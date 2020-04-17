с чего всё началось

За первые три месяца 2020 года ВВП Китая упал почти на 7%. Снижение экономики страны произошло впервые с начала официальных наблюдений — с 1992 года.

ВВП Китая упал впервые за 28 лет

Наука Установлена температура гибели коронавируса Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут. 1,5K

Общество В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти. 190

Хоккей Бывший тренер сборной Канады стал главным тренером «Автомобилиста» Билл Питерс на чемпионатах мира 2016 и 2018 годов был главным тренером сборной Канады, с которой в 2016 году взял золотые медали.

Общество В Москве умер ещё 21 пациент с коронавирусом В Москве скончался ещё 21 пациент с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Происшествия Жительницу Симферополя обвинили в нападении на патрульного Симферополь, 17 апреля 2020, 15:40 — REGNUM В Симферополе возбудили уголовное дело против 35-летней жительницы по обвинению в нападении на сотрудника полиции. 371

Общество Депутаты попросили власти начать выплачивать пособия всем россиянам Депутаты Мосгордумы, муниципальных округов столицы и часть представителей региональных парламентов обратились к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой начать выплачивать всем гражданам страны пособия, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Ступин. 1,5K

Общество Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком «Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс». 2,1K

Общество Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков. 696

Шоу-бизнес Умерла звезда советского кино Евгения Уралова На 80-м году жизни скончалась звезда советского театра и кино Евгения Уралова, сообщает Театр имени Ермоловой, где актриса трудилась с 60-х годов. 5

Кино Чулпан Хаматова получает оскорбления и проклятия за роль Зулейхи Чулпан Хаматова пожаловалась на оскорбления в свой адрес, которые она начала получать после выхода сериала "Зулейха открывает глаза", где она сыграла главную роль. 3,3K

Космос В NASA нашли экзопланету, похожую на Землю Специалисты NASA заявили о находке экзопланеты, похожей на Землю. Она находится на расстоянии 300 световых лет и называется Kepler-1649с. 9

Авто GM-АвтоВАЗ получила новое название Продажа Niva перешла к дилерам АвтоВАЗа, а в 2020 году внедорожник получит новый шильдик и переживет рестайлинг . 98

Политика Путин перенес срок предоставления деклараций о доходах чиновников Президент Владимир Путин перенес на 1 августа срок отчета чиновников о доходах и расходах за 2019 год, а также об имуществе и обязательствах имущественного характера. 87

Общество Университет Хопкинса сообщил о смерти 150 тыс. человек от коронавируса Как следует из его последних данных, число зараженных в мире составляет 2 214 861, погибли от заболевания 150 948 человек, 564 525 выздоровели.

Общество Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода. 715

Общество Собянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала "Россия-1", что если увеличится количество нарушений режима самоизоляции со стороны москвичей, власти могут ужесточить его. 1,5K

Общество ЕДС усиливают для выдачи пропусков липчанам К 8 утра, как сообщал LipetskMedia, почти шесть тысяч липчан смогли получить код для пропуска практически без задержек. 6