Экономика

ANNA-NewsANNA-NewsВВП Китая рухнул почти на 7% из-за коронавируса

ВВП Китайской Народной Республики по итогам первого квартала 2020 года упал на 6,8% на фоне распространения коронавируса. Об этом свидетельствуют данные государственного статистического бюро КНР.
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с чего всё началось
ВВП Китая сократился на 6,8% в первом квартале 2020 года, что стало первым снижением этого показателя с 1976 года, сообщает
 South China Morning Post со ссылкой на данные Национального бюро статистики (NBS) КНР.
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