Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВВВП Китая по итогам первого полугодия 2020 года снизился на 1,6%

В опубликованном документе отмечается "переход от замедления к росту" национальной экономики. ВВП Китая по итогам первой половины 2020 года снизился на 1,6% в годовом выражении под влиянием пандемии коронавируса.
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Общество

В Иркутской области восемь выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Восемь человек получили 100 балльный результат по ЕГЭ: двое по информатике (Ангарск, Шелехов), шесть по литературе (Ангарск, Усолье-Сибирское, Усть-Илимск, Иркутск), рассказали в министерстве образования Иркутской области, сообщает 17 июля 2020 года пресс-служба регионального правительства.
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РБК 04:59
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Ванесса Паради и Вайнона Райдер поддержали Джонни Деппа в суде

Бывшие девушки голливудского актера Джонни Деппа Ванесса Паради и Вайнона Райдер выступили в суде с защитной речью, они назвали обвинения его экс-супруги Эмбер Херд о домашнем насилии ложными.
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ЦБ аннулировал лицензии у двух московских банков

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Отношения России и США очень близкими не были никогда, повода для "медового месяца" нет и сейчас.
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Зеленский: Украина заинтересована в установлении истины по делу MH17

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Суд арестовал вице-мэра Томска, обвиняемого во взяточничестве

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Экономика

Для строительства трассы Москва-Казань могут выпустить народные облигации

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«Локомотив» победил ЦСКА и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов

«Локомотив» на своем поле победил ЦСКА в рамках 29-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» и обеспечил себе минимум бронзовые медали чемпионата России по футболу и участие в квалификации Лиги чемпионов.
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По заявлению управляющего директора Nissan Motor India Ракеша Шривастава, "Nissan Magnite - это высокотехнологичный и в то же время самый доступный компактный кроссовер в модельном ряду компании".
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Как сообщают жильцы одного из домов, ливневая вода подтопила подземную парковку в доме.
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В Пермском крае за сутки выявили 98 случаев коронавируса

В Пермском крае за минувшие сутки отмечается значительный прирост заболевших COVID-19 – выявлено 98 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает сегодня оперативный штаб.
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Модель готовится впервые стать мамой. В скором времени Джиджи Хадид впервые станет мамой.
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Белый дом США рассматривает возможность внести китайское приложение для создания видеороликов TikTok в черный список Министерства торговли (Entity List), так как опасается, что Китай таким образом собирает данные о пользователях.
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Песков прокомментировал смену статуса Айя-Софии

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