"ВВП во втором квартале вырос на 11,5 по сравнению с показателем первой четверти текущего года", - сказано в докладе. Из-за негативного воздействия пандемии ВВП Китая в первом квартале 2020 года сократился на 6,8% в годовом выражении, снизившись впервые с 1992 года.

ВВП Китая в первом полугодии 2020 года сократился на 1,6%

Наука Ученые назвали среднее количество мыслей у человека за сутки Считая сами переходы, исследователи смогли получить представление о том, сколько примерно мыслей возникает в голове у человека в течение дня. 47

Общество На Аляске сохранят памятник правителю русских поселений Памятник правителю русских поселений в Северной Америке решено оставить в городе Ситке на Аляске, сообщил мэр Ситки Гэри Пэкстон 16 июля агентству РИА Новости. 76

Здоровье В Казахстане число носителей SARS-CoV-2 за десять дней выросло почти на 40% За десять дней карантинных ограничений число инфицированных выросло на 38,2%. За это время инфекцией заразились 18 017 человек.

Игры В No Man’s Sky добавляют элементы хоррора с новыми заброшенными кораблями Игроки, в одиночку или в компании товарищей, смогут исследовать их в поисках ресурсов и историй, однако суда окажутся не совсем заброшены — на некоторых из них из-за сбоя в работе местных систем, например, появилась новая форма жизни.

Общество Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек. 111

Общество Историк Соколов приступил к написанию романа в СИЗО Историк Олег Соколов, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, в СИЗО начал писать роман о русском офицере-кавалергарде.

Культура Абонемент видеосервиса Wink делает кино доступнее Абонемент «Киноман» — новое уникальное предложение видеосервиса Wink, которое позволяет смотреть все фильмы и сериалы, в том числе премьеры, с фиксированной скидкой 25%.

Происшествия Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России. 15

Происшествия СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова. 1,7K

Политика Глава РФПИ отверг обвинения Лондона в краже данных о вакцине У России нет нужды красть разработки вакцин от COVID-19, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ответ на обвинения в попытках похитить российскими хакерами данные препаратов, разработанных в Великобритании. 283

Шоу-бизнес Известный стилист раскритиковал наряды Тины Канделаки Известный стилист Александр Рогов подверг критике стиль телеведущей Тины Канделаки.

Экономика «Роснефть» отзывает иск к РБК на 43 млрд Ранее речь шла о претензиях на 43 млрд рублей. О том, что иск отзывают, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании. 27

Космос Водная стратегия России: задачи и решения Значительная часть сосредоточена в подземных водах, озерах и ледниках.

Космос NASA отложило запуск телескопа «Джеймс Уэбб» из-за коронавируса В опубликованном на сайте NASA сообщении говорится, что запуск космической обсерватории переносится ориентировочно на 31 октября 2021 года из-за продолжающейся пандемии коронавируса и технических сложностей, возникших, в частности, в связи с уменьшением числа занятых на строительстве телескопа сотрудников. 2

Кино В очередном трейлере «Новых мутантов» показали новые боевые сцены В ролике длительностью около минуты присутствуют сцены, которые ранее не показывали поклонникам комикса.

Наука Назван главный признак осложнений от коронавируса Французские ученые назвали главную отличительную черту пациентов, для которых высок риск тяжелых осложнений COVID-19. 20

Шоу-бизнес Вайнона Райдер и Ванесса Паради выступили в защиту Джонни Деппа на суде Бывшие возлюбленные актера Джонни Деппа, актрисы Вайнона Райдер и Ванесса Паради предоставили письменные заявления в его защиту на рассмотрение лондонского суда.