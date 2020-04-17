с чего всё началось

Экономика Китая на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, упала впервые за 30 лет, о чем свидетельствуют официальные данные по динамике ВВП страны в первом квартале 2020 года, опубликованные Национальным бюро статистики (NBS) КНР.

Экономика Китая упала впервые за 30 лет

Общество В Липецкой области вводится пропускной режим Пропускной режим будет внедрен сначала в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, затем и по всей области. 369

Здоровье Коронавирус на Украине: число погибших перевалило за сотню На Украине число погибших от коронавируса перевалило за сотню, продолжается рост числа заболевших.

Общество Губернатор Приморья уволил министра цифрового развития В Приморье от занимаемой должности освобожден заместитель председателя правительства Приморского края – министр цифрового развития и связи Приморского края Сергей Максимчук, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края. 12

Общество Военное училище в Тюмени закрыли на карантин после заражения курсантов Тюменское высшее военно-инженерное командное училище было закрыто на карантин после обнаружения на его территории вспышки коронавируса у курсантов и преподавательского состава, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в своем Telegram-канале со ссылкой на заявление замначальника училища Михаила Багрова. 307

Происшествия Мэр Данилова погиб вместе с женой при пожаре Мэр города Данилов в Ярославской области Иван Свечушкин погиб при пожаре в ночь на пятницу, сообщил РИА Новости представитель правительства региона. 5

Общество Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень Минпросвещения России на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год. 3

Общество В Госдуме не исключили отмены ЕГЭ в 2020 году Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предполагает, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2020 году может не состояться в связи с эпидемиологической обстановкой, цитирует РИА "Новости". 10

Наука Установлена температура гибели коронавируса Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут. 1,1K

Армия и оружие МИД России назвал условие диалога с США по гиперзвуковому оружию Проекты США по гиперзвуку, проекты по созданию глобальной ПРО, размещению оружия в космосе крайне дестабилизируют стратегическую сферу, Россия не может их игнорировать, добавил Рябков.

Общество В Бурятии 9 строителей военного медцентра заразились коронавирусом Первым больным стал мужчина, прибывший из Тюмени через Москву В последние сутки в Бурятии появился новый очаг заболевания коронавирусной инфекции – заболели девять строителей, которые возводили военный инфекционный центр в Сосновом Бору. 3

Авто Volkswagen показал тизер нового Tiguan Компания Volkswagen показала тизер нового кроссовера Tiguan. Модель получила принципиально новый футуристический внешний вид.

Недвижимость Путин предложил льготную ипотеку под 6,5% годовых Президент Владимир Путин выступил с предложением запустить в России программу льготной ипотеки со ставкой 6,5% годовых для покупки жилья в новостройках. 3K

Общество Власти Уханя изменили статистику по жертвам коронавируса Власти китайского города Ухань, ставшего эпицентром распространения коронавируса, пересчитали данные о числе заразившихся и погибших от COVID-19 пациентов. 18

Технологии Обновления Windows 10 станут модульными Microsoft намерена изменить технологию добавления в Windows 10 новых функций. 2

Общество На лечении в больнице в Коммунарке находятся более 500 пациентов Более 500 пациентов состоят на лечении в больнице в поселке Коммунарка в Москве, из них 45 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, в том числе 23 человека - на ИВЛ, сообщил главврач больницы Денис Проценко. 139