Экономика
RT на русскомВВП Китая упал впервые за 28 лет
За первые три месяца 2020 года ВВП Китая упал почти на 7%. Снижение экономики страны произошло впервые с начала официальных наблюдений — с 1992 года.
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Происшествия
Около 260 человек контактировали с погибшей от коронавируса в Кузбассе
Оперативный штаб отметил, что специалисты определили контактировавших с пациентом лиц. Им выданы предписания об изоляции.
ВашГород.ру 07:44
Политика
Россия и США обсудили действия по стратегической стабильности
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео обсудили совместные шаги по стратегической стабильности, в том числе контроль над вооружениями, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 12:24
Политика
Fox News: США расследуют деятельность лаборатории в Ухани
Особое место в расследовании занимает лаборатория доктора Ши Чжэнли, в которой велась работа над противовирусными препаратами и вакциной от коронавируса.
News.ru 17:29
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос вчера в 08:14
Здоровье
Из Могойтуйского района вывезли в Читу 13 больных коронавирусом
Четырьмя медицинскими бригадами 16 апреля из Могойтуйского района в Читу вывезены 13 заразившихся коронавирусной инфекцией.
Московский Комсомолец Чита вчера в 10:29
Политика
Владимир Путин сообщил о переносе Парада Победы
Президент России Владимир Путин сообщил о переносе парада Победы, приуроченного к 75-летию празднования 9 мая.
Russkie.org вчера в 13:17
Общество
У санитара Покровской больницы подтвердился коронавирус
АиФ Санкт-Петербург 15 апреля в 08:37
Политика
МИД РФ заподозрил США в разработке опасных вирусов за рубежом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова не исключила, что разработки возбудителей опасных заболеваний могут вестись в американских лабораториях за рубежом.
ФАН 08:46
Фигурное катание
Шоу Медведевой в Японии перенесено из-за коронавируса
Шоу "Prism on Ice", в котором должна была принять участие российская фигуристка Евгения Медведева, перенесено на 2021 год из-за пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт мероприятия.
Газета.Ru вчера в 01:05
Общество
Назван скрытый фактор, ведущий к тяжелому течению коронавируса
Специалисты считают, что различное - от отсутствия симптомов до летального исхода - воздействие на людей коронавируса может быть связано с генетическими особенностями пациентов.
Российская газета 13:17
Армия и оружие
Военные из РФ и Италии продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии
Российские военные обработали 62 населенных пункта Италии. Военные из России и Италии продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии.
Piter.tv вчера в 02:00
Общество
Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению
Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru 10:10
Транспорт
Агрегаторов такси призвали не работать с водителями, которые берут людей без пропусков
Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) потребовала у четырех агрегаторов такси в столице — «Яндекс.Такси», Gett, «Ситимобил» и «Везет» — прекратить сотрудничество с водителями, которые перевозят пассажиров без цифровых пропусков.
Коммерсантъ 16:12
Игры
Ты не один – в новом трейлере SnowRunner показали мультиплеер
Городской портал Новый Нижний 16:00
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Футбол
Василий Уткин: Не нравится, что к Семину люди относятся как к легенде
Известный журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о работе главного тренера «Локомотива» Юрия Семина.
Bookmaker-ratings.ru 15:59
Политика
Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата Парфенова
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить на наличие американского гражданства депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова.
Российская газета 06:31
Политика
Зеленский поставил перед украинцами задачу выжить
Напомним, что на Украине до 24 апреля действует режим карантина.
Российская газета 17:32
Политика
Трамп заявил, что почти не покидает Белый дом из-за коронавируса
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признался, что в течение пандемии новой коронавирусной инфекции практически не покидает Белый дом.
Мойка78 21:16
Общество
Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом
Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК 02:35
Наука
Тяжелые формы COVID-19 связали с чрезмерной активностью иммунитета
Тяжелые формы коронавирусной инфекции нового типа COVID-19 ученые США связали с чрезмерной активностью иммунных клеток.
Ugpressa.ru 16:04
Хоккей
Агент Мозякина: «Переговоры с „Металлургом“ продолжаются»
Агент нападающего «Металлурга» Сергея Мозякина Сергей Паремузов в интервью «СЭ» отметил, что вариант, при котором форвард останется в уральском клубе, еще существует.
Спорт-Экспресс вчера в 08:05
Общество
Власти Японии выделят финансовую помощь всем жителям страны
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял решение изменить проект дополнительного бюджета, чтобы разрешить выплату наличных денежных средств всем гражданам страны для борьбы с негативными последствиями вспышки коронавируса для третьей экономике мира, передает Reuters.
Вести.Ru вчера в 07:06
Общество
В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге
Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
Собака.ru 13:39
Транспорт
РЖД отменили дополнительные поезда на лето и майские праздники
Из-за падения спроса на билеты на фоне эпидемии коронавируса РЖД отменят дополнительные поезда, назначенные на лето и майские праздники, сообщается на сайте холдинга.
РБК 13:34
Общество
Собянин открыл построенную за месяц инфекционную больницу
Комсомольская правда 14:00
Здоровье
«Опора России» призвала отменить запрет на совместительство для врачей
«Опора России» 13 апреля обратилась к губернатору Санкт-Петербурга, в Минтруд и Роспотребнадзор с просьбой отменить запрет на совместительство для медработников.
Известия 15 апреля в 16:49
Шоу-бизнес
Галкин припомнил Собчак катафалк и свадебный танец
Ведущая возмутилась публикациями коллег по шоу-бизнесу Звезда Первого канала Максим Галкин ответил экс-кандидату в президенты РФ Ксении Собчак в соцсети по поводу ее критики в адрес развлекательного контента российских знаменитостей в период карантина.
WomanHit.ru 11:48
Космос
Российский аппарат показал, как выглядит точка Лагранжа L2 из космоса
Российская астрофизическая обсерватория # СпектрРГ стала первым отечественным аппаратом, облетевшим точку Лагранжа L2 — https: / / t.co / WlTKRY2ucx Её траектория похожа на спираль, и вращается вокруг точки Лагранжа L2, которая находится в 1,5 млн км на линии "Солнце-Земля" pic.twitter.com / CiAVGTaRSk — РОСКОСМОС (@ roscosmos) April 16, 2020 Основная цель миссии — построение карты всего неба.
SM News вчера в 11:00