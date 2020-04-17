с чего всё началось

За первые три месяца 2020 года ВВП Китая упал почти на 7%. Снижение экономики страны произошло впервые с начала официальных наблюдений — с 1992 года.

ВВП Китая упал впервые за 28 лет

Футбол «Спартак» и «Краснодар» заинтересованы в приобретении албанского вратаря Московский "Спартак" и "Краснодар" заинтересованы в приобретении вратаря турецкого клуба "Менеменспор" и молодёжной сборной Албании Гентиана Сельмани, сообщает Fotomac.

Политика Путин продлил срок действия истекающих паспортов и водительских прав Президент Владимир Путин подписал указ о продлении срока действия паспортов и других удостоверений личности.

Технологии Уже доступна для скачивания бесплатная бета-версия Minecraft RTX В новой бесплатной версии Minecraft, доступной через программу Insider или на сайте insider.xbox.com, реализованы все самые новые возможности 3D-визуализации, такие как физический рендеринг и трассировка лучей. 14

Общество Число заразившихся коронавирусом в России превысило 32 тысячи Общее число случаев коронавирусной инфекции в стране увеличилось до 32007. За последние сутки от коронавируса вылечились 286 пациентов.

Общество Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков. 786

Общество В Саратовской области выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусной инфекцией лабораторно подтвердили за сутки в Саратовской области, общее количество заболевших составило 98 человек, сообщил в субботу областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19. 4

Экономика Банк России не планирует вводить мораторий на вклады населения Мораторий на банковские вклады предполагает продолжение начисления процентов в соответствии с изначальным договором, при этом не учитывая ставку рефинансирования. 858

Религия Церемония Благодатного огня пройдет в Иерусалиме в закрытом режиме В главной святыне христианского мира храме Гроба Господня накануне православной Пасхи пройдет церемония Благодатного огня, причем из-за пандемии коронавируса в ней будут участвовать лишь несколько человек, а не десятки тысяч паломников, как в прошлые годы. 2

Общество Москвичи с ОРВИ начнут получать бесплатные лекарства Собянин отметил, что, по мнению врачей, в нынешних условиях вероятность того, что за обычной ОРВИ скрывается коронавирус, — очень высока, поэтому следует сразу же начинать адекватное лечение. 92

Общество Первые семьи с детьми до трех лет получили дополнительные пособия Если же заявление поступит после 1 июля, но до 1 октября 2020 года, семья сразу же получит 15 тысяч рублей на каждого ребенка младше трех лет единовременно. 75

Здоровье Назван скрытый фактор, ведущий к тяжелому течению коронавируса Специалисты считают, что различное - от отсутствия симптомов до летального исхода - воздействие на людей коронавируса может быть связано с генетическими особенностями пациентов. 30

Политика На Украине во время празднования Пасхи задействуют спецназ Полиция Украины в случае большого скопления людей во время пасхального праздника, намерена привлечь спецназ.

Происшествия Российские врачи пошли под суд по делу об убийстве младенца В Калининградский областной суд поступило уголовное дело в отношении врачей-неонатологов Элины Сушкевич и Елены Белой: первой вменяется убийство малолетнего, находящегося в заведомо беспомощном состоянии, а ее коллеге — организация этого убийства. 126

Общество Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года. 547

Политика Трамп сообщил о расследовании происхождения коронавируса Президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме объявил о том, что «проводится ряд расследований» о появлении коронавируса. 145

Музыка Пол Маккартни объяснил, почему Beatles «лучше» Rolling Stones Музыкант Пол Маккартни считает, что группа Beatles была "лучше" Rollling Stones на пике своей славы. Об этом информирует издание NME.

Политика Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства. 2K

Космос США осуществят пилотируемый запуск в космос впервые за девять лет Первый испытательный полет американского космического корабля Crew Dragon запланирован на 27 мая 2020 года, заявил директор NASA Джим Брайденстайн на своей странице в Twitter. 9