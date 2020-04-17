Экономика
ТАССВВП Китая снизился на 6,8% из-за пандемии
Динамика развития китайской экономики из-за негативного воздействия пандемии с января по март включительно оказалась отрицательной, составив -6,8%. Об этом сообщило в пятницу Государственное статистическое управление КНР. В 1-м квартале 2019 года данный показатель достиг 6,4%.
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Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции
В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском вчера в 22:07
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России 15 апреля в 13:37
Происшествия
Полковника Росгвардии задержали за вымогательство 20 млн рублей
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Московской области полковника Росгвардии.
Компания вчера в 05:00
Здоровье
Врач назвал самый вредный продукт в мире
Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что сахар – это самый вредный продукт в мире, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 11:56
Шоу-бизнес
Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру
Gazeta.SPb вчера в 18:01
Происшествия
В Бурятии подтвердили 103 случая заражения коронавирусом
Улан-Удэ, 16 апреля 2020, 08:09 — REGNUM За минувшие сутки в Бурятии подтвердили три новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM вчера в 01:09
Политика
Владимир Путин объявил о переносе парада Победы
Интерфакс вчера в 11:08
Авто
Выпускавшая Chevrolet Niva компания сменила название
«Новое название отражает принадлежность предприятия к Группе «АвтоВАЗ», и находится в логике нейминга 100% дочерних структур группы», — говорится в сообщении бренда.
Известия вчера в 05:02
Общество
В МЧС рассказали о бесполезности масок на улице
МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице.
Lenta.ru вчера в 20:31
Единоборства
Уайлдер назвал Фьюри ненастоящим чемпионом
Американский боксер-тяжеловес Деонтей Уайлдер заявил, что нокаутировавший его во втором их бою британец Тайсон Фьюри является ненастоящим чемпионом.
ProstoProSport вчера в 02:39
Общество
В республике Алтай подтвердили второй случай коронавируса
Второй случай COVID-19 подтверждён в республике Алтай, заболевший - это муж жительницы Онгудая, у которой ранее был обнаружен вирус, сообщает оперативный штаб.
РИА Новости вчера в 23:22
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Экономика
Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь
Наиболее пострадавшие от пандемии компании получат безвозмездную финансовую помощь от государства на выплаты сотрудникам.
RT на русском 15 апреля в 12:35
Общество
Филатовская больница в Москве работает на пределе возможностей
Главный врач городской клинической больницы имени О. М. Филатова в Москве Валерий Вечорко рассказал, что медучреждение работает на пределе возможностей.
RT на русском вчера в 21:28
Кино
Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru вчера в 07:15
Общество
В Липецкой области внедряют пропускной режим
Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе после Москвы и Подмосковья внедряют в регионе пропускную систему, чтобы снизить заражение коронавирусом.
Русская Планета 14 апреля в 17:01
Наука
Новая система позволяет отслеживать комаров дистанционно
Оптическая система, состоящая из датчика и камеры, может быть размещена внутри традиционной ловушки, и дистанционно вести наблюдение за обилием, разнообразием и распространением видов комаров.
Машины и Механизмы вчера в 07:02
Здоровье
Обнаружен необычный симптом коронавируса на ногах
Сыпь или ранки на ногах могут указывать на заражение коронавирусом. В этом убеждены врачи из Испании и Италии.
Вечерний курьер вчера в 03:00
Общество
Власти Башкирии уточнили сроки режима самоизоляции
Режим самоизоляции в Башкирии, как и по всей стране, продлится до конца апреля, уточнила начальник управления главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.
Российская газета вчера в 11:12
Общество
Историк моды Васильев сдал отрицательный тест на коронавирус
Историк моды, телеведущий Александр Васильев, который находится в больнице в Коммунарке с двусторонним воспалением лёгких, дважды сдал отрицательный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском вчера в 14:25
Религия
Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля
В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
Общество
В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности
Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК вчера в 12:08
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14 апреля в 14:36
Общество
Все заболевшие ОРВИ в Москве будут обязаны соблюдать самоизоляцию
По данным оперативного штаба на 16 апреля, в Москве было более 16 000 заболевших COVID-19, скончались 113 человек.
Ведомости вчера в 11:33
Политика
Трамп рассказал о плане постепенного снятия карантина в США
Президент США Дональд Трамп представил план постепенного снятия карантинных ограничений в стране, которые были введены из-за распространения коронавируса.
RT на русском вчера в 19:18
Происшествия
ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс вчера в 07:58
Экономика
Продажи спортивных товаров в России выросли на 53%
Продажи спортивного инвентаря в России в период с 1 марта по 5 апреля 2020 года увеличились на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
RT на русском вчера в 23:00
Здоровье
Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости вчера в 07:44
Футбол
Зиньковский отреагировал на информацию о возможном переходе в «Зенит»
Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский прокомментировал информацию о том, что «Зенит» согласовал с самарским клубом его переход.
Матч ТВ 15 апреля в 12:50
Экономика
Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на обмен валюты
Экс-советник президента, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев предложил ввести на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) налог на валютообменные операции.
РБК 15 апреля в 01:42