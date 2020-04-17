Экономика

BFM.ruBFM.ruВВП Китая упал на рекордные 6,8% из-за коронавируса

Розничные продажи в Китае упали в марте на 15,8% после рекордного обвала на 20,5% в январе и феврале 2020 года. Инвестиции в основной капитал снизились на 16,1%. Уровень безработицы в Китае в марте составил 5,9%, снизившись по сравнению с показателями за январь и февраль, когда он достигал 6,2%.
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ВВП Китая рухнул на рекордные 7% из-за коронавируса

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ВВП Китая рухнул впервые за 28 лет

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Из-за пандемии коронавируса ВВП КНР снизился на 6,8% в I квартале

RT на русскомвчера в 22:33

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Из-за коронавируса ВВП Китая снизился на 6,8% в первом квартале

Газета.Ruвчера в 22:20

ВВП Китая рухнул впервые за 28 лет

Известиявчера в 22:58

ВВП Китая впервые за 28 лет снизился на 6,8% из-за пандемии

ТАССвчера в 22:02
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 02:12, Ашберн
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ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр

ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
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Общество

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Космический корабль «Союз МС-15» с россиянином и двумя американцам на борту успешно приземлился в казахстанской степи в Жезказгане (600 км от Нур-Султана, Казахстан).
Коммерсантъ 01:57
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Наука

Установлена температура гибели коронавируса

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
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Здоровье

В Кузбассе у пациента посмертно обнаружили коронавирус

У пациента Беловской районной больницы, скончавшегося в реанимации медучреждения от пневмонии, обнаружили коронавирус.
Российская газета 01:54
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Общество

МЧС посоветовало не носить защитную маску на улице

Особое внимание ведомство обратило на правильное ношение медицинских масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса.
РБК вчера в 22:32
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В Сети опубликован новый трейлер фанатского ремастера Stalker Clear Sky

OAnews 15 апреля в 15:02
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Политика

Путин объявил о переносе парада Победы

Ведомости вчера в 11:36
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Происшествия

В Москве задержан адвокат экс-министра Абызова

Адвокат Александр Вершинин был задержан 16 апреля в Москве, он находится в статусе подозреваемого, сообщил "Интерфаксу" его коллега Алексей Кирсанов.
Интерфакс вчера в 17:47
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«Барселона» исключила возвращение Неймара летом

Газета.Ru 01:31
Происшествия

В Херсонской области Украины взорвался грузовик со снарядами

Херсон, Украина, 16 апреля 2020, 19:52 — REGNUM На Украине в Херсонской области загорелся и взорвался грузовой автомобиль, перевозивший боеприпасы, сообщает 16 апреля территориальное управление украинского Государственного бюро расследований (ГБР) в Мелитополе.
REGNUM вчера в 12:52
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Общество

В Саратовской области вводится пропускной режим

В Саратовской области с понедельника введут пропускной режим.
Регион 64 вчера в 11:20
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Происшествия

В Петербурге задержали командира батальона ГИБДД за дачу взятки

Вечером 16 апреля сотрудники Управления собственной безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали командира первого батальона ГИБДД, подполковника полиции по подозрению в даче взятки.
Piter.tv 01:05
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Культура

Участники шоу «Голос. Дети» сдадут тесты на коронавирус

Piter.tv вчера в 05:38
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Футбол

Экс-полузащитник сборной Франции объяснил, чем его раздражает Мбаппе

Экс-полузащитник сборной Франции и чемпион мира-1998 Эммануэль Пети объяснил, чем его раздражает Мбаппе.
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На складе Большого театра в Москве нашли тело рабочего

«Сегодня днем было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти на складах на улице Плеханова, которые принадлежат Большому театру», ― сообщил собеседник агентства.
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Загадка Страстной пятницы: почему Пилат боялся распять Христа

У православных христиан наступила Страстная пятница — самый скорбный день, когда вспоминают страдания Христа и Его смерть на кресте.
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В жилом доме в центре Москвы произошел пожар

В центре Москвы в жилом доме на Большой Молчановке произошел пожар, сообщает столичное управление МЧС.
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В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима

Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
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Представлен тизер ремастера Crysis

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Врач назвал самый вредный продукт в мире

Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что сахар – это самый вредный продукт в мире, пишет «МК».
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Общество

Трамп рассказал о плане постепенного снятия карантина в США

Президент США Дональд Трамп представил план постепенного снятия карантинных ограничений в стране, которые были введены из-за распространения коронавируса.
RT на русском вчера в 19:18
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Общество

Второй случай коронавируса выявили в Республике Алтай

Второй подтвержденный случай коронавируса диагностировали в Республике Алтай.
ТАСС вчера в 23:26
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Культура

Умер госпитализированный с коронавирусом режиссер Александр Радов

Умер режиссер-документалист и продюсер Александр Радов, госпитализированный с коронавирусом.
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Экономика

Минфин назвал приоритетные расходы для регионов

Минфин России обратился к регионам с призывом отказаться от финансирования неприоритетных расходов.
Известия вчера в 18:21
Политика

Кабмин расширил список граждан с правом пересекать госграницу

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым расширяется список лиц, имеющих право пересекать государственную границу.
ТАСС вчера в 14:55
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Власти Уханя насчитали новых жертв коронавируса

Власти Уханя пересчитали статистику по коронавирусу, число погибших выросло на 1290 человек.
Газета.Ru вчера в 23:42
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Специалистам удалось победить сахарную зависимость на клеточном уровне

Rusargument вчера в 16:13
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Минобороны: В Тюмени коронавирусом заболели 14 курсантов

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Дерипаска просит раскрыть обоснования США для отказа от снятия санкций

Вашингтон, 17 апреля 2020, 08:38 — REGNUM Российский бизнесмен Олег Дерипаска обратился в суд Вашингтона, попросив обязать американский минфин полностью раскрыть содержание доказательного меморандума, который обосновывает отказ от снятия санкций.
REGNUM 01:38
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Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»

Piter.tv вчера в 02:04
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