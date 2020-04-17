Экономика
RT на русскомВВП Китая упал впервые за 28 лет
За первые три месяца 2020 года ВВП Китая упал почти на 7%. Снижение экономики страны произошло впервые с начала официальных наблюдений — с 1992 года.
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с чего всё началось
ВВП Китая сократился на 6,8% в первом квартале 2020 года, что стало первым снижением этого показателя с 1976 года, сообщает South China Morning Post со ссылкой на данные Национального бюро статистики (NBS) КНР.РБКвчера в 00:40
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Общество
Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом
Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК вчера в 02:35
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные
Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости вчера в 07:59
Происшествия
В Хабаровском крае разбился легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет разбился недалеко от поселка Лесное в Хабаровском крае во время выполнения учебно-тренировочного полета, в результате погибли три человека.
ТАСС 01:04
Происшествия
В Москве задержали гулявшего в форме полицейского активиста Верзилова
Летом 2018 года активисты Pussy Riot в полицейской форме (Петр Верзилов, Вероника Никульшина и Ольга Курачева) выбежали на поле «Лужников» во время финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии.
Известия вчера в 04:30
Общество
Гутерреш призвал создать коалицию для разработки вакцины от COVID-19
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил необходимость создания глобальной коалиции по разработке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 21:36
Общество
В Москве у 31 нахимовца нашли коронавирус
Московский Комсомолец вчера в 05:10
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru вчера в 05:46
Происшествия
В Хакасии задержали исполняющего обязанности замглавы региона
В Абакане 17 апреля задержали и. о. заместителя главы Хакасии — министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова.
RT на русском вчера в 23:12
Наука
Новый индекс указал на наиболее важные виды морской мегафауны
В исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, авторы предложили новый индекс FUSE, который позволит точнее учесть экологические функции морских видов и расставить приоритеты в их охране.
N+1 вчера в 15:08
Общество
В МЧС призвали не носить маски на улице
МЧС России призывает отказаться от ношения масок на улице, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Вестник Кавказа вчера в 00:08
Политика
Путин заявил о переносе парада Победы из-за коронавируса
FlashNord 16 апреля в 11:10
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс вчера в 14:21
Общество
Собянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала "Россия-1", что если увеличится количество нарушений режима самоизоляции со стороны москвичей, власти могут ужесточить его.
Газета.Ru вчера в 16:41
Футбол
Ле Таллек: «90% работы по получению российского паспорта сделано»
Бомбардир.ру вчера в 11:29
Гаджеты
5G-смартфон Realme X50 Youth Edition получит процессор MediaTek Dimensity 1000
В основу смартфона ляжет процессор MediaTek Dimensity 1000 с интегрированным модемом 5G.
3DNews вчера в 08:37
Религия
Что разрешено делать тулякам в день Страстной субботы перед Пасхой
Завтра, 18 апреля, для верующих туляков наступает последний День Великого поста и последний день Великой Пасхой - Страстная суббота.
Центр 71 вчера в 07:13
Здоровье
В Башкирии 10 больных с коронавирусом подключили к ИВЛ
В Башкирии к ИВЛ подключили 10 инфицированых коронавирусной инфекцией.
Горобзор.ру вчера в 10:46
Политика
Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу
Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК 16 апреля в 10:05
Политика
США расследуют происхождение коронавируса
США расследуют происхождение коронавируса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 20:51
Общество
Со дна океана подняли пролежавшие там два года пикапы
Со дна Тихого океана подняли два пикапа Chevrolet Silverado, которые в 2018 году случайно упали с грузового судна в 25 километрах от берегов Австралии.
РИА Новости 00:14
Политика
Турчинов поставил себе в заслугу создание «ракетного щита» Украины
Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что благодаря его работе в стране был создан "ракетный щит".
Газета.Ru вчера в 22:19
Общество
В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера
Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости вчера в 11:01
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина прикована к постели и продолжает общаться жестами
News.ru вчера в 09:54
Политика
Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата Парфенова
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить на наличие американского гражданства депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова.
Российская газета вчера в 06:31
Здоровье
В Екатеринбурге пятеро детей заболели коронавирусом
Накануне глава городского здравоохранения Екатеринбурга Денис Демидов сообщил, что в уральской столице у пяти детей диагностирован коронавирус.
Уральский меридиан 00:07
Общество
В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге
Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
Собака.ru вчера в 13:39
Общество
В Кремле назвали недостаточно эффективными меры поддержки бизнеса
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле видят недостаточную эффективность принимаемых мер по поддержке бизнеса и работают над исправлением ситуации.
ТАСС вчера в 05:52
Здоровье
Еще у восьми пациентов в Кузбассе подтвердили заражение коронавирусом
По данным на субботу в Кузбассе выявлено 35 случаев заражения коронавирусной инфекцией, шесть человек уже выздоровели и выписаны из больниц, одна пациентка скончалась.
РИА Новости 00:26
Здоровье
Онколог назвал опасную реакцию на инфекцию коронавируса иммунитета
Иммунитет человека при коронавирусе порой может выдавать слишком серьезную реакцию, вследствие чего появляются риски осложнения, отмечает Андрей Атрощенко, хирург-онколог больницы Управления делами президента РФ, которая в настоящее время принимает зараженных коронавирусом.
ToDay News Ufa вчера в 02:14
Технологии
Некоторые HDD Seagate и Western Digital тайно используют SMR
3DNews 15 апреля в 13:33