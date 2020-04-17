с чего всё началось

«Согласно предварительным подсчетам, рост ВВП Китая в годовом выражении в первом квартале 2020 года составил 20,650 трлн юаней (порядка $3 трлн), сократившись на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении.

ВВП Китая снизился на 6,8% в первом квартале 2020 года

Армия и оружие Корабли Черноморского флота применили ракетное оружие Экипажи фрегата "Адмирал Эссен" и малого ракетного корабля "Орехово-Зуево" применили ракетное оружие против условного противника в акватории Чёрного моря. 8

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Политика Госдеп обеспокоен возможными кибератаками в Чехии Госдепартамент США выражает обеспокоенность в связи с предупреждением чешских властей о возможных кибератаках на объекты инфраструктуры и здравоохранения страны, говорится в заявлении ведомства в субботу.

Общество Собянин исключил рост случаев COVID-19 в геометрической прогрессии «Заболеваемость в городе растет, но не в геометрической прогрессии, и далеко не по худшему сценарию, как мы видим это, скажем, в Нью-Йорке, очень похожем на Москву по численности и структуре населения», — написал Собянин. 110

Здоровье В Саратовской области выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусной инфекцией лабораторно подтвердили за сутки в Саратовской области, общее количество заболевших составило 98 человек, сообщил в субботу областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19. 4

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Общество Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы «После консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего учебного года», — приводит ТАСС слова министра просвещения Сергея Кравцова. 547

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Общество Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком «Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс». 2,6K

Здоровье На Украине растет заболеваемость коронавирусом — Минздрав На Украине с начала эпидемии зафиксировано 4662 случая коронавируса, 125 летальных, 246 пациентов выздоровели.