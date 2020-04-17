Экономика
RT на русскомВВП Китая упал впервые за 28 лет
За первые три месяца 2020 года ВВП Китая упал почти на 7%. Снижение экономики страны произошло впервые с начала официальных наблюдений — с 1992 года.
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с чего всё началось
ВВП Китая сократился на 6,8% в первом квартале 2020 года, что стало первым снижением этого показателя с 1976 года, сообщает South China Morning Post со ссылкой на данные Национального бюро статистики (NBS) КНР.РБКвчера в 00:40
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Здоровье
Семь новых заболевших коронавирусом прибавилось в Челябинской области
В Челябинской области на утро субботы, 18 апреля, прибавилось семь случаев заболевания коронавирусной инфекцией у жителей региона.
АиФ Челябинск 01:47
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МВД Башкирии объяснило инцидент с задержанием детей
Известия вчера в 05:50
Происшествия
Стало ясно, как женщина заразилась коронавирусом в брянской больнице
2 апреля Надежду выписали в первой половине дня, а во второй половине к нам поступил списки, из которых следовало, что один человек, который контактировал с прихожанами, находится у нас.
Новый путь (Рогнединский район) 01:18
Происшествия
В отношении замглавы Хакасии возбуждено уголовное дело
В отношении и.о. замглавы Хакасии Сергея Новикова возбуждено уголовное дело по обвинению во взятке.
Газета.Ru 01:26
Армия и оружие
75 лет назад началась Берлинская операция
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция.
МонаВиста 16 апреля в 15:04
Происшествия
В Хабаровске возбудили уголовное дело на пациента с коронавирусом
Мужчину задержали и вернули в лечебное учреждение, возбуждено уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.
ТАСС вчера в 23:54
Общество
Собянин рассказал о запасе прочности медицинской системы в Москве
Столичные власти продлят сроки ввода новых медицинских объектов.
Москва 24 вчера в 15:51
Автоспорт
Леклер выиграл виртуальный чемпионат Race for the World, гонщики собрали более 70000 долларов на благотворительность
За шесть гонок чемпионата, который транслируется многими участниками на платформе Twitch, пилотам удалось собрать уже более 70000 долларов.
Sports.ru вчера в 17:04
Шоу-бизнес
Ургант и Глюкоза разделись ради флешмоба с подушками
В студии Глюкоза появилась в чёрном мини-платье с открытыми плечами.
Газета Metro 16 апреля в 11:06
Происшествия
В Хабаровском крае разбился легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет разбился в 35 км от Хабаровска, сообщает региональное МЧС. По данным ведомства, есть погибшие, их число не уточняется.
Коммерсантъ 00:48
Общество
В США зафиксировано свыше 700 тыс. случаев заражения коронавирусом
Количество случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в США превысило 700 тыс. Такие данные представил в пятницу Университет Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сводок федеральных и местных властей.
ТАСС вчера в 21:30
Армия и оружие
На севере Сирии появится новая российская авиабаза
ГЛАС.RU вчера в 11:18
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина прикована к постели и продолжает общаться жестами
News.ru вчера в 09:54
Общество
Безработным России установили максимальные выплаты
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ об установлении выплат безработным в максимальном размере.
Газета.Ru вчера в 11:49
Общество
В МЧС призвали не носить маски на улице
МЧС России призывает отказаться от ношения масок на улице, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Вестник Кавказа вчера в 00:08
Армия и оружие
Российские БТРы попытались перехватить американских военных
Российская бронетехника перегородила трассу от американских военных Несколько часов назад, к западу от сирийского города Камышлы был выставлен российский военный пост, целью которого, по данным ряда источников, являлся перехват американского военного патруля, направлявшегося к российской военной авиабазе в Камышлы, что, очевидно, было связано с получением оперативных данных.
Avia.pro 15 апреля в 21:15
Шоу-бизнес
Седокова и Тимма почти разделись для совместного фото в ванной
Известная певица, актриса, ведущая, бывшая солистка украинского коллектива «ВИА Гра», мать троих детей Анна Седокова показала поклонникам пикантное фото.
SM News 16 апреля в 15:24
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru вчера в 05:46
Общество
За сутки из больницы в Коммунарке выписали 74 человека
За сутки в больницу поступили 37 пациентов, выписано - 74, уточнил главврач.
Интерфакс 01:04
Общество
Врач усомнился в эффективности бани при борьбе с коронавирусом
Иммунолог-аллерголог Владимир Володин рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", способствует ли посещение бани профилактике COVID-19.
РИА Новости вчера в 17:55
Политика
Дума проверит наличие гражданства США у депутата-коммуниста
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата от КПРФ Дениса Парфенова после заявлений одного из парламентариев, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 06:35
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс вчера в 14:21
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 появится в этом году
Территория новостей 00:01
Религия
В РПЦ констатировали сложную ситуацию из-за сокращения пожертвований
Начальник синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что РПЦ находится в сложной ситуации из-за сокращения пожертвований.
Газета.Ru вчера в 07:51
Транспорт
В Петербурге могут ввести пропускной режим, как в Москве
В Санкт-Петербурге могут ввести пропускной режим, аналогичный московскому, уже на следующей неделе.
АБН 16 апреля в 17:25
Культура
Фестиваль Comic-Con отменен из-за коронавируса
Знаменитый фестиваль поп-культуры Comic-Con не состоится в американском Сан-Диего в 2020 году.
Kinonews.ru вчера в 16:39
Энергетика
Российские нефтяники не могут договориться, как им снижать добычу
Российские нефтяные компании расходятся во мнениях относительно того, насколько они должны сократить добычу по квоте ОПЕК+, пишет Finantial Times (FT).
Ведомости вчера в 08:48
Армия и оружие
Военные из РФ и Италии продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии
Российские военные обработали 62 населенных пункта Италии. Военные из России и Италии продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии.
Piter.tv 16 апреля в 02:00
Общество
Нобелевский лауреат указал на искусственное происхождение коронавируса
Известия вчера в 14:17
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33