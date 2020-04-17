Экономика
RT на русскомВВП Китая упал впервые за 28 лет
За первые три месяца 2020 года ВВП Китая упал почти на 7%. Снижение экономики страны произошло впервые с начала официальных наблюдений — с 1992 года.
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с чего всё началось
ВВП Китая сократился на 6,8% в первом квартале 2020 года, что стало первым снижением этого показателя с 1976 года, сообщает South China Morning Post со ссылкой на данные Национального бюро статистики (NBS) КНР.РБКвчера в 00:40
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Происшествия
Замглавы Хакасии задержан по делу о крупной взятке
В Хакасии задержан исполняющий обязанности замглавы республики Сергей Новиков.
BFM.ru 01:25
Шоу-бизнес
У Алёны Шишковой подозревают болезнь Юлии Началовой
Поклонники Алёны Шишковой бьют тревогу. Звезда начала прятать свои руки, как когда-то это делала певица Юлия Началова.
News.ru 16 апреля в 11:31
Общество
Что разрешено делать тулякам в день Страстной субботы перед Пасхой
Завтра, 18 апреля, для верующих туляков наступает последний День Великого поста и последний день Великой Пасхой - Страстная суббота.
Центр 71 вчера в 07:13
Общество
В Татарстане за сутки выявлено 16 случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в Татарстане зарегистрировано 16 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
Республика Татарстан вчера в 04:30
Футбол
«Спартак» и «Краснодар» заинтересованы в приобретении албанского вратаря
Московский "Спартак" и "Краснодар" заинтересованы в приобретении вратаря турецкого клуба "Менеменспор" и молодёжной сборной Албании Гентиана Сельмани, сообщает Fotomac.
Газета.Ru 03:59
Политика
Путин продлил срок действия истекающих паспортов и водительских прав
Президент Владимир Путин подписал указ о продлении срока действия паспортов и других удостоверений личности.
РБК 04:07
Технологии
Уже доступна для скачивания бесплатная бета-версия Minecraft RTX
В новой бесплатной версии Minecraft, доступной через программу Insider или на сайте insider.xbox.com, реализованы все самые новые возможности 3D-визуализации, такие как физический рендеринг и трассировка лучей.
Faktom вчера в 08:44
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 32 тысячи
Общее число случаев коронавирусной инфекции в стране увеличилось до 32007. За последние сутки от коронавируса вылечились 286 пациентов.
FlashNord вчера в 03:47
Политика
Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу
Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК 16 апреля в 10:05
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные
Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости вчера в 07:59
Шоу-бизнес
Садальский раскрыл всю правду о шоу «Секрет на миллион»
Рамблер вчера в 03:50
Общество
В Саратовской области выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусной инфекцией лабораторно подтвердили за сутки в Саратовской области, общее количество заболевших составило 98 человек, сообщил в субботу областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 03:17
Экономика
Банк России не планирует вводить мораторий на вклады населения
Мораторий на банковские вклады предполагает продолжение начисления процентов в соответствии с изначальным договором, при этом не учитывая ставку рефинансирования.
Народные новости вчера в 04:51
Армия и оружие
Польский истребитель F-16 выпустил шасси на высоте 5 тысяч метров, увидев российский СУ-27
Польский истребитель F-16, увидев маневрирующий российский Су-27, на высоте 5 тысяч метров выпустил шасси, что может указывать команду к посадке.
Shraibikus News вчера в 12:30
Религия
Церемония Благодатного огня пройдет в Иерусалиме в закрытом режиме
В главной святыне христианского мира храме Гроба Господня накануне православной Пасхи пройдет церемония Благодатного огня, причем из-за пандемии коронавируса в ней будут участвовать лишь несколько человек, а не десятки тысяч паломников, как в прошлые годы.
РИА Новости 03:16
Общество
Москвичи с ОРВИ начнут получать бесплатные лекарства
Собянин отметил, что, по мнению врачей, в нынешних условиях вероятность того, что за обычной ОРВИ скрывается коронавирус, — очень высока, поэтому следует сразу же начинать адекватное лечение.
Известия 02:44
Общество
Первые семьи с детьми до трех лет получили дополнительные пособия
Если же заявление поступит после 1 июля, но до 1 октября 2020 года, семья сразу же получит 15 тысяч рублей на каждого ребенка младше трех лет единовременно.
Российская газета 16 апреля в 13:24
Здоровье
Назван скрытый фактор, ведущий к тяжелому течению коронавируса
Специалисты считают, что различное - от отсутствия симптомов до летального исхода - воздействие на людей коронавируса может быть связано с генетическими особенностями пациентов.
Российская газета вчера в 13:17
Происшествия
Из закрытой на карантин российской больницы сбежали врачи
Из закрытой на карантин больницы в Уфе сбежали семь врачей и медперсонал.
Lenta.ru 01:54
Политика
На Украине во время празднования Пасхи задействуют спецназ
Полиция Украины в случае большого скопления людей во время пасхального праздника, намерена привлечь спецназ.
Сусанин 02:41
Происшествия
Российские врачи пошли под суд по делу об убийстве младенца
В Калининградский областной суд поступило уголовное дело в отношении врачей-неонатологов Элины Сушкевич и Елены Белой: первой вменяется убийство малолетнего, находящегося в заведомо беспомощном состоянии, а ее коллеге — организация этого убийства.
Lenta.ru вчера в 12:32
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru вчера в 05:46
Политика
Трамп сообщил о расследовании происхождения коронавируса
Президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме объявил о том, что «проводится ряд расследований» о появлении коронавируса.
РБК вчера в 22:06
Культура
Светлаков и Незлобин запускают телешоу «Стендап Андеграунд»
Inc-news.ru 16 апреля в 15:19
Музыка
Пол Маккартни объяснил, почему Beatles «лучше» Rolling Stones
Музыкант Пол Маккартни считает, что группа Beatles была "лучше" Rollling Stones на пике своей славы. Об этом информирует издание NME.
Газета.Ru 02:21
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс вчера в 14:21
Космос
США осуществят пилотируемый запуск в космос впервые за девять лет
Первый испытательный полет американского космического корабля Crew Dragon запланирован на 27 мая 2020 года, заявил директор NASA Джим Брайденстайн на своей странице в Twitter.
Газета.Ru вчера в 12:35
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина прикована к постели и общается только жестами
Общаться Надежда Георгиевна пока не может и делает это с помощью жестов.
Live24 02:22
Общество
В России за сутки умерли 40 человек с коронавирусом
В России за последние сутки 40 человек умерли от коронавируса COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ 03:49