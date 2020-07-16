Экономика
ТАССВВП Китая в первом полугодии 2020 года сократился на 1,6%
"ВВП во втором квартале вырос на 11,5 по сравнению с показателем первой четверти текущего года", - сказано в докладе. Из-за негативного воздействия пандемии ВВП Китая в первом квартале 2020 года сократился на 6,8% в годовом выражении, снизившись впервые с 1992 года.
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Общество
Забастовка водителей троллейбусов началась в Саратове
Как сообщила «КП-Саратов» лидер профсоюза «Электротранспортник» Анастасия Оглоблина, водители Кировского троллейбусного депо отказываются выходить на линию.
КП - Саратов 01:57
Происшествия
Суд арестовал вице-мэра Томска, обвиняемого во взяточничестве
Как сообщала "РГ", заместитель мэра города Томска по безопасности и управлению делами Евгений Суриков был задержан 16 июля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Российская газета 01:45
Шоу-бизнес
Киркоров высказался об отношениях с Пугачевой
Певец Филипп Киркоров рассказал об отношениях с бывшей супругой Аллой Пугачевой в беседе с «Комсомольской правдой».
Lenta.ru 01:43
Армия и оружие
Боестолкновения вновь возобновились на границе Азербайджана и Армении
Уточняется, что на участке границы в Товузском районе утром в четверг подразделения ВС Армении вновь предприняли попытку атаки позиций армии Азербайджана.
Экономика сегодня вчера в 01:49
Политика
Титов опроверг информацию о выдвижении Шнурова в Госдуму в 2021 году
ЗакC.Ру вчера в 10:55
Кино
Персонаж Вина Дизеля может погибнуть в новом «Форсаже»
Персонаж Вина Дизеля в финальной части киносерии «Форсаж» может погибнуть.
Телеканал 360° 15 июля в 06:44
Здоровье
Диетолог разрешил есть чипсы, но контролировать их количество
«Человек вместо маленькой упаковки чипсов, съест мешок сладких фруктов и в итоге разжиреет, поскольку фруктоза вся идет в живот», — сказал диетолог.
ToDay News Ufa вчера в 01:31
Гаджеты
NAS-хранилище TerraMaster F4-422 оборудовано портом 10GbE
3DNews вчера в 00:30
Политика
Кремль: Путин не планирует встречаться с Трампом на Генассамблее ООН
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о том, что Владимир Путин не собирается в поездку на Генассамблею ООН для встречи с Дональдом Трампом.
ToDay News Ufa вчера в 18:02
Общество
В России заявили о стадии угасания эпидемии коронавируса
В настоящее время страна находится на стадии угасания эпидемии, заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 22:31
Авто
Седан Toyota Camry обновился в Северной Америке
По информации источника, ключевым изменением стало доработанный комплекс Toyota Safety Sense 2.5.
Лезги газет 02:10
Общество
Еще 94 жителя Саратовской области заболели коронавирусом
Сегодня, 17 июля, общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 8063 человека.
АиФ Саратов 02:07
Общество
Книга племянницы Трампа побила рекорд продаж в США
Simon and Schuster обращает внимание на то, что книга племянницы Трампа побила рекорд, установленный ранее мемуарами бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона «Комната, где это происходило: мемуары Белого дома».
Известия вчера в 23:43
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 17 июля.
RT на русском 01:29
Политика
Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия вчера в 15:55
Происшествия
Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала
Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru вчера в 11:49
Политика
Huawei исключена из проекта развертывания 5G в Великобритании
Министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Доуден заявил, что, несмотря на сопутствующие «многомиллионные» финансовые издержки и замедление процесса развертывания сети 5G в стране, решение об отказе от оборудования Huawei было продиктовано объективными причинами.
РАПСИ 14 июля в 10:18
Здоровье
В 43 медучреждениях Свердловской области выявили очаги коронавируса с начала пандемии
Очаги новой коронавирусной инфекции выявлены в 43 медучреждениях Свердловской области с апреля, сообщил в пятницу полпред президента РФ в Уральском федеральном округе (УФО) Николай Цуканов.
ТАСС 02:15
Энергетика
Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа
Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM 01:27
Игры
Коробочная версия Microsoft Flight Simulator выйдет на 10 DVD-дисках
Компания Aerosoft, которая займётся выпуском физических копий Microsoft Flight Simulator, рассказала, что коробочная версия выйдет на 10 DVD-дисках.
3DNews вчера в 02:11
Общество
В Гидрометцентре пообещали жаркую вторую половину лета в России
«Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным», — отметил он. Вильфанд пояснил, что россиянам стоит ожидать изменчивую погоду.
РБК вчера в 08:59
Шоу-бизнес
Стилист Рогов назвал «провалом» наряды Канделаки
Экспертным мнением о стиле генерального продюсера "Матч ТВ" и телеведущей Тины Канделаки поделился известный стилист Александр Рогов.
Народные новости 01:46
Политика
Президент Польши оценил звонок российских пранкеров
Президент Польши Анджей Дуда посмеялся над розыгрышем российских пранкеров Вована и Лексуса.
Газета.Ru вчера в 04:42
Космос
Красивое замедленное видео показывает комету NEOWISE с орбиты Земли
Результат позволяет зрителям фильма ощутить, каково находиться на борту космической станции, пролетая 400 километров над Землей со скоростью 28 000 километров в час и наблюдая, как поднимается комета NEOWISE, о которой ММ ранее уже писали.
Машины и Механизмы вчера в 02:59
Футбол
Гайч подпишет с ЦСКА пятилетний контракт
LiveSport.ru вчера в 07:54
Политика
Трутнев назвал причину кризиса в Хабаровском крае
Либерал-демократ Фургал стал губернатором по итогам выборов 2018 года, которые проходили в два тура.
РИА Новости 01:49
Происшествия
Суд в Москве арестовал еще двух фигурантов дела о торговле детьми
Газета.Ru вчера в 14:39
Экономика
В Госдуму внесен законопроект о снижении налогов для IT-отрасли
Правительство внесло в Госдуму законопроект о налоговом маневре для IT-компаний.
Коммерсантъ вчера в 14:20
Политика
В Минобороны РФ объяснили претензии США к Договору по открытому небу
REGNUM вчера в 18:49