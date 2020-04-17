с чего всё началось

За первые три месяца 2020 года ВВП Китая упал почти на 7%. Снижение экономики страны произошло впервые с начала официальных наблюдений — с 1992 года.

ВВП Китая упал впервые за 28 лет

Общество Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком «Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс». 2,3K

Общество В Москве скончался 21 пациент с коронавирусом В Москве умер еще 21 пациент с коронавирусом, сообщает оперштаб в Telegram. Отмечается, что среди умерших - люди от 34 до 91 лет. 1

Общество Число умерших людей с коронавирусом в мире превысило 150 тысяч Общее число умерших людей с подтвержденным диагнозом COVID-19 в мире превысило 150 тысяч человек.

Общество Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков. 710

Политика Захарова заявила о задержании норвежцами российского траулера «Борей» Российское Министерство иностранных дел направило в посольство Норвегии ноту в связи с задержанием российского рыболовецкого траулера «Борей», заявила на брифинге представитель МИДа Мария Захарова. 35

Политика Власти США мобилизовали спецотряд на случай эвакуации Белого дома Задачами подразделения являются защита страны от возможного противника и эвакуация в безопасное место властей США и ключевых ведомств. 12

Армия и оружие В сирийском Идлибе боевики трижды нарушили режим прекращения огня Как сообщало ИА REGNUM, в рамках Московских российско-турецких договоренностей с 6 марта 2020 года на территории Идлибской зоны деэскалации введен режим прекращения огня.

Происшествия СК установил зачинщиков бунта в ангарской колонии «Уже установлены основные зачинщики и участники беспорядков на территории ИК-15, их порядка 200 человек», — заявили в СК. 120

Общество В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти. 230

Общество Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года. 513

Политика Зеленский поставил Донбассу условие проведения выборов Киев, 17 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Киев не санкционирует выборы в Донбассе, пока не вернёт себе контроль над границей с РФ, заявил 17 апреля украинский президент Владимир Зеленский, передаёт kanalukraina.tv.

Экономика ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции. 814

Политика Врио главы Коми высказался против мусорного полигона в Шиесе Временно исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба поддерживает позицию врио губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, выступившего категорически против реализации проекта экотехнопарка на станции Шиес. 33

Политика Мэр Праги возмущен уголовным делом СКР за снос памятника Коневу Мэр Праги Зденек Гржиб возмутился тем, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма" из-за сноса бронзового памятника маршалу СССР Ивану Коневу, который находился на площади Интербригад в квартале Дейвице – центре района Прага-6. 124

Общество Госдума запретила продажу алкоголя в малых «барах» в жилых домах Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, запрещающий продажу алкогольной продукции в объектах общепита площадью меньше 20 квадратных метров, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. 10

Общество Собянин рассказал о запасе прочности медицинской системы в Москве По словам мэра, в результате предпринимаемых мер в городе удалось обеспечить запас прочности медицинской системы — не сиюминутный, а на видимую перспективу. 16