Экономика

RT на русскомRT на русскомВВП Китая упал впервые за 28 лет

За первые три месяца 2020 года ВВП Китая упал почти на 7%. Снижение экономики страны произошло впервые с начала официальных наблюдений — с 1992 года.
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с чего всё началось
ВВП Китая сократился на 6,8% в первом квартале 2020 года, что стало первым снижением этого показателя с 1976 года, сообщает
 South China Morning Post со ссылкой на данные Национального бюро статистики (NBS) КНР.
РБКвчера в 00:40

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Коронавирус оказался ни по чем почтовому сектору Китая

REGNUMвчера в 23:55

ВВП Китая рухнул впервые за 28 лет

РИА Новости16 апреля в 22:11

ВВП Китая рухнул впервые за 28 лет из-за коронавируса

Газета.Ruвчера в 07:33

ВВП Китая рухнул на рекордные 7% из-за коронавируса

РБКвчера в 00:40

ВВП Китая в I квартале упал впервые с 1992 года из-за эпидемии коронавируса

Интерфаксвчера в 00:58

ВВП Китая упал впервые за 28 лет

RT на русскомвчера в 15:17

ВВП Китая впервые за 28 лет снизился на 6,8% из-за пандемии

ТАСС16 апреля в 22:02
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 05:04, Ашберн
Происшествия

В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков

Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющеейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета 04:27
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Общество

За сутки в России умерли 40 человек с коронавирусом

В России за последние сутки скончались 40 пациентов с коронавирусом, 21 из них зарегистрировали в Москве.
РБК 03:42
Происшествия

Появилось видео задержания исполняющего обязанности замглавы Хакасии

РИА Новости 03:43
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Политика

Путин поручил правительству ежедневно прогнозировать число заболевших

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны сформировать краткосрочный прогноз числа граждан, которые могут заболеть коронавирусом и представлять соответствующий доклад ежедневно.
Известия 04:42
Общество

Собянин рассказал об изменениях пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о первых итогах принятых в столице мер самоизоляции и предстоящих дополнительных изменениях пропускного режима.
Вести.Ru 03:07
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Общество

Москвичи с ОРВИ начнут получать бесплатные лекарства

Собянин отметил, что, по мнению врачей, в нынешних условиях вероятность того, что за обычной ОРВИ скрывается коронавирус, — очень высока, поэтому следует сразу же начинать адекватное лечение.
Известия 02:44
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Политика

Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
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Религия

В Иерусалиме началась церемония освящения Благодатного огня

В храме Гроба Господня в Иерусалиме в субботу, 18 апреля, началась церемония освящения Благодатного огня.
Известия 04:32
8
Общество

Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

В России за последние стуки выявили 4785 новых случаев заболевания COVID-19 в 79 регионах.
РИА Новости 04:55
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Транспорт

Собянин продлил до мая действие пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая действие пропускного режима в столице.
Ведомости 03:30
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Футбол

Радимов предложил «Спартаку» присмотреться к Марадоне после отказа москвичей выкупать Шюррле

Тренер петербургского «Зенита-2» Владислав Радимов отреагировал на новость о том, что московский «Спартак» не будет выкупать права на немецкого полузащитника Андре Шюррле.
RT на русском 04:41
Шоу-бизнес

Как Тимур Еремеев зарабатывает на славе Спартака Мишулина

После выхода телепередач с участием Тимура Еремеева на парня взвалилось много неприятностей от семьи Спартака Мишулина.
Территория новостей вчера в 08:58
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Политика

В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан

Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 04:16
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Армия и оружие

Польский истребитель F-16 выпустил шасси на высоте 5 тысяч метров, увидев российский СУ-27

Польский истребитель F-16, увидев маневрирующий российский Су-27, на высоте 5 тысяч метров выпустил шасси, что может указывать команду к посадке.
Shraibikus News вчера в 12:30
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Здоровье

В Приамурье выявили два новых случая коронавируса

Два новых случая заболевания коронавирусом выявлены в Приамурье, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.
РИА Новости вчера в 02:17
8
Армия и оружие

Самолет ВВС США попытался взломать российские С-400 в Сирии

Отмечается, что российский истребитель Су-35 поднимался с авиабазы «Хмеймим» на перехват американского разведывательного самолета Boeing P-82A Poseidon.
ГЛАС.RU вчера в 03:30
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Здоровье

В Ивановской области установили стимулирующие выплаты медикам

Согласно постановлению, подписанному губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским, медработникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, будут оформлены дополнительные стимулирующие денежные выплаты.
ИА Красная Весна вчера в 17:30
10
Наука

Частота инфекционных заболеваний может указывать на развитие рака

У 2354 человек был диагностирован какой-либо злокачественный рак в период с июля 2010 года по июнь 2011 года, а контрольная группа состояла из 48 395 человек, у которых не был выявлен рак в период с января 2005 года по декабрь 2012 года.
Машины и Механизмы вчера в 09:17
3
Политика

США расследуют происхождение коронавируса

США расследуют происхождение коронавируса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 20:51
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Политика

Политолог предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно будет найти самолет и бежать из страны, если МВФ не выдаст Киеву очередной кредит.
Газета.Ru вчера в 07:13
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Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос 16 апреля в 08:14
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Наука

Ученые из США вычислили реальный уровень заболеваемости коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом может быть в десятки раз выше официальной статистики. К такому выводу пришли американские ученые.
Известия 01:00
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Технологии

Финальная версия обновленной Windows 10 уже доступна избранным

Судя по названию, последнее обновление Windows 10 May 2020 будет доступно простым пользователям только в следующем месяце.
Evo-rus.com вчера в 05:53
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Здоровье

В России опробовали новейший способ лечения больных коронавирусом

Врачи Федерального медико-биологического центра имени Бурназяна совместно со специалистами Центра спортивной медицины ФМБА России опробовали способ лечения пациентов с коронавирусом COVID-19 в барокамере.
Комсомольская правда вчера в 12:59
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Космос

Астрономы допустили, что ранняя Земля могла быть плоской

Международная команда исследователей при помощи компьютерного моделирования установила, что порядка 4,5 миллиарда лет назад на ранней стадии формирования Земля могла быть не такой круглой, какой знаем ее мы.
Российская газета 15 апреля в 09:05
110
Общество

Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные

Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости вчера в 07:59
797
Общество

Еще 59 случаев коронавируса подтверждено в Нижегородской области

59 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 подтверждены в Нижегородской области утром 18 апреля.
Время Н 03:56
1
Общество

В России за сутки 467 человек выздоровели от коронавируса

За сутки от коронавируса в РФ выздоровели 467 человек, всего выписаны 3057, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 04:43
1
Здоровье

Пик эпидемии коронавируса в России спрогнозировали грядущим летом

Врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал пик заболевания коронавирусной инфекцией.
АТВмедиа вчера в 02:30
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Происшествия

Число жертв авиакатастрофы под Хабаровском выросло до четырех

Число погибших в крушении легкомоторного самолёта под Хабаровском увеличилось до четырёх человек, сообщили "Интерфаксу" в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.
Интерфакс 02:14
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