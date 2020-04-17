Экономика
REGNUMВВП Китая снизился на 6,8% в первом квартале 2020 года
«Согласно предварительным подсчетам, рост ВВП Китая в годовом выражении в первом квартале 2020 года составил 20,650 трлн юаней (порядка $3 трлн), сократившись на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении.
Читать в источнике
Оценить116
с чего всё началось
ВВП Китая сократился на 6,8% в первом квартале 2020 года, что стало первым снижением этого показателя с 1976 года, сообщает South China Morning Post со ссылкой на данные Национального бюро статистики (NBS) КНР.РБКвчера в 00:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 03:32, Ашберн
Происшествия
Из закрытой на карантин российской больницы сбежали врачи
Из закрытой на карантин больницы в Уфе сбежали семь врачей и медперсонал.
Lenta.ru 01:54
Армия и оружие
Корабли Черноморского флота применили ракетное оружие
Экипажи фрегата "Адмирал Эссен" и малого ракетного корабля "Орехово-Зуево" применили ракетное оружие против условного противника в акватории Чёрного моря.
Sudostroenie.info вчера в 09:27
Наука
Ученые из США вычислили реальный уровень заболеваемости коронавирусом
Число заразившихся коронавирусом может быть в десятки раз выше официальной статистики. К такому выводу пришли американские ученые.
Известия 01:00
Политика
Госдеп обеспокоен возможными кибератаками в Чехии
Госдепартамент США выражает обеспокоенность в связи с предупреждением чешских властей о возможных кибератаках на объекты инфраструктуры и здравоохранения страны, говорится в заявлении ведомства в субботу.
РИА Новости вчера в 21:03
Транспорт
В общественном транспорте в Москве прекратят продажу одноразовых билетов
Действие всех остальных видов билетов приостановят до 1 мая, неиспользованные поездки компенсируют позднее.
РБК 03:14
Происшествия
Еще 10 случаев заражения коронавирусом выявили в Новосибирске
Случаи заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Новосибирске, Бердске, Кольцово, в Новосибирском, Убинском и Карасукском районах.
Kursk.com 03:22
Происшествия
Замглавы Хакасии задержан по делу о крупной взятке
В Хакасии задержан исполняющий обязанности замглавы республики Сергей Новиков.
BFM.ru 01:25
Общество
Собянин исключил рост случаев COVID-19 в геометрической прогрессии
«Заболеваемость в городе растет, но не в геометрической прогрессии, и далеко не по худшему сценарию, как мы видим это, скажем, в Нью-Йорке, очень похожем на Москву по численности и структуре населения», — написал Собянин.
РБК 02:43
Здоровье
В Саратовской области выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусной инфекцией лабораторно подтвердили за сутки в Саратовской области, общее количество заболевших составило 98 человек, сообщил в субботу областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 03:17
Общество
Что разрешено делать тулякам в день Страстной субботы перед Пасхой
Завтра, 18 апреля, для верующих туляков наступает последний День Великого поста и последний день Великой Пасхой - Страстная суббота.
Центр 71 вчера в 07:13
Шоу-бизнес
Прикованная к кровати Надежда Бабкина питается через зонд
Звезду планово лечат антибиотиками и капельницами, питается она по-прежнему через зонд, ходит в памперс, потому что физически прикована к кровати.
НТВ вчера в 10:54
Армия и оружие
Проходившие подготовку на базе США боевики сдались сирийской армии
Военное дело 16 апреля в 01:58
Происшествия
В Хабаровском крае нашли четвертого погибшего при крушении самолета
Тело четвертого погибшего найдено под обломками самолета Л-4, потерпевшего крушение в Хабаровском крае.
ТАСС 02:09
Гаджеты
В Европе представлен бюджетный смартфон Redmi Note 9S
Китайский производитель электроники Xiaomi представил в Европе свой новый бюджетный смартфон Redmi Note 9S.
Актуальные Новости вчера в 05:21
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы
«После консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего учебного года», — приводит ТАСС слова министра просвещения Сергея Кравцова.
RT на русском вчера в 03:24
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс вчера в 14:21
Общество
Нобелевский лауреат указал на искусственное происхождение коронавируса
Известия вчера в 14:17
Космос
В NASA нашли экзопланету, похожую на Землю
Специалисты NASA заявили о находке экзопланеты, похожей на Землю. Она находится на расстоянии 300 световых лет и называется Kepler-1649с.
UfaTime.ru 16 апреля в 06:38
Общество
В Лос-Анджелесе принц Гарри и Меган Маркл раздавали еду больным
В Пасхальное воскресенье принц Гарри и Меган Маркл стали волонтерами проекта Angel Food в Калифорнии.
ToDay News Ufa 01:39
Футбол
Фергюсон хотел продать Роналду в «Барселону» вместо «Реала»
Фергюсон не хотел, чтобы Роналду уходил к нам, потому что ему не очень нравится «Реал», и он предложил его «Барселоне».
Sport24.ru 00:24
Гаджеты
Бюджетный iPhone SE представила Apple
Американская компания Apple представила первый в текущем году смартфон — iPhone SE.
Live24 15 апреля в 12:48
Экономика
ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения
Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС вчера в 05:10
Политика
Президент России перенес парад Победы
Sputnik Литва 16 апреля в 11:45
Здоровье
Главврач Англии указал на гендерный фактор риска при пандемии COVID-19
Уитти указал и на третий фактор риска — гендерный. Мужчины, по его словам, заражаются COVID-19 чаще женщин.
Слово и Дело вчера в 16:58
Общество
В Крыму выявили три новых случая заражения коронавирусом
В Крыму за истекшие сутки выявлено три новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Крым 24 вчера в 03:08
Здоровье
Врач назвал самый вредный продукт в мире
Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что сахар – это самый вредный продукт в мире, пишет «МК».
Ореанда-Новости 16 апреля в 11:56
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 09:30
Здоровье
На Украине растет заболеваемость коронавирусом — Минздрав
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 4662 случая коронавируса, 125 летальных, 246 пациентов выздоровели.
Украина.ру вчера в 02:51
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
Спорт
Дмитрий Губерниев: «В лыжах занимаются какими-то темными делишками и понимают: если я буду комментировать, то обо всем расскажу»
Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о выступлении российских лыжников, а также о том, что глава ФЛГР Елена Вяльбе против его работы на лыжных трансляциях.
Sports.ru вчера в 10:58