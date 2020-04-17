Экономика

REGNUMREGNUMВВП Китая снизился на 6,8% в первом квартале 2020 года

«Согласно предварительным подсчетам, рост ВВП Китая в годовом выражении в первом квартале 2020 года составил 20,650 трлн юаней (порядка $3 трлн), сократившись на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении.
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с чего всё началось
ВВП Китая сократился на 6,8% в первом квартале 2020 года, что стало первым снижением этого показателя с 1976 года, сообщает
 South China Morning Post со ссылкой на данные Национального бюро статистики (NBS) КНР.
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Наука

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Мединского исключили из состава попечительского совета Фонда кино

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Экономика

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RT на русском 15 апреля в 12:35
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Общество

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В США зафиксировано рекордное число умерших людей, у которых был выявлен коронавирус, следует из данных Университета Джонса Хопкинса, который ведет собственные подсчеты на основе федеральной и местной статистики, а также других источников.
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Политика

Губернатор назначил двух новых зампредов в региональном Правительстве

Исполняющим обязанности зампреда Правительства области назначена Ирина Седова.
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Гаджеты

Некоторые HDD Seagate и Western Digital тайно используют SMR

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Общество

В Челябинской области продлён режим повышенной готовности

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В больницах Ростовской области не нашли заявленных инфекционных коек

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Транспорт

В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима

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Главврач московской больницы заявил о работе на пределе возможностей

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РБК 02:25
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«Союз МС-15» с тремя членами экипажа МКС приземлился в Казахстане

Экипаж Международной космической станции, который в ночь на 17 апреля отстыковался от МКС и отправился на Землю на пилотируемом корабле «Союз МС-15», благополучно вернулся на Землю.
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Здоровье

Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом

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Здоровье

Китай выступил с фанастическим заявлением по поводу коронавируса

Китай официально признал, что «на сегодняшний день» симптомы демонстрируют не более 20% из инфицированных (что в общем, раньше считалось «альтернативным мнением», хотя и озвучивалось наиболее смелыми учеными).
Ридус вчера в 17:07
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