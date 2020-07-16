Экономика
ТАССВВП Китая в первом полугодии 2020 года сократился на 1,6%
"ВВП во втором квартале вырос на 11,5 по сравнению с показателем первой четверти текущего года", - сказано в докладе. Из-за негативного воздействия пандемии ВВП Китая в первом квартале 2020 года сократился на 6,8% в годовом выражении, снизившись впервые с 1992 года.
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Армия и оружие
В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп
REGNUM 19:29
Политика
Медведев назвал «борзостью» санкции США против «Северного потока-2»
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев раскритиковал США за угрозы ввести новые санкции против «Северного потока-2».
Коммерсантъ 13:57
Политика
В Минобороны назвали цель выхода США из Договора по открытому небу
Начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности (входит в Минобороны России) Сергей Рыжков заявил, что Соединенные Штаты решили выйти из Договора по открытому небу (ДОН), желая взять под контроль весь космос, а также стремясь избежать инспекции американской территории.
Известия 20:55
Здоровье
Очаг африканской чумы свиней ликвидирован в Княгининском районе
Жилищный вопрос. Нижегородская область вчера в 04:19
Кино
Стриминг-сервис Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Телеканал 360° 09:29
Футбол
«Реал» досрочно стал чемпионом Испании по футболу
RT на русском 16:58
Общество
Знакомого Сафронова назвали сотрудником чешских спецслужб
Гражданин Чехии Мартин Лариш, с которым обвиняемый в госизмене советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов встречался несколько раз, является кадровым сотрудником чешских спецслужб.
Daily Storm 12:41
Игры
«Сотрудники были недовольны»: режиссёр The Last of Us Part II рассказал о попытках пресечь переработки
Режиссёр The Last of Us Part II Нил Дракманн (Neil Druckmann) в интервью актёру Трою Бейкеру (Troy Baker) поделился мнением насчёт переработок в Naughty Dog и рассказал, как руководство студии пыталось разобраться с этой ситуацией.
3DNews 05:43
Экономика
Росстат оценил снижение промпроизводства в РФ в I полугодии 2020 года
Москва, 16 июля 2020, 19:40 — REGNUM Объём промышленного производства в России в июне упал на 9,4% в годовом выражении, а за I полугодие 2020 года — на 3,5% в годовом выражении.
REGNUM 12:40
Политика
В Армении заявили, что власти Азербайджана готовили население к войне
Посол Армении в России Вардан Тоганян сообщил, что заявления, которые делали в Баку перед обострением конфликта на границе между двумя странами, "готовили общественное мнение в Азербайджане к войне".
Life.ru 19:34
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в Российской Федерации. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:49
Космос
Станция Solar Orbiter прислала первые фотографии Солнца
Космический зонд Solar Orbiter прислал первые фотографии Солнца, сделанные на расстоянии 77 млн км от звезды.
Газета Metro 11:20
Политика
Путин заявил, что коронавирус вызвал глубокий кризис в России
Президент России Владимир Путин заявил, что глубина вызванного эпидемией коронавируса кризиса в России оказалась очень серьезной.
iReactor 07:39
Общество
Стало известно о масштабах наблюдения за россиянами во время пандемии
Международная правозащитная группа «Агора» опубликовала доклад о масштабах наблюдения за россиянами во время пандемии коронавируса.
Lenta.ru 12:17
Шоу-бизнес
Первую семью Иосифа Пригожина выселили из квартиры из-за долгов
Бывшая супруга Иосифа Пригожина вместе с детьми была признана утратившей право на пользование жильем.
ИнфоСМИ 05:24
Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК 11:22
Здоровье
В Казахстане число носителей SARS-CoV-2 за десять дней выросло почти на 40%
За десять дней карантинных ограничений число инфицированных выросло на 38,2%. За это время инфекцией заразились 18 017 человек.
ИА Красная Весна 03:31
Энергетика
Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%
Напомним, в июне 2019 года ФАС выпустила приказ о повышении оптовых цен на газ для населения и промышленных потребителей с 1 июля на 1,4%. Предыдущая индексация была в позапрошлом году: с 1 июля 2018 года цены на газ были увеличены на 3,4%.
Коммерсантъ 13:52
Происшествия
Пожар на корабле ВМС США может обернуться экологической катастрофой
Экологическая катастрофа может стать следствием полного сгорания военного корабля США. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.
Газета.Ru 01:57
Происшествия
Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику
Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском 15:16
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров рассказал о своей личной жизни
Отмечается, что на период фестиваля в Витебске певец поделился рассказом о своей личной жизни.
CT news 15:27
Происшествия
На Сахалине в бухте Тихой обнаружен труп пропавшего мужчины
Южно-Сахалинск, 17 июля 2020, 03:56 — REGNUM На Сахалине на берегу бухты Тихая в Макаровском районе обнаружен труп мужчины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СК РФ.
REGNUM 20:56
Футбол
Гончаренко устал считать пенальти в ворота ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после неудачи в домашнем матче 29-го тура чемпионата России с «Локомотивом» намекнул на систематические ошибки судей не в пользу своей команды.
ProstoProSport 16:06
Единоборства
Россиянка Джоджуа одержала первую победу в истории UFC
Бой состоялся с румынской принцессой Дианой Белбит, которая уже в середине первого раунда попалась на боевой захват Джоджуа и сдалась досрочно.
CT news 05:54
Происшествия
СК опроверг версию об уничтожении тел членов царской семьи кислотой
Старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Марина Молодцова заявила, что следственный эксперимент опроверг версию об уничтожении тел членов российской царской семьи кислотой.
RT на русском 19:15
Футбол
Матч между «Зенитом» и «Спартаком» могут отменить
Например, глава команды Леонид Федун несколько часов назад заявил болельщикам, что если судить полуфинальный матч Кубка России будет Михаил Вилков, то его команда не выйдет на поле, так как результат поединка будет предрешен заранее.
53 новости 02:35
Здоровье
Министр здравоохранения РФ встретился с главой Якутии
Глава Якутии поблагодарил руководство Минздрава России за помощь в противодействии вирусу и рассказал о ситуации в республике.
Московский Комсомолец Якутия 11:19
Общество
В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля
Акция «Бессмертный полк» не состоится в назначенный день 26 июля, сообщили организаторы.
BFM.ru 09:05
Армия и оружие
Азербайджан показал видео обстрела позиций Армении на границе стран
Минобороны Азербайджана показал кадры артиллерийского обстрела позиций ВС Армении на границе двух стран.
Lenta.ru 19:55
Общество
В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
Солнце на небе Анна Рыжкова © ИА Красная Весна "Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным", — заявил научный руководитель, добавив, что такие перепады погоды будут чередоваться.
REGNUM 08:33