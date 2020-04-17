Экономика

BFM.ruBFM.ruВВП Китая упал на рекордные 6,8% из-за коронавируса

Розничные продажи в Китае упали в марте на 15,8% после рекордного обвала на 20,5% в январе и феврале 2020 года. Инвестиции в основной капитал снизились на 16,1%. Уровень безработицы в Китае в марте составил 5,9%, снизившись по сравнению с показателями за январь и февраль, когда он достигал 6,2%.
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ВВП Китая рухнул на рекордные 7% из-за коронавируса

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ВВП Китая рухнул впервые за 28 лет

Известиявчера в 22:58

Из-за пандемии коронавируса ВВП КНР снизился на 6,8% в I квартале

RT на русскомвчера в 22:33

Китайская экономика рухнула впервые за 28 лет

Московский Комсомолецвчера в 22:24

Из-за коронавируса ВВП Китая снизился на 6,8% в первом квартале

Газета.Ruвчера в 22:20

ВВП Китая рухнул впервые за 28 лет

РИА Новостивчера в 22:11

ВВП Китая снизился на 6,8% из-за пандемии

ТАССвчера в 22:02
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Общество

В Тульской области могут ввести электронные пропуска

Министру по информатизации, связи и вопросам открытого управления в Тульской области Ярославу Ракову поручено проработать техническую готовность к введению электронных пропусков на случай ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе.
Тульские новости вчера в 13:50
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Наука

Установлена температура гибели коронавируса

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
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Здоровье

Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России

Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости вчера в 07:44
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Происшествия

В центре Москвы загорелся пятиэтажный офис

Пятиэтажное офисное здание загорелось в центре Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.
Газета.Ru 00:57
Авто

Рассекречен Nissan X-Trail нового поколения

Новый Nissan X-Trail, чьи патентные изображения «Автоновости дня» показывали в начале апреля, рассекречен на цветных официальных снимках.
Автоновости дня 01:23
Происшествия

В закрытом на карантин поселке в Приморье не выявили коронавирус

Результаты первого теста на коронавирус у лиц, контактировавших с инфицированными жителями закрытого на карантин поселка Подъяпольское в Приморье, показали отрицательный результат, сообщает правительство региона.
РИА Новости 01:10
Здоровье

У умершего кузбассовца коронавирус выявлен посмертно

REGNUM 00:43
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Политика

Правительство Камчатского края ушло в отставку

Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов отправил в отставку членов правительства региона.
ТАСС 00:50
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Общество

«Союз МС-15» с тремя членами экипажа МКС приземлился в Казахстане

Экипаж Международной космической станции, который в ночь на 17 апреля отстыковался от МКС и отправился на Землю на пилотируемом корабле «Союз МС-15», благополучно вернулся на Землю.
РБК 01:39
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Общество

Сервис «Цифровой пропуск» появился в приложении «Моя Москва»

В мобильном приложении «Моя Москва» появился новый сервис «Цифровой пропуск», с помощью которого можно быстро сгенерировать код для получения по СМС разрешения совершать поездки по городу, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
РИАМО 01:34
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Энергетика

Brent подорожала до $28,35 за баррель

К 7:55 по московскому времени июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,53 (1,91%), до $28,35 за баррель.
Интерфакс 01:09
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Недвижимость

Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%

"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.
Газета.Ru вчера в 14:25
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Политика

Седьмым кандидатом на пост мэра Иркутска стал Вячеслав Григорьев

Седьмым кандидатом на пост мэра Иркутска стал 42-летний генеральный директор АО «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт алюминиевой и электродной промышленности», кандидат технических наук, член-корреспондент Российской инженерной академии Вячеслав Григорьев.
Областная газета (г. Иркутск) вчера в 00:35
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Общество

МЧС рекомендовало не носить маски на улице

МЧС России считает неэффективным носить защитные маски на открытом воздухе, говорится в рекомендациях ведомства по профилактике коронавируса.
Коммерсантъ 00:20
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Шоу-бизнес

Александр Гудков рассказал, как сделал предложение возлюбленной

Комик Александр Гудков признался в интервью журналисту Ксении Собчак, что полгода назад сделал предложение своей тайной возлюбленной.
NewInform 15 апреля в 07:52
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Политика

Путин отложил проведение парада Победы

RT на русском вчера в 11:16
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Происшествия

В ФСБ рассказали о планах готовившего нападение на школу подростка

16 апреля ФСБ России задержала жителя Красноярска 2006 года рождения, готовившего нападение на школу.
RT на русском 00:19
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Общество

Трамп рассказал о плане постепенного снятия карантина в США

Президент США Дональд Трамп представил план постепенного снятия карантинных ограничений в стране, которые были введены из-за распространения коронавируса.
RT на русском вчера в 19:18
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Религия

Загадка Страстной пятницы: почему Пилат боялся распять Христа

У православных христиан наступила Страстная пятница — самый скорбный день, когда вспоминают страдания Христа и Его смерть на кресте.
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Происшествия

В Херсонской области Украины взорвался грузовик со снарядами

Херсон, Украина, 16 апреля 2020, 19:52 — REGNUM На Украине в Херсонской области загорелся и взорвался грузовой автомобиль, перевозивший боеприпасы, сообщает 16 апреля территориальное управление украинского Государственного бюро расследований (ГБР) в Мелитополе.
REGNUM вчера в 12:52
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Общество

Вильфанд пообещал жителям нескольких регионов РФ аномальное тепло

В течение ближайших пяти дней несколько регионов Сибири окажутся в зоне аномального тепла.
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Происшествия

Полковник ФСБ погиб при падении с крыши многоэтажки на Лысой Горе

По предварительным данным, офицер погиб при падении с крыши 16-этажного здания на улице Лысая Гора.
Lenta.ru вчера в 11:55
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В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом

В Москве умерли еще 14 человек, у которых был диагностирован коронавирус COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 16:29
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Фигурное катание

Cosmopolitan показал, как проходила фотосъемка Загитовой

АиФ Удмуртия вчера в 09:44
Общество

Российские богачи из рейтинга Forbes потеряли за год $40 млрд

Журнал Forbes представил очередной рейтинг богатейших бизнесменов России, и список из 200 самых состоятельных предпринимателей по сравнению с минувшем годом обновился, причем 12 имен оказались «новичками».
Росбалт вчера в 04:36
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Общество

Миронов не исключил отмены ЕГЭ в 2020 году

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в этом году может быть отменен, а выпускникам школ предоставлена возможность сдавать экзамены в вузы без результатов ЕГЭ, считает лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.
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В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима

Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31
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Общество

Российское военное училище закрыли на карантин из-за коронавируса

Lenta.ru 01:37
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Авто

«Народные» автомобили с пробегом, которые выпотрошат кошелек владельца

Сразу хочу сказать, что всё ниженаписанное – это моё личное мнение, которое сложилось у меня за время моей работы с автомобилями.
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«Барселона» исключила возвращение Неймара летом

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