с чего всё началось

За первые три месяца 2020 года ВВП Китая упал почти на 7%. Снижение экономики страны произошло впервые с начала официальных наблюдений — с 1992 года.

ВВП Китая упал впервые за 28 лет

Политика Россия и США обсудили действия по стратегической стабильности Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео обсудили совместные шаги по стратегической стабильности, в том числе контроль над вооружениями, пишет РИА "Новости". 2

Политика Fox News: США расследуют деятельность лаборатории в Ухани Особое место в расследовании занимает лаборатория доктора Ши Чжэнли, в которой велась работа над противовирусными препаратами и вакциной от коронавируса. 10

Общество Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода. 716

Здоровье Из Могойтуйского района вывезли в Читу 13 больных коронавирусом Четырьмя медицинскими бригадами 16 апреля из Могойтуйского района в Читу вывезены 13 заразившихся коронавирусной инфекцией.

Фигурное катание Шоу Медведевой в Японии перенесено из-за коронавируса Шоу "Prism on Ice", в котором должна была принять участие российская фигуристка Евгения Медведева, перенесено на 2021 год из-за пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт мероприятия. 6

Общество Назван скрытый фактор, ведущий к тяжелому течению коронавируса Специалисты считают, что различное - от отсутствия симптомов до летального исхода - воздействие на людей коронавируса может быть связано с генетическими особенностями пациентов. 7

Общество Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом. 2,1K

Транспорт Агрегаторов такси призвали не работать с водителями, которые берут людей без пропусков Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) потребовала у четырех агрегаторов такси в столице — «Яндекс.Такси», Gett, «Ситимобил» и «Везет» — прекратить сотрудничество с водителями, которые перевозят пассажиров без цифровых пропусков.

Наука Установлена температура гибели коронавируса Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут. 1,5K

Политика Трамп заявил, что почти не покидает Белый дом из-за коронавируса Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признался, что в течение пандемии новой коронавирусной инфекции практически не покидает Белый дом.

Хоккей Агент Мозякина: «Переговоры с „Металлургом“ продолжаются» Агент нападающего «Металлурга» Сергея Мозякина Сергей Паремузов в интервью «СЭ» отметил, что вариант, при котором форвард останется в уральском клубе, еще существует.

Общество Власти Японии выделят финансовую помощь всем жителям страны Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял решение изменить проект дополнительного бюджета, чтобы разрешить выплату наличных денежных средств всем гражданам страны для борьбы с негативными последствиями вспышки коронавируса для третьей экономике мира, передает Reuters. 278

Общество В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти. 242

Транспорт РЖД отменили дополнительные поезда на лето и майские праздники Из-за падения спроса на билеты на фоне эпидемии коронавируса РЖД отменят дополнительные поезда, назначенные на лето и майские праздники, сообщается на сайте холдинга. 16

Здоровье «Опора России» призвала отменить запрет на совместительство для врачей «Опора России» 13 апреля обратилась к губернатору Санкт-Петербурга, в Минтруд и Роспотребнадзор с просьбой отменить запрет на совместительство для медработников.

Шоу-бизнес Галкин припомнил Собчак катафалк и свадебный танец Ведущая возмутилась публикациями коллег по шоу-бизнесу Звезда Первого канала Максим Галкин ответил экс-кандидату в президенты РФ Ксении Собчак в соцсети по поводу ее критики в адрес развлекательного контента российских знаменитостей в период карантина. 1