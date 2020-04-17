с чего всё началось

За первые три месяца 2020 года ВВП Китая упал почти на 7%. Снижение экономики страны произошло впервые с начала официальных наблюдений — с 1992 года.

ВВП Китая упал впервые за 28 лет

Общество Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков. 751

Происшествия В Хабаровском крае разбился легкомоторный самолет Легкомоторный самолет разбился недалеко от поселка Лесное в Хабаровском крае во время выполнения учебно-тренировочного полета, в результате погибли три человека.

Происшествия В Москве задержали гулявшего в форме полицейского активиста Верзилова Летом 2018 года активисты Pussy Riot в полицейской форме (Петр Верзилов, Вероника Никульшина и Ольга Курачева) выбежали на поле «Лужников» во время финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии. 175

Общество Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года. 531

Происшествия В Хакасии задержали исполняющего обязанности замглавы региона В Абакане 17 апреля задержали и. о. заместителя главы Хакасии — министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова. 300

Наука Новый индекс указал на наиболее важные виды морской мегафауны В исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, авторы предложили новый индекс FUSE, который позволит точнее учесть экологические функции морских видов и расставить приоритеты в их охране.

Политика Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства. 1,5K

Общество Собянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала "Россия-1", что если увеличится количество нарушений режима самоизоляции со стороны москвичей, власти могут ужесточить его. 2,2K

Гаджеты 5G-смартфон Realme X50 Youth Edition получит процессор MediaTek Dimensity 1000 В основу смартфона ляжет процессор MediaTek Dimensity 1000 с интегрированным модемом 5G.

Политика США расследуют происхождение коронавируса США расследуют происхождение коронавируса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, передает ТАСС. 8

Общество Со дна океана подняли пролежавшие там два года пикапы Со дна Тихого океана подняли два пикапа Chevrolet Silverado, которые в 2018 году случайно упали с грузового судна в 25 километрах от берегов Австралии.

Общество В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта. 518

Здоровье В Екатеринбурге пятеро детей заболели коронавирусом Накануне глава городского здравоохранения Екатеринбурга Денис Демидов сообщил, что в уральской столице у пяти детей диагностирован коронавирус.

Общество В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти. 263

Общество В Кремле назвали недостаточно эффективными меры поддержки бизнеса Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле видят недостаточную эффективность принимаемых мер по поддержке бизнеса и работают над исправлением ситуации. 353

Здоровье Еще у восьми пациентов в Кузбассе подтвердили заражение коронавирусом По данным на субботу в Кузбассе выявлено 35 случаев заражения коронавирусной инфекцией, шесть человек уже выздоровели и выписаны из больниц, одна пациентка скончалась.