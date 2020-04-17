Экономика

RT на русскомRT на русскомВВП Китая упал впервые за 28 лет

За первые три месяца 2020 года ВВП Китая упал почти на 7%. Снижение экономики страны произошло впервые с начала официальных наблюдений — с 1992 года.
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с чего всё началось
ВВП Китая сократился на 6,8% в первом квартале 2020 года, что стало первым снижением этого показателя с 1976 года, сообщает
 South China Morning Post со ссылкой на данные Национального бюро статистики (NBS) КНР.
РБК00:40

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ВВП Китая упал впервые за 28 лет

RT на русском15:17

ВВП Китая рухнул впервые за 28 лет из-за коронавируса

Газета.Ru07:33

ВВП Китая рухнул впервые за 28 лет

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ВВП Китая в I квартале упал впервые с 1992 года из-за эпидемии коронавируса

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РБК00:40

ВВП Китая впервые за 28 лет снизился на 6,8% из-за пандемии

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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 15:58, Ашберн
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Общество

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Газета.Ru 15:06
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Общество

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Кино

Сериал «Зулейха открывает глаза» оценили зрители

В основном, зрители положительно оценивают сериал "Зулейха открывает глаза" с Чулпан Хаматовой в главной роли, который транслируется в 21:00 на телеканале "Россия-1".
Ревизор.ру 15 апреля в 04:47
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Здоровье

В Петербурге медики массово заразились коронавирусом

За последние сутки в Петербурге резко увеличилось число зараженных коронавирусом. Инфекция была подтверждена у 424 человек.
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Армия и оружие

Пентагон: самолет РФ пытался «проникнуть» в воздушное пространство США

В Пентагоне обвинили Россию в прорыве воздушного пространства США. Об этом заявил глава Министерства обороны страны Марк Эспер.
Piter.tv вчера в 01:19
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Наука

Установлена температура гибели коронавируса

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
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Общество

Нобелевский лауреат заявил о происхождении коронавируса из лаборатории

РБК 15:05
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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции

В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того, чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском вчера в 22:07
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Здоровье

Онколог назвал опасную реакцию на инфекцию коронавируса иммунитета

Российский хирург-онколог Андрей Атрощенко рассказал об опасной реакции иммунитета на новый тип коронавируса.
МедиаПоток 03:31
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Политика

Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс 14:21
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Общество

Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
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Политика

Молдавия и Россия подписали соглашение о кредитовании

Молдавский президент Игорь Додон заявил, что Молдавия и Россия подписали соглашение о кредитовании на сумму €200 млн.
RT на русском 14:17
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Политика

Путин перенес срок предоставления деклараций о доходах чиновников

Президент Владимир Путин перенес на 1 августа срок отчета чиновников о доходах и расходах за 2019 год, а также имуществе и обязательствах имущественного характера.
РБК 15:42
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Общество

В Новой Москве открыли инфекционную больницу

RT на русском 13:43
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Шоу-бизнес

Мерьем Узерли показала подросшую дочку Лару

Фанаты следят за ее творчеством, жизнью и семье, они обрадовались, когда актриса показала им свою подросшую дочку Лару.
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Музыка

Little Big выступят на концерте «Евровидения»

Российские музыканты Little Big выступят на онлайн-концерте «Евровидения», который будет называться Europe Shine A Light.
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Общество

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Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
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Здоровье

Врач рассказала о течении коронавируса у молодежи

Многие молодые люди, зараженные COVID-19, очень тяжело переносят заболевание, рассказала 16 апреля главный врач больницы №52 в Москве, доктор медицинских наук Марьяна Лысенко.
Известия вчера в 20:28
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Общество

Мишустин передал регионам коечный фонд федеральных клиник

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче регионам коечного фонда федеральных клиник для борьбы с коронавирусом.
News.ru 12:39
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Авто

Компания Karma готовит свой первый электромобиль Revero GTE

По словам вице-президента Karma Powertrain Влада Калика, Revero GTE является продолжением успешного Revero GT и "открывает новую эру чистых полностью электрических технологий".
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Умерла звезда сериалов «Спрут» и «Элен и ребята» Патрисия Милларде

Российская газета вчера в 13:35
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Общество

Врач научила правильно заходить домой с улицы в период пандемии

После выхода на улицу заведующая центром медицинской профилактики Ступинской ЦРКБ Надежда Фомина советует вытирать ноги на входе в квартиру о тряпку, пропитанную хлорсодержащей жидкостью.
Росбалт 05:41
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Общество

Депутаты попросили власти начать выплачивать пособия всем россиянам

Депутаты Мосгордумы, муниципальных округов столицы и часть представителей региональных парламентов обратились к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой начать выплачивать всем гражданам страны пособия, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Ступин.
РБК 12:28
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Собянин допустил ужесточение пропускного режима

Столичные власти могут ужесточить пропускной режим, если увеличится количество нарушений со стороны жителей и предприятий, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 14:38
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Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
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Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что до 10% украинцев могут заразиться коронавирусом, если на Пасху образуются толпы, пишет "Укринформ".
Газета.Ru 15:11
Армия и оружие

Сирия новости 17 апреля 22.30: 5 новых случаев заражения коронавирусом в САР, союзники Турции обстреляли жилые дома в Хасаке

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Экономика

ЕЭК предложила ввести налог на неторговые валютообменные операции

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) для ограничения вывоза капитала за рубеж предлагает ввести налог на неторговые валютообменные операции.
ТАСС 14 апреля в 20:40
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