватил американский патрульный самолет P-8A Poseidon над Средиземным морем, проведя «опасное» сближение, говорится в пресс-релизе шестого флота ВМС США.
Известия вчера в 18:52
Общество
В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
Четырнадцать человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 16:29
Происшествия
В Хакасии еще 11 человек заразились коронавирусом
В Хакасии еще 11 человек заразились коронавирусом, общее число заразившихся выросло до 38 человек, сообщил в своем Instagram глава республики Валентин Коновалов.
РИА Новости 20:48
Происшествия
Установлены заказчики беспорядков в колонии в Ангарске
Заказчиков бунта колонии №15 в Ангарске удалось установить, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ГУФСИН по Иркутской области.
Газета.Ru 05:31
Общество
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости 11:18
Общество
В МЧС посоветовали не носить защитную маску на улице
Специалисты МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендуют соблюдать нормальный режим сна, включить в рацион питания белковую пищу, а также отказаться от ношения защитных масок на улице.
ТАСС 20:06
Политика
Трамп раскрыл план по снятию в США ограничений из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп раскрыл план по снятию в стране ограничений, которые были введены из-за коронавируса.
Lenta.ru 19:24
Общество
В Башкирии аннулируются справки, выданные на время режима самоизоляции
В понедельник начнутся массовые облавы на лиц, которые вышли из дома без справок.
Уфимские нивы 05:50
Общество
Банки рассказали о новом виде мошенничества с пропусками
Представители Сбербанка, Росбанка и ВТБ рассказали о новом способе мошенничества с QR-кодами, необходимыми для передвижения в столице и Подмосковье.
Вести.Ru 22:56
Наука
Рабочую температуру кубитов повысили
Большая часть квантовых компьютеров, которые есть сегодня, созданы из сверхпроводящих кубитов, работающих при температурах около 0,1 кельвина.
Индикатор 13:40
Экономика
Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь
Наиболее пострадавшие от пандемии компании получат безвозмездную финансовую помощь от государства на выплаты сотрудникам.
RT на русском вчера в 12:35
Происшествия
Полковника из разведки Росгвардии арестовали за вымогательство
Истринский городской суд Московской области арестовал заместителя начальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 05:28
Религия
У православных христиан наступила Великая пятница
Православные христиане 17 апреля встречают Страстную, или Великую, пятницу в преддверии праздника Пасхи, которая в этом году приходится на 19 апреля.
Известия 18:57
Общество
В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом
Очаг заражения коронавирусом обнаружен на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), сообщила журналистам в четверг заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.
РИА Новости 08:30
Общество
ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр
ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 14:23
Общество
Китай ответил на обвинения в искусственном создании коронавируса
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что версия об искусственном происхождении коронавируса не подкреплена какими-либо доказательствами, пишет издание Regnum.
Экспресс газета 04:59
Здоровье
Российский врач рассказал об опасной реакции иммунитета на коронавирус
Иммунная система человека при коронавирусе в некоторых случаях может выдавать повышенную реакцию, что может привести к осложнениям.
Lenta.ru 18:09
Политика
Песков назвал условие поставки аппаратов ИВЛ из США в Россию
Россия воспользуется предложением президента США Дональда Трампа о помощи с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в случае необходимости, сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:54
Авто
Выпускавшая Chevrolet Niva компания сменила название
«Новое название отражает принадлежность предприятия к Группе «АвтоВАЗ», и находится в логике нейминга 100% дочерних структур группы», — говорится в сообщении бренда.
Известия 05:02
Общество
«Аэрофлот» закрыл продажи билетов на международные рейсы до августа
«Аэрофлот» остановил продажи билетов на международные рейсы до конца июля.
Коммерсантъ 17:27