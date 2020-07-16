Экономика

ТАССТАССВВП Китая в первом полугодии 2020 года сократился на 1,6%

"ВВП во втором квартале вырос на 11,5 по сравнению с показателем первой четверти текущего года", - сказано в докладе. Из-за негативного воздействия пандемии ВВП Китая в первом квартале 2020 года сократился на 6,8% в годовом выражении, снизившись впервые с 1992 года.
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