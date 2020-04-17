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Происшествия В Москве задержан адвокат экс-министра Абызова Адвокат Александр Вершинин был задержан 16 апреля в Москве, он находится в статусе подозреваемого, сообщил "Интерфаксу" его коллега Алексей Кирсанов. 38

Происшествия В Херсонской области Украины взорвался грузовик со снарядами Херсон, Украина, 16 апреля 2020, 19:52 — REGNUM На Украине в Херсонской области загорелся и взорвался грузовой автомобиль, перевозивший боеприпасы, сообщает 16 апреля территориальное управление украинского Государственного бюро расследований (ГБР) в Мелитополе. 1

Происшествия В Петербурге задержали командира батальона ГИБДД за дачу взятки Вечером 16 апреля сотрудники Управления собственной безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали командира первого батальона ГИБДД, подполковника полиции по подозрению в даче взятки. 37

Происшествия На складе Большого театра в Москве нашли тело рабочего «Сегодня днем было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти на складах на улице Плеханова, которые принадлежат Большому театру», ― сообщил собеседник агентства. 27

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Экономика Минфин назвал приоритетные расходы для регионов Минфин России обратился к регионам с призывом отказаться от финансирования неприоритетных расходов.