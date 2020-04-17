с чего всё началось

За первые три месяца 2020 года ВВП Китая упал почти на 7%. Снижение экономики страны произошло впервые с начала официальных наблюдений — с 1992 года.

ВВП Китая упал впервые за 28 лет

Происшествия Стало ясно, как женщина заразилась коронавирусом в брянской больнице 2 апреля Надежду выписали в первой половине дня, а во второй половине к нам поступил списки, из которых следовало, что один человек, который контактировал с прихожанами, находится у нас. 17

Происшествия В Хабаровске возбудили уголовное дело на пациента с коронавирусом Мужчину задержали и вернули в лечебное учреждение, возбуждено уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. 14

Происшествия В Хабаровском крае разбился легкомоторный самолет Легкомоторный самолет разбился в 35 км от Хабаровска, сообщает региональное МЧС. По данным ведомства, есть погибшие, их число не уточняется. 9

Общество В США зафиксировано свыше 700 тыс. случаев заражения коронавирусом Количество случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в США превысило 700 тыс. Такие данные представил в пятницу Университет Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сводок федеральных и местных властей. 16

Общество Безработным России установили максимальные выплаты Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ об установлении выплат безработным в максимальном размере. 2,1K

Армия и оружие Российские БТРы попытались перехватить американских военных Российская бронетехника перегородила трассу от американских военных Несколько часов назад, к западу от сирийского города Камышлы был выставлен российский военный пост, целью которого, по данным ряда источников, являлся перехват американского военного патруля, направлявшегося к российской военной авиабазе в Камышлы, что, очевидно, было связано с получением оперативных данных. 7

Общество Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года. 534

Политика Дума проверит наличие гражданства США у депутата-коммуниста Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата от КПРФ Дениса Парфенова после заявлений одного из парламентариев, сообщает ТАСС. 369

Политика Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства. 1,7K

Религия В РПЦ констатировали сложную ситуацию из-за сокращения пожертвований Начальник синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что РПЦ находится в сложной ситуации из-за сокращения пожертвований. 204

Культура Фестиваль Comic-Con отменен из-за коронавируса Знаменитый фестиваль поп-культуры Comic-Con не состоится в американском Сан-Диего в 2020 году.