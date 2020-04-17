Экономика
BFM.ruВВП Китая упал на рекордные 6,8% из-за коронавируса
Розничные продажи в Китае упали в марте на 15,8% после рекордного обвала на 20,5% в январе и феврале 2020 года. Инвестиции в основной капитал снизились на 16,1%. Уровень безработицы в Китае в марте составил 5,9%, снизившись по сравнению с показателями за январь и февраль, когда он достигал 6,2%.
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Общество
ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр
ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
Общество
«Союз МС-15» с членами экипажа приземлился в Казахстане
Космический корабль «Союз МС-15» с россиянином и двумя американцам на борту успешно приземлился в казахстанской степи в Жезказгане (600 км от Нур-Султана, Казахстан).
Коммерсантъ 01:57
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Здоровье
В Кузбассе у пациента посмертно обнаружили коронавирус
У пациента Беловской районной больницы, скончавшегося в реанимации медучреждения от пневмонии, обнаружили коронавирус.
Российская газета 01:54
Общество
МЧС посоветовало не носить защитную маску на улице
Особое внимание ведомство обратило на правильное ношение медицинских масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса.
РБК вчера в 22:32
Игры
В Сети опубликован новый трейлер фанатского ремастера Stalker Clear Sky
OAnews 15 апреля в 15:02
Политика
Путин объявил о переносе парада Победы
Ведомости вчера в 11:36
Происшествия
В Москве задержан адвокат экс-министра Абызова
Адвокат Александр Вершинин был задержан 16 апреля в Москве, он находится в статусе подозреваемого, сообщил "Интерфаксу" его коллега Алексей Кирсанов.
Интерфакс вчера в 17:47
Футбол
«Барселона» исключила возвращение Неймара летом
Газета.Ru 01:31
Происшествия
В Херсонской области Украины взорвался грузовик со снарядами
Херсон, Украина, 16 апреля 2020, 19:52 — REGNUM На Украине в Херсонской области загорелся и взорвался грузовой автомобиль, перевозивший боеприпасы, сообщает 16 апреля территориальное управление украинского Государственного бюро расследований (ГБР) в Мелитополе.
REGNUM вчера в 12:52
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
В Саратовской области с понедельника введут пропускной режим.
Регион 64 вчера в 11:20
Происшествия
В Петербурге задержали командира батальона ГИБДД за дачу взятки
Вечером 16 апреля сотрудники Управления собственной безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали командира первого батальона ГИБДД, подполковника полиции по подозрению в даче взятки.
Piter.tv 01:05
Культура
Участники шоу «Голос. Дети» сдадут тесты на коронавирус
Piter.tv вчера в 05:38
Футбол
Экс-полузащитник сборной Франции объяснил, чем его раздражает Мбаппе
Экс-полузащитник сборной Франции и чемпион мира-1998 Эммануэль Пети объяснил, чем его раздражает Мбаппе.
Спорт день за днем 02:04
Происшествия
На складе Большого театра в Москве нашли тело рабочего
«Сегодня днем было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти на складах на улице Плеханова, которые принадлежат Большому театру», ― сообщил собеседник агентства.
Известия вчера в 15:52
Религия
Загадка Страстной пятницы: почему Пилат боялся распять Христа
У православных христиан наступила Страстная пятница — самый скорбный день, когда вспоминают страдания Христа и Его смерть на кресте.
РИА Новости 01:00
Происшествия
В жилом доме в центре Москвы произошел пожар
В центре Москвы в жилом доме на Большой Молчановке произошел пожар, сообщает столичное управление МЧС.
РБК 02:00
Транспорт
В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима
Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31
Игры
Представлен тизер ремастера Crysis
Матч ТВ вчера в 14:39
Здоровье
Врач назвал самый вредный продукт в мире
Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что сахар – это самый вредный продукт в мире, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 11:56
Общество
Трамп рассказал о плане постепенного снятия карантина в США
Президент США Дональд Трамп представил план постепенного снятия карантинных ограничений в стране, которые были введены из-за распространения коронавируса.
RT на русском вчера в 19:18
Общество
Второй случай коронавируса выявили в Республике Алтай
Второй подтвержденный случай коронавируса диагностировали в Республике Алтай.
ТАСС вчера в 23:26
Культура
Умер госпитализированный с коронавирусом режиссер Александр Радов
Умер режиссер-документалист и продюсер Александр Радов, госпитализированный с коронавирусом.
Пятый канал вчера в 15:35
Экономика
Минфин назвал приоритетные расходы для регионов
Минфин России обратился к регионам с призывом отказаться от финансирования неприоритетных расходов.
Известия вчера в 18:21
Политика
Кабмин расширил список граждан с правом пересекать госграницу
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым расширяется список лиц, имеющих право пересекать государственную границу.
ТАСС вчера в 14:55
Общество
Власти Уханя насчитали новых жертв коронавируса
Власти Уханя пересчитали статистику по коронавирусу, число погибших выросло на 1290 человек.
Газета.Ru вчера в 23:42
Наука
Специалистам удалось победить сахарную зависимость на клеточном уровне
Rusargument вчера в 16:13
Общество
Минобороны: В Тюмени коронавирусом заболели 14 курсантов
Актуальные Новости вчера в 10:56
Общество
Дерипаска просит раскрыть обоснования США для отказа от снятия санкций
Вашингтон, 17 апреля 2020, 08:38 — REGNUM Российский бизнесмен Олег Дерипаска обратился в суд Вашингтона, попросив обязать американский минфин полностью раскрыть содержание доказательного меморандума, который обосновывает отказ от снятия санкций.
REGNUM 01:38
Культура
Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»
Piter.tv вчера в 02:04