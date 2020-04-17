Экономика

RT на русскомRT на русскомВВП Китая упал впервые за 28 лет

За первые три месяца 2020 года ВВП Китая упал почти на 7%. Снижение экономики страны произошло впервые с начала официальных наблюдений — с 1992 года.
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с чего всё началось
ВВП Китая сократился на 6,8% в первом квартале 2020 года, что стало первым снижением этого показателя с 1976 года, сообщает
 South China Morning Post со ссылкой на данные Национального бюро статистики (NBS) КНР.
РБК00:40

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ВВП Китая в I квартале упал впервые с 1992 года из-за эпидемии коронавируса

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ВВП Китая рухнул впервые за 28 лет

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ВВП Китая рухнул впервые за 28 лет

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ВВП Китая впервые за 28 лет снизился на 6,8% из-за пандемии

ТАССвчера в 22:02
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 21:29, Ашберн
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Врач усомнился в эффективности бани при борьбе с коронавирусом

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Губернатор Евгений Куйвашев призвал свердловчан к терпению.
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Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил в ходе видеоконференции Киевского форума по безопасности, что благодаря его работе на посту в стране был создан "ракетный щит".
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ТАСС 05:10
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Музыка

Little Big выступят на концерте «Евровидения»

Российские музыканты Little Big выступят на онлайн-концерте «Евровидения», который будет называться Europe Shine A Light.
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Экономика

Глава ЦБ оценила идею раздачи денег населению

Глава регулятора отметила, что сейчас правительство РФ уже принимает меры прямой адресной поддержки, увеличивая пособия по безработице и выдавая гранты компаниям на выплаты зарплат, чтобы поддержать доходы граждан.
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Два человека погибли при пожаре в жилом доме в подмосковном Серпухове

В результате пожара в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Серпухове погибли два человека, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Газета.Ru 19:54
Авто

GM-АвтоВАЗ получила новое название

Как отмечается в пресс-службе компании, «новое название отражает принадлежность предприятия к Группе «АвтоВАЗ», и находится в логике нейминга 100% дочерних структур Группы».
Тарантас Ньюс вчера в 04:47
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Общество

Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению

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Газета.Ru 10:10
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Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

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Собянин открыл построенную за месяц инфекционную больницу

Комсомольская правда 14:00
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Общество

Врач назвала способы не занести коронавирус домой с улицы

Заведующая центром медицинской профилактики Ступинской ЦРКБ Надежда Фомина рассказала, что следует делать для того, чтобы случайно не занести коронавирус с улицы домой по возвращении, например, из магазина.
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Поскольку КНР остается крупнейшим держателем гособлигаций США, речь идет, по сути, о выборочном дефолте.
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Въезд в Карелию ограничат с 22 апреля

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Путин перенёс срок отчёта чиновников о доходах

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Общество

Первые семьи с детьми до трех лет получили дополнительные пособия

Если же заявление поступит после 1 июля, но до 1 октября 2020 года, семья сразу же получит 15 тысяч рублей на каждого ребенка младше трех лет единовременно.
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Эксперты проанализировали поведение россиян при финансовых трудностях

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РБК 01:00
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