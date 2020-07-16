Экономика
ТАССВВП Китая в первом полугодии 2020 года сократился на 1,6%
"ВВП во втором квартале вырос на 11,5 по сравнению с показателем первой четверти текущего года", - сказано в докладе. Из-за негативного воздействия пандемии ВВП Китая в первом квартале 2020 года сократился на 6,8% в годовом выражении, снизившись впервые с 1992 года.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 00:35, Ашберн
Общество
В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля
BFM.ru вчера в 09:05
Политика
Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине
Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
РИА Новости вчера в 09:54
Происшествия
Опубликованы кадры встречи Фургала с организатором убийств
ФАН вчера в 21:30
Происшествия
Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику
Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском вчера в 15:16
Кино
У снятого в Бурятии «Головара» появится продолжение. Там будет Цой
«Головар 2. Струна» – фильм с закрученным сюжетом, в котором «вселенная» главного героя пересекается со «вселенной» Цоя, а именно – его гитары.
Информ Полис online вчера в 23:32
Политика
Пушков заявил о невозможности существования Украины без России
Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем телеграм-канале заявил о невозможности существования Украины без России.
РИА Новости вчера в 21:02
Политика
Шнуров может баллотироваться в депутаты Госдумы в 2021 году
Регион online вчера в 10:40
Авто
Toyota обновила топовый Land Cruiser 200 в России
С 15.07.2020 г. начали принимать заказы на обновленный «топовый» вариант Executive Lounge легендарной Land Cruiser 200 автобренда Toyota.
Car.ru вчера в 00:39
Происшествия
В районе Амурской области из-за сильного ветра объявлен режим ЧС
Благовещенск, 17 июля 2020, 07:00 — REGNUM В Октябрьском районе Амурской области власти объявили режим ЧС после прохождения грозового фронта с сильным ветром, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM 00:00
Происшествия
Суд по делу Михаила Валова перенесли еще на неделю
По просьбе Михаила Валова, выходца из этой среды, представителей СМИ попросили покинуть зал судебных заседаний.
Новая Хакасия.Online вчера в 23:50
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ 15 июля в 16:55
Кино
Стартовали съемки экранизации Uncharted с Томом Холландом
Evo-rus.com вчера в 03:21
Происшествия
В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи
Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
Авто
Mercedes-Benz анонсировал ряд обновлений для внедорожника G-Class
Немецкая компания рассказала детали об обновлённом внедорожнике.
Тарантас Ньюс вчера в 04:42
Кино
В очередном трейлере «Новых мутантов» показали новые боевые сцены
В ролике длительностью около минуты присутствуют сцены, которые ранее не показывали поклонникам комикса.
REGNUM вчера в 13:51
Энергетика
Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%
Напомним, в июне 2019 года ФАС выпустила приказ о повышении оптовых цен на газ для населения и промышленных потребителей с 1 июля на 1,4%. Предыдущая индексация была в позапрошлом году: с 1 июля 2018 года цены на газ были увеличены на 3,4%.
Коммерсантъ вчера в 13:52
Армия и оружие
Пентагон сообщил об испытаниях «супер-пупер» ракеты
Военные впервые подтвердили, что ракета, названная Трампом «супер-пупер» ракетой, во время испытаний превысила скорость звука в 17 раз.
РБК вчера в 21:38
Религия
В Екатеринбурге почтили память Николая II и его семьи крестным ходом
В Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля состоялся традиционный Царский крестный ход в память о гибели последнего русского императора Николая II и его семьи.
Известия вчера в 22:01
Общество
Фургал не одобряет массовые акции в свою поддержку в Хабаровске
РИА Новости вчера в 06:01
Наука
Жирная рыба защищает мозг от негативных факторов среды
ToDay News Ufa вчера в 11:50
Политика
Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия вчера в 15:55
Экономика
Mastercard изменит правила конвертации валют
Как передает РБК, об этом говорится в бюллетене платежной системы, разосланном российским банкам.
Эхо Москвы 00:32
Общество
В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия вчера в 07:21
Общество
В первый день сдачи ЕГЭ в Удмуртии 23 выпускника получили 100 баллов
12 выпускников нынешнего года и один — прошлых лет получили высший балл по литературе. Семеро школьников — по информатике.
REGNUM вчера в 06:16
Общество
Госдума поддержала проект о порядке раздела имущества супругов
Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о понятии общего имущества супругов и порядке его раздела при разводе: предлагается проводить это в рамках одного судебного разбирательства и делить все имущество сразу.
РИА Новости 15 июля в 08:28
Футбол
За сутки семье погибшего футболиста «Локомотива» собрали 10 млн
Бывший футболист Евгений Савин заявил, что за один день собрал средства на покупку квартиры для семьи погибшего футболиста Иннокентия Самохвалова.
Pravda.Ru вчера в 02:43
Здоровье
Глава Минздрава РФ едет в Екатеринбург увольнять врачей
Другой высокопоставленный источник заявил, что в Екатеринбург летит большая делегация из Минздрава РФ — в том числе советники и заместители министра: «Это позволит максимально аргументированно доказать неэффективность горздрава Екатеринбурга и его главы Дениса Демидова».
URA.Ru вчера в 14:34
Общество
Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 1 млн
В Индии количество человек, у которых был диагностирован коронавирус, превысило отметку 1 млн, следует из данных на сайте министерства здравоохранения и семейного благополучия страны.
РБК 00:20
Энергетика
Саудовская Аравия сохранит объем экспорта нефти
Саудовская Аравия в августе сохранит экспорт нефти на июльском уровне, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман.
Газета.Ru 15 июля в 09:03