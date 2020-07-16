Экономика
Деловое.ТВВВП Китая по итогам первого полугодия 2020 года снизился на 1,6%
В опубликованном документе отмечается "переход от замедления к росту" национальной экономики. ВВП Китая по итогам первой половины 2020 года снизился на 1,6% в годовом выражении под влиянием пандемии коронавируса.
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Общество
В Иркутской области восемь выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
Восемь человек получили 100 балльный результат по ЕГЭ: двое по информатике (Ангарск, Шелехов), шесть по литературе (Ангарск, Усолье-Сибирское, Усть-Илимск, Иркутск), рассказали в министерстве образования Иркутской области, сообщает 17 июля 2020 года пресс-служба регионального правительства.
Областная газета (г. Иркутск) 03:27
Шоу-бизнес
Экс-супругу Пригожина выселили из квартиры из-за долгов
Для Пригожина случившееся не стало неожиданностью — он давно боялся, что экс-супруга потеряет недвижимость и лишит детей наследства.
WomanHit.ru 04:45
Общество
С Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете на ветерана
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сообщил, что после допроса по уголовному делу о клевете с него взяли подписку о невыезде.
Интерфакс 04:52
Армия и оружие
В России началась внезапная проверка войск Южного и Западного округов
Внезапная проверка войск стартовала в России по поручению президента Владимира Путина, говорится в заявлении министра обороны Сергея Шойгу, распространенном Национальным центром управления обороной России.
РБК 04:59
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину
Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
Шоу-бизнес
Ванесса Паради и Вайнона Райдер поддержали Джонни Деппа в суде
Бывшие девушки голливудского актера Джонни Деппа Ванесса Паради и Вайнона Райдер выступили в суде с защитной речью, они назвали обвинения его экс-супруги Эмбер Херд о домашнем насилии ложными.
OAnews 00:09
Происшествия
В Байкал попало топливо с накренившегося из-за шторма судна
RT на русском 01:46
Общество
Мосгорсуд оставил хабаровского губернатора Фургала под арестом
Вести.Ru вчера в 05:38
Экономика
ЦБ аннулировал лицензии у двух московских банков
Центральный банк России принял решение аннулировать лицензии на осуществление банковских операций у московских кредитных организаций «Кузнецкий мост» и АКБ «Проминвестбанк».
RT на русском 04:15
Политика
Песков заявил, что у России и США нет повода для «медового месяца»
Отношения России и США очень близкими не были никогда, повода для "медового месяца" нет и сейчас.
ТАСС 04:28
Политика
Зеленский: Украина заинтересована в установлении истины по делу MH17
Украина заинтересована в установлении истины и справедливости по делу о крушении рейса MH17, заявил президент страны Владимир Зеленский в годовщину катастрофы.
Политическая Экспертиза 04:33
Происшествия
Суд арестовал вице-мэра Томска, обвиняемого во взяточничестве
Как сообщала "РГ", заместитель мэра города Томска по безопасности и управлению делами Евгений Суриков был задержан 16 июля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Российская газета 01:45
Экономика
Для строительства трассы Москва-Казань могут выпустить народные облигации
"Автодор" рассматривает возможность выпуска "народных" облигаций для финансирования строительства новой скоростной автотрассы М12 от Москвы до Казани, рассказал глава госкомпании Вячеслав Петушенко.
РИА Новости 04:27
Футбол
«Локомотив» победил ЦСКА и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов
«Локомотив» на своем поле победил ЦСКА в рамках 29-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» и обеспечил себе минимум бронзовые медали чемпионата России по футболу и участие в квалификации Лиги чемпионов.
Известия вчера в 15:47
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России
Суть поправок сводится к тому, что при ремонте на автомобили можно будет ставить только новые запчасти, детали, узлы и агрегаты.
Тарантас Ньюс 02:55
Авто
Nissan официально представил новый кроссовер Magnite
По заявлению управляющего директора Nissan Motor India Ракеша Шривастава, "Nissan Magnite - это высокотехнологичный и в то же время самый доступный компактный кроссовер в модельном ряду компании".
Новые автомобили 01:43
Происшествия
Ливень затопил улицы и подтопил дома в Ростове-на-Дону
Как сообщают жильцы одного из домов, ливневая вода подтопила подземную парковку в доме.
REGNUM 03:21
Здоровье
В Пермском крае за сутки выявили 98 случаев коронавируса
В Пермском крае за минувшие сутки отмечается значительный прирост заболевших COVID-19 – выявлено 98 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает сегодня оперативный штаб.
ВЕТТА 03:29
Шоу-бизнес
Беременная Джиджи Хадид впервые показала округлившийся живот
Модель готовится впервые стать мамой. В скором времени Джиджи Хадид впервые станет мамой.
Srnsk вчера в 10:11
Политика
FT узнала о планах властей США внести TikTok в черный список
Белый дом США рассматривает возможность внести китайское приложение для создания видеороликов TikTok в черный список Министерства торговли (Entity List), так как опасается, что Китай таким образом собирает данные о пользователях.
РБК 03:07
Политика
Штабы трех кандидатов в президенты Белоруссии сообщили об объединении
Тихановская, Бабарико и Цепкало сформулировали пять основных принципов кампании, в том числе призыв граждан участвовать в выборах, становиться наблюдателями, использовать механизмы для фиксации голоса, а также требование к властям страны освободить всех «политических и экономических заключенных».
ФАН вчера в 14:59
Культура
Опубликованы эскизы талисмана 800-летия Нижнего Новгорода
В Нижнем Новгороде завершился прием заявок на конкурс по созданию эскиза талисмана 800-летия города.
Newsroom24 03:14
Экономика
Минфин на фоне коронавируса перевел 555 млрд рублей семьям с детьми
«Более 555 млрд рублей или 99% от всех средств, выделенных на дополнительные меры социальной поддержки российских семей с детьми, поступили на счета граждан на начало июля 2020 года», – приводит РИА «Новости» сообщение министерства.
Взгляд.ру 15 июля в 04:03
Общество
Сотрудники СГЭТ отказались выходить на маршруты из-за низких зарплат
Сотрудники СГЭТ объявили забастовку и отказались выйти на маршруты для обслуживания людей в пятницу утром.
Московский Комсомолец 02:38
Политика
Песков прокомментировал смену статуса Айя-Софии
16 июля министерство культуры Турции сообщило, что собор сохранит статус объекта всемирного наследия после превращения в мечеть.
Известия 04:43
Шоу-бизнес
Знаменитости запустили флешмоб для сексуальных фото в купальнике
Знаменитости запустили в Сети флешмоб и стали массово фотографироваться в купальниках в одной и той же позе, сообщает The Sun.
РЕН ТВ вчера в 07:15
Армия и оружие
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
Известия вчера в 16:07
Происшествия
На оранжевой ветке метро Москвы человек упал на пути
«На Калужско-Рижской линии (6) увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», — говорилось в сообщении.
РБК 04:51