Экономика

RT на русскомRT на русскомВВП Китая упал впервые за 28 лет

За первые три месяца 2020 года ВВП Китая упал почти на 7%. Снижение экономики страны произошло впервые с начала официальных наблюдений — с 1992 года.
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с чего всё началось
ВВП Китая сократился на 6,8% в первом квартале 2020 года, что стало первым снижением этого показателя с 1976 года, сообщает
 South China Morning Post со ссылкой на данные Национального бюро статистики (NBS) КНР.
РБКвчера в 00:40

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Коронавирус оказался ни по чем почтовому сектору Китая

REGNUMвчера в 23:55

ВВП Китая упал впервые за 28 лет

RT на русскомвчера в 15:17

ВВП Китая рухнул впервые за 28 лет

РИА Новости16 апреля в 22:11

ВВП Китая рухнул впервые за 28 лет из-за коронавируса

Газета.Ruвчера в 07:33

ВВП Китая в I квартале упал впервые с 1992 года из-за эпидемии коронавируса

Интерфаксвчера в 00:58

Банк Италии прогнозирует сокращение экономики Италии на 5% в I квартале

Вести.Ruвчера в 11:02

ВВП Китая впервые за 28 лет снизился на 6,8% из-за пандемии

ТАСС16 апреля в 22:02
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Общество

Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

В России за последние стуки выявили 4785 новых случаев заболевания COVID-19 в 79 регионах.
РИА Новости 04:55
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Происшествия

В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков

Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющеейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета 04:27
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Политика

Путин продлил срок действия истекающих паспортов и водительских прав

Действительными будут признаны документы, чей срок действия истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля включительно.
РБК 04:07
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Общество

За сутки в России выявили 4785 новых случаев коронавируса

За сутки в России подтверждены 4785 случаев коронавирусной инфекции в 79 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб.
Газета Кемерова 04:17
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Общество

В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера

Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости вчера в 11:01
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Фигурное катание

Фигуристка Туктамышева приняла участие в челлендже с подушкой

Чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Елизавета Туктамышева приняла участие в челлендже, в котором девушки примеряют подушки вместо платьев.
RT на русском вчера в 14:09
Здоровье

На Кубани за сутки выявили 45 новых случаев коронавируса

В Краснодарском крае за последние сутки подтвердили 45 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, такие данным приводит сайт Стопкоронавирус.рф.
Деловая газета. Юг 04:03
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Экономика

ЦБ рекомендовал приостановить выселение должников из жилья

Банк России рекомендовал приостановить принудительное выселение должников из жилья до 30 сентября текущего года.
BFM.ru вчера в 19:48
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Авто

Toyota и Lexus заморозят цены на автомобили в России до конца мая

Компания Toyota объявила о «заморозке» текущих цен на все автомобили Toyota и Lexus до конца мая 2020 года.
Автоновости дня 16 апреля в 01:32
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Политика

Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
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Общество

Собянин рассказал об изменениях пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о первых итогах принятых в столице мер самоизоляции и предстоящих дополнительных изменениях пропускного режима.
Вести.Ru 03:07
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Происшествия

В Хабаровском крае нашли четвертого погибшего при крушении самолета

Тело четвертого погибшего найдено под обломками самолета Л-4, потерпевшего крушение в Хабаровском крае.
ТАСС 02:09
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Политика

Украинская телеведущая призвала Зеленского покончить с «фарсом»

РИА Новости вчера в 22:40
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Общество

Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные

Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости вчера в 07:59
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Шоу-бизнес

Галкин и Собчак поспорили из-за критики звезд в Instagram

Юморист Максим Галкин и журналистка Ксения Собчак поругались в комментариях к ее посту с критикой звездных челленджей.
Газета.Ru 05:29
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Политика

Трамп сообщил прогноз относительно числа жертв коронавируса в США

Американский лидер Дональд Трамп сообщил прогноз относительно числа жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в Соединённых Штатах.
RT на русском вчера в 20:15
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Общество

В Прикамье выявили 26 новых случаев коронавируса

В Пермском крае за минувшие сутки было выявлено 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 18 апреля оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
ВЕТТА 03:50
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Общество

В Норвегии отступивший ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов

В Норвегии отступивший огромных размеров ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов.
Evo-rus.com 02:56
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Здоровье

Андрей Бочкарев: Новая инфекционная больница в ТиНАО сможет обрабатывать более 10 тыс. тестов в сутки

Агентство Москва 03:17
Шоу-бизнес

Актриса Мерьем Узерли разместила фото с подросшей дочерью

Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли разместила в Instagram фотографию, на которой она запечатлена рядом со своей 6-летней дочерью, стало известно evo-rus.com Поклонники Узерли удивились, насколько похожи мать и дочка и насколько красивый ребенок у актрисы.
Evo-rus.com 04:57
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Футбол

Радимов предложил «Спартаку» подписать Марадону на место Шюррле

Наставник второй команды «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на информацию о том, что московский «Спартак» не станет выкупать у дортмундской «Боруссии» права на полузащитника Андре Шюррле.
Евро-футбол.ру 04:16
Общество

В Саратовской области выявлено 98 случаев заражения коронавирусом

На 9 часов утра 18 апреля в Саратовской области лабораторно подтверждено ещё 11 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Регион 64 01:57
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Шоу-бизнес

Расслабившаяся на карантине Виктория Боня посетовала на лишний вес

Известная модель и бизнесвумен Виктория Боня всегда гордилась своей стройной и подтянутой фигурой, которую она поддерживает в форме регулярными физическими нагрузками.
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Экономика

Министр экономического развития исключил повторение дефолта в России

Повторение дефолта 1998 года в России невозможно, заявил 16 апреля глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире Первого канала.
Известия 16 апреля в 17:26
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Киберспорт

Virtus.pro и OG сыграют в финале верхней сетки ESL One Los Angeles

В нижней сетке состоятся матчи Team Spirit — Chicken Fighters, Team Secret — Vikin.gg.
Sport24.ru вчера в 16:54
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Общество

Эффективность бани в борьбе с коронавирусом оценили

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Володин оценил эффективность бани в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 01:17
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Шоу-бизнес

Наталья Подольская опубликовала откровенное фото в Страстную пятницу

Наталья Подольская опубликовала в Страстную пятницу откровенное пляжное фото на своей странице в Instagram.
Дни24 02:08
Общество

Химический анализ по делу MH-17 показал ошибку следствия Нидерландов

Как сообщает ToDay News Ufa, по результатам многочисленных экспертиз было установлено, что в образцах, взятых с места авиакатастрофы, нашли разный процент легирующих добавок.
ToDay News Ufa вчера в 17:34
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Экономика

Глава Центробанка оценила идею раздачи денег населению

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала предложения "раздавать деньги с вертолета".
РИА Новости вчера в 05:51
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Общество

Посольство в Болгарии возмутилось осквернением могилы советских солдат

Посольство России в Болгарии 9 апреля уже сообщало об осквернении братской могилы советских солдат в городском парке Добрича и выражало свое возмущение.
РИА Новости 16 апреля в 16:28
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