Экономика

ТАССТАССВВП Китая в первом полугодии 2020 года сократился на 1,6%

"ВВП во втором квартале вырос на 11,5 по сравнению с показателем первой четверти текущего года", - сказано в докладе. Из-за негативного воздействия пандемии ВВП Китая в первом квартале 2020 года сократился на 6,8% в годовом выражении, снизившись впервые с 1992 года.
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Китайской экономике не до рецессии

Коммерсантъвчера в 14:06

ВВП Китая в первом полугодии сократился на 1,6%

Московский Комсомолец15 июля в 21:57

ВВП Китая во II квартале вырос на 3,2%, превысив прогнозы

Интерфаксвчера в 01:08

ВВП Китая в первом полугодии 2020 года снизился на 1,6%

RT на русском15 июля в 22:45

ВВП Китая в первой половине 2020 года снизился на 1,6%

Газета.Ru15 июля в 22:12

ВВП Китая в первом полугодии 2020 года сократился на 1,6%

ТАСС15 июля в 22:01

ВВП Китая за полгода упал на 1,6%

РБКвчера в 01:22
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Общество

Забастовка водителей троллейбусов началась в Саратове

Как сообщила «КП-Саратов» лидер профсоюза «Электротранспортник» Анастасия Оглоблина, водители Кировского троллейбусного депо отказываются выходить на линию.
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Суд арестовал вице-мэра Томска, обвиняемого во взяточничестве

Как сообщала "РГ", заместитель мэра города Томска по безопасности и управлению делами Евгений Суриков был задержан 16 июля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
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Шоу-бизнес

Киркоров высказался об отношениях с Пугачевой

Певец Филипп Киркоров рассказал об отношениях с бывшей супругой Аллой Пугачевой в беседе с «Комсомольской правдой».
Lenta.ru 01:43
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Боестолкновения вновь возобновились на границе Азербайджана и Армении

Уточняется, что на участке границы в Товузском районе утром в четверг подразделения ВС Армении вновь предприняли попытку атаки позиций армии Азербайджана.
Экономика сегодня вчера в 01:49
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Политика

Титов опроверг информацию о выдвижении Шнурова в Госдуму в 2021 году

ЗакC.Ру вчера в 10:55
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Кино

Персонаж Вина Дизеля может погибнуть в новом «Форсаже»

Персонаж Вина Дизеля в финальной части киносерии «Форсаж» может погибнуть.
Телеканал 360° 15 июля в 06:44
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Здоровье

Диетолог разрешил есть чипсы, но контролировать их количество

«Человек вместо маленькой упаковки чипсов, съест мешок сладких фруктов и в итоге разжиреет, поскольку фруктоза вся идет в живот», — сказал диетолог.
ToDay News Ufa вчера в 01:31
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Гаджеты

NAS-хранилище TerraMaster F4-422 оборудовано портом 10GbE

3DNews вчера в 00:30
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Политика

Кремль: Путин не планирует встречаться с Трампом на Генассамблее ООН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о том, что Владимир Путин не собирается в поездку на Генассамблею ООН для встречи с Дональдом Трампом.
ToDay News Ufa вчера в 18:02
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Общество

В России заявили о стадии угасания эпидемии коронавируса

В настоящее время страна находится на стадии угасания эпидемии, заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 22:31
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Авто

Седан Toyota Camry обновился в Северной Америке

По информации источника, ключевым изменением стало доработанный комплекс Toyota Safety Sense 2.5.
Лезги газет 02:10
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Общество

Еще 94 жителя Саратовской области заболели коронавирусом

Сегодня, 17 июля, общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 8063 человека.
АиФ Саратов 02:07
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Общество

Книга племянницы Трампа побила рекорд продаж в США

Simon and Schuster обращает внимание на то, что книга племянницы Трампа побила рекорд, установленный ранее мемуарами бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона «Комната, где это происходило: мемуары Белого дома».
Известия вчера в 23:43
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 17 июля.
RT на русском 01:29
Политика

Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия вчера в 15:55
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Происшествия

Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала

Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru вчера в 11:49
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Политика

Huawei исключена из проекта развертывания 5G в Великобритании

Министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Доуден заявил, что, несмотря на сопутствующие «многомиллионные» финансовые издержки и замедление процесса развертывания сети 5G в стране, решение об отказе от оборудования Huawei было продиктовано объективными причинами.
РАПСИ 14 июля в 10:18
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Здоровье

В 43 медучреждениях Свердловской области выявили очаги коронавируса с начала пандемии

Очаги новой коронавирусной инфекции выявлены в 43 медучреждениях Свердловской области с апреля, сообщил в пятницу полпред президента РФ в Уральском федеральном округе (УФО) Николай Цуканов.
ТАСС 02:15
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Энергетика

Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа

Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM 01:27
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Игры

Коробочная версия Microsoft Flight Simulator выйдет на 10 DVD-дисках

Компания Aerosoft, которая займётся выпуском физических копий Microsoft Flight Simulator, рассказала, что коробочная версия выйдет на 10 DVD-дисках.
3DNews вчера в 02:11
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Общество

В Гидрометцентре пообещали жаркую вторую половину лета в России

«Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным», — отметил он. Вильфанд пояснил, что россиянам стоит ожидать изменчивую погоду.
РБК вчера в 08:59
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Шоу-бизнес

Стилист Рогов назвал «провалом» наряды Канделаки

Экспертным мнением о стиле генерального продюсера "Матч ТВ" и телеведущей Тины Канделаки поделился известный стилист Александр Рогов.
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Политика

Президент Польши оценил звонок российских пранкеров

Президент Польши Анджей Дуда посмеялся над розыгрышем российских пранкеров Вована и Лексуса.
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Красивое замедленное видео показывает комету NEOWISE с орбиты Земли

Результат позволяет зрителям фильма ощутить, каково находиться на борту космической станции, пролетая 400 километров над Землей со скоростью 28 000 километров в час и наблюдая, как поднимается комета NEOWISE, о которой ММ ранее уже писали.
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Трутнев назвал причину кризиса в Хабаровском крае

Либерал-демократ Фургал стал губернатором по итогам выборов 2018 года, которые проходили в два тура.
РИА Новости 01:49
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Происшествия

Суд в Москве арестовал еще двух фигурантов дела о торговле детьми

Газета.Ru вчера в 14:39
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Экономика

В Госдуму внесен законопроект о снижении налогов для IT-отрасли

Правительство внесло в Госдуму законопроект о налоговом маневре для IT-компаний.
Коммерсантъ вчера в 14:20
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Политика

В Минобороны РФ объяснили претензии США к Договору по открытому небу

REGNUM вчера в 18:49
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Общество

Строительство Дворца водных видов спорта находится под угрозой срыва

Взгляд-инфо 00:52
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Как работают Яндекс.Новости?
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