Экономика
ТАССВВП Китая в первом полугодии 2020 года сократился на 1,6%
"ВВП во втором квартале вырос на 11,5 по сравнению с показателем первой четверти текущего года", - сказано в докладе. Из-за негативного воздействия пандемии ВВП Китая в первом квартале 2020 года сократился на 6,8% в годовом выражении, снизившись впервые с 1992 года.
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Памятник правителю русских поселений в Северной Америке решено оставить в городе Ситке на Аляске, сообщил мэр Ситки Гэри Пэкстон 16 июля агентству РИА Новости.
ИА Красная Весна 16:09
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В Казахстане число носителей SARS-CoV-2 за десять дней выросло почти на 40%
За десять дней карантинных ограничений число инфицированных выросло на 38,2%. За это время инфекцией заразились 18 017 человек.
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Глубина кризиса, вызванного коронавирусом в России, оказалась очень серьезной, а его последствия почувствовали все граждане страны.
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Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику
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Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
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Известный стилист раскритиковал наряды Тины Канделаки
Известный стилист Александр Рогов подверг критике стиль телеведущей Тины Канделаки.
Lenta.ru 18:27
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«Роснефть» отзывает иск к РБК на 43 млрд
Ранее речь шла о претензиях на 43 млрд рублей. О том, что иск отзывают, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.
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В UFC оценили вероятность проведения боя Нурмагомедова и Гэтжи
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NASA отложило запуск телескопа «Джеймс Уэбб» из-за коронавируса
В опубликованном на сайте NASA сообщении говорится, что запуск космической обсерватории переносится ориентировочно на 31 октября 2021 года из-за продолжающейся пандемии коронавируса и технических сложностей, возникших, в частности, в связи с уменьшением числа занятых на строительстве телескопа сотрудников.
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На Амурском ГПЗ развернута временная приемная прокурора
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Ученые уточнили возраст окончания формирования Луны
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Вайнона Райдер и Ванесса Паради выступили в защиту Джонни Деппа на суде
Бывшие возлюбленные актера Джонни Деппа, актрисы Вайнона Райдер и Ванесса Паради предоставили письменные заявления в его защиту на рассмотрение лондонского суда.
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