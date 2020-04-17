с чего всё началось

За первые три месяца 2020 года ВВП Китая упал почти на 7%. Снижение экономики страны произошло впервые с начала официальных наблюдений — с 1992 года.

ВВП Китая упал впервые за 28 лет

Происшествия В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющеейся очагом распространения коронавируса. 1K

Общество За сутки в России умерли 40 человек с коронавирусом В России за последние сутки скончались 40 пациентов с коронавирусом, 21 из них зарегистрировали в Москве.

Политика Путин поручил правительству ежедневно прогнозировать число заболевших Президент России Владимир Путин поручил правительству страны сформировать краткосрочный прогноз числа граждан, которые могут заболеть коронавирусом и представлять соответствующий доклад ежедневно.

Общество Собянин рассказал об изменениях пропускного режима в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о первых итогах принятых в столице мер самоизоляции и предстоящих дополнительных изменениях пропускного режима. 430

Общество Москвичи с ОРВИ начнут получать бесплатные лекарства Собянин отметил, что, по мнению врачей, в нынешних условиях вероятность того, что за обычной ОРВИ скрывается коронавирус, — очень высока, поэтому следует сразу же начинать адекватное лечение. 136

Политика Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска». 443

Футбол Радимов предложил «Спартаку» присмотреться к Марадоне после отказа москвичей выкупать Шюррле Тренер петербургского «Зенита-2» Владислав Радимов отреагировал на новость о том, что московский «Спартак» не будет выкупать права на немецкого полузащитника Андре Шюррле.

Политика В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля. 66

Здоровье В Ивановской области установили стимулирующие выплаты медикам Согласно постановлению, подписанному губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским, медработникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, будут оформлены дополнительные стимулирующие денежные выплаты. 10

Наука Частота инфекционных заболеваний может указывать на развитие рака У 2354 человек был диагностирован какой-либо злокачественный рак в период с июля 2010 года по июнь 2011 года, а контрольная группа состояла из 48 395 человек, у которых не был выявлен рак в период с января 2005 года по декабрь 2012 года. 3

Политика США расследуют происхождение коронавируса США расследуют происхождение коронавируса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, передает ТАСС. 184

Общество Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода. 729

Наука Ученые из США вычислили реальный уровень заболеваемости коронавирусом Число заразившихся коронавирусом может быть в десятки раз выше официальной статистики. К такому выводу пришли американские ученые. 53

Технологии Финальная версия обновленной Windows 10 уже доступна избранным Судя по названию, последнее обновление Windows 10 May 2020 будет доступно простым пользователям только в следующем месяце. 12

Здоровье В России опробовали новейший способ лечения больных коронавирусом Врачи Федерального медико-биологического центра имени Бурназяна совместно со специалистами Центра спортивной медицины ФМБА России опробовали способ лечения пациентов с коронавирусом COVID-19 в барокамере. 187

Космос Астрономы допустили, что ранняя Земля могла быть плоской Международная команда исследователей при помощи компьютерного моделирования установила, что порядка 4,5 миллиарда лет назад на ранней стадии формирования Земля могла быть не такой круглой, какой знаем ее мы. 110

Общество Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков. 797

Общество В России за сутки 467 человек выздоровели от коронавируса За сутки от коронавируса в РФ выздоровели 467 человек, всего выписаны 3057, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. 1