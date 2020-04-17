Экономика
REGNUMВВП Китая снизился на 6,8% в первом квартале 2020 года
«Согласно предварительным подсчетам, рост ВВП Китая в годовом выражении в первом квартале 2020 года составил 20,650 трлн юаней (порядка $3 трлн), сократившись на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении.
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Религия
Загадка Страстной пятницы: почему Пилат боялся распять Христа
У православных христиан наступила Страстная пятница — самый скорбный день, когда вспоминают страдания Христа и Его смерть на кресте.
РИА Новости 01:00
Общество
В МЧС рассказали о бесполезности масок на улице
МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице.
Lenta.ru вчера в 20:31
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции
В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того, чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском вчера в 22:07
Общество
Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом
Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК 02:35
Общество
Губернатор Алтайского края внес правки в коронавирусный указ
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес несколько изменений в действующий указ о мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, сообщила 17 апреля пресс-служба регионального правительства.
Алтапресс 03:09
Общество
В Саратовской области число заболевших коронавирусом выросло до 87
В Саратовской области было обнаружено еще 17 случаев заражения коронавирусной инфекцией, теперь в общей сложности их 87.
Четвертая Власть 01:44
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Политика
Мединского исключили из состава попечительского совета Фонда кино
Из состава попечительского совета Фонда кино исключили Владимира Мединского и Константина Носкова, ранее занимавших должности министров культуры и связи, отмечается в опубликованном распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина.
Rambler News Service вчера в 06:35
Экономика
Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь
Наиболее пострадавшие от пандемии компании получат безвозмездную финансовую помощь от государства на выплаты сотрудникам.
RT на русском 15 апреля в 12:35
Общество
ФНС России предложила вести реестр с доходами каждой семьи
Москва, 17 апреля 2020, 07:53 — REGNUM Федеральная налоговая служба (ФНС) России планирует создать специальный реестр, в котором наряду со всеми официальными данными о гражданах будет собираться информация об их доходах.
REGNUM 00:53
Шоу-бизнес
19-летний сын солиста «Иванушек» Кирилла Андреева сыграл свадьбу
Сын солиста группы «Иванушки International» Кирилла Андреева женился.
Super.ru вчера в 04:58
Общество
В Крыму выявили три новых случая заражения коронавирусом
В Крыму за истекшие сутки выявлено три новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Крым 24 03:08
Общество
В США за сутки умерли почти 4,6 тысячи пациентов с коронавирусом
В США зафиксировано рекордное число умерших людей, у которых был выявлен коронавирус, следует из данных Университета Джонса Хопкинса, который ведет собственные подсчеты на основе федеральной и местной статистики, а также других источников.
РИА Новости 00:37
Политика
Губернатор назначил двух новых зампредов в региональном Правительстве
Исполняющим обязанности зампреда Правительства области назначена Ирина Седова.
Саратов 24 02:30
Гаджеты
Некоторые HDD Seagate и Western Digital тайно используют SMR
3DNews 15 апреля в 13:33
Экономика
Из-за коронавируса взлетели цены на кофе
Известия 00:59
Футбол
«Челси» не намерен продавать Канте
Канте перешел в «Челси» из «Лестера» в 2016 году за 36 миллионов евро. Срок контракта игрока с синими истекает в июне 2023 года.
ODDS.ru вчера в 23:45
Наука
В листьях ивы нашли вещество, уничтожающее раковые клетки
Плюс, вещество из листьев и ствола ивы может бороться с раковыми клетками молочной железы, яичников и горла.
Planet Today вчера в 05:01
Общество
В Челябинской области продлён режим повышенной готовности
Челябинск, 17 апреля 2020, 10:10 — REGNUM Режим повышенной готовности продлён в Челябинской области до 30 апреля.
REGNUM 03:10
Кино
Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru вчера в 07:15
Здоровье
В больницах Ростовской области не нашли заявленных инфекционных коек
Рабочая группа проверяла информацию о развертывании 40 дополнительных инфекционных коек в городской больнице скорой медицинской помощи города Шахт.
1rnd.ru вчера в 15:49
Транспорт
В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима
Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31
Шоу-бизнес
Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру
Gazeta.SPb вчера в 18:01
Общество
Fox News рассказал о лабораторном происхождении коронавируса
Коронавирус нового типа возник в лаборатории Уханя, работник которой стал «нулевым пациентом», сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 02:08
Политика
Владимир Путин объявил о переносе парада Победы
Интерфакс вчера в 11:08
Общество
Главврач московской больницы заявил о работе на пределе возможностей
В среднем за сутки в больницу поступают порядка 150 пациентов.
РБК 02:25
Общество
«Союз МС-15» с тремя членами экипажа МКС приземлился в Казахстане
Экипаж Международной космической станции, который в ночь на 17 апреля отстыковался от МКС и отправился на Землю на пилотируемом корабле «Союз МС-15», благополучно вернулся на Землю.
РБК 01:39
Общество
В одном из регионов России режим самоизоляции продлили до лета
Первым регионом, где режим самоизоляции решено продлить до конца мая, стала Башкирия.
The Penza Post вчера в 09:33
Здоровье
Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом
Ещё одним симптомом коронавируса может быть сыпь на ногах.
Вести Воронеж вчера в 04:54
Здоровье
Китай выступил с фанастическим заявлением по поводу коронавируса
Китай официально признал, что «на сегодняшний день» симптомы демонстрируют не более 20% из инфицированных (что в общем, раньше считалось «альтернативным мнением», хотя и озвучивалось наиболее смелыми учеными).
Ридус вчера в 17:07