Экономика

RT на русскомRT на русскомВВП Китая упал впервые за 28 лет

За первые три месяца 2020 года ВВП Китая упал почти на 7%. Снижение экономики страны произошло впервые с начала официальных наблюдений — с 1992 года.
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ВВП Китая сократился на 6,8% в первом квартале 2020 года, что стало первым снижением этого показателя с 1976 года, сообщает
 South China Morning Post со ссылкой на данные Национального бюро статистики (NBS) КНР.
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ВВП Китая упал впервые за 28 лет

RT на русском15:17

ВВП Китая рухнул впервые за 28 лет

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ВВП Китая рухнул на рекордные 7% из-за коронавируса

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ВВП Китая рухнул впервые за 28 лет

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ВВП Китая рухнул впервые за 28 лет из-за коронавируса

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ВВП Китая впервые за 28 лет снизился на 6,8% из-за пандемии

ТАССвчера в 22:02
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 16:51, Ашберн
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Установлена температура гибели коронавируса

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Симферополь, 17 апреля 2020, 15:40 — REGNUM В Симферополе возбудили уголовное дело против 35-летней жительницы по обвинению в нападении на сотрудника полиции.
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Общество

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РБК 12:28
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Пес сбежал и отыскал больницу с умирающим от коронавируса хозяином

Lenta.ru 13:07
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Общество

Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
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Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
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Шоу-бизнес

Умерла звезда советского кино Евгения Уралова

На 80-м году жизни скончалась звезда советского театра и кино Евгения Уралова, сообщает Театр имени Ермоловой, где актриса трудилась с 60-х годов.
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Шоу-бизнес

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Чулпан Хаматова пожаловалась на оскорбления в свой адрес, которые она начала получать после выхода сериала "Зулейха открывает глаза", где она сыграла главную роль.
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В NASA нашли экзопланету, похожую на Землю

Специалисты NASA заявили о находке экзопланеты, похожей на Землю. Она находится на расстоянии 300 световых лет и называется Kepler-1649с.
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Лучший бомбардир хоккейного «Динамо» Яшкин остается в клубе

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GM-АвтоВАЗ получила новое название

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Путин перенес срок предоставления деклараций о доходах чиновников

Президент Владимир Путин перенес на 1 августа срок отчета чиновников о доходах и расходах за 2019 год, а также об имуществе и обязательствах имущественного характера.
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Политика

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на критику мер, принимаемых в стране против коронавируса, передает «БелТа».
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала "Россия-1", что если увеличится количество нарушений режима самоизоляции со стороны москвичей, власти могут ужесточить его.
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ЕДС усиливают для выдачи пропусков липчанам

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Стас Садальский раскрыл всю правду о шоу «Секрет на миллион»

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В России опробовали новейший способ лечения коронавируса

Врачи Федерального медико-биологического центра имени Бурназяна опробовали способ лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в барокамере.
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В Петербурге медик в случае своего заражения коронавирусом попросил считать виновным главврача Покровской больницы

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