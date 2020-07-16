Экономика

ПРАЙМПРАЙМВВП Китая в первом полугодии снизился на 1,6%

"Согласно предварительным подсчетам, ВВП Китая в годовом выражении в первом полугодии 2020 года составил 45,661 триллиона юаней (около 6,5 триллионов долларов — ред.), сократившись на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — говорится в распространенном докладе.
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ВВП Китая во II квартале вырос на 3,2%, превысив прогнозы

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За полугодие объем IPO в мире снизился на 8% - KPMG

Финмаркетвчера в 11:41

ВВП Китая в первой половине 2020 года снизился на 1,6%

Газета.Ruвчера в 22:12

ВВП Китая в первом полугодии 2020 года сократился на 1,6%

ТАССвчера в 22:01

В Китае умеренно выросли цены на жилье

REGNUMвчера в 23:58

ВВП Китая в первом полугодии 2020 года снизился на 1,6%

RT на русскомвчера в 22:45

Юань в ожидании данных по ВВП Китая

Finam.Ruвчера в 07:10
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Здоровье

Любимая еда россиян оказалась опасной

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» рассказал какая любимая еда россиян может оказаться опасной для здоровья.
Lenta.ru 01:07
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Общество

Цены на бензин в Крыму снизятся на 1 рубль с 16 июля

Цены на топливо в Крыму будут снижены с 16 июля. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал глава Крыма Сергей Аксёнов.
ИА Крыминформ вчера в 11:54
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Происшествия

МВД: на несанкционированной акции в Москве задержали 132 человека

RT на русском вчера в 17:36
2K
Экономика

В России спрос на покупку загородной недвижимости вырос на 77%

После снятия большинства ограничений из-за коронавируса в начале июля в России на 77% вырос спрос на приобретение загородной недвижимости по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.
Известия вчера в 06:18
5
Политика

Иск Нидерландов к России из-за сбитого MH17 зарегистрировали в ЕСПЧ

Страсбург, Франция, 16 июля 2020, 00:49 — REGNUM Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал иск Нидерландов к России по обвинению в причастности к крушению малайзийского Boeing рейса MH17 в июле 2014 года.
REGNUM вчера в 17:49
496
Общество

Собянин надеется, что в Москве не будет «жесткой вспышки» коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у столицы больше шансов избежать возможность повторного введения карантина из-за коронавируса, однако риски есть.
Газета.Ru 01:55
30
Происшествия

Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми

Интерфакс вчера в 15:37
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Киберспорт

В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев

В ночь на 16 июля разработчики выпустили патч 7.27b для Dota 2. Несколько предметов теперь нельзя разобрать.
Dota2.ru вчера в 18:25
Политика

Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 14 июля в 09:50
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Здоровье

В Роспотребнадзоре предложили бессрочное продление масочного режима

За летом придет осень, а вместе с ней возрастет вероятность заражения ОРВИ и гриппом, отметила руководитель отдела клинических исследований Роспотребнадзора России.
SMINEWS в Иванове вчера в 18:41
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Здоровье

Госдума поддержала проект о бесплатной вакцинации в частных клиниках

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, который позволит частным и ведомственным клиникам проводить вакцинацию в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС).
РИА Новости вчера в 08:23
2
Общество

В Белоруссии арестованы счета супруги замглавы Минфина РФ

В Белоруссии арестованы счета супруги замглавы российского Минфина Андрея Круглова.
BFM.ru 02:20
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Интернет

Очередной апдейт Windows 10 удаляет из системы некоторые приложения

По словам экспертов, очередной апдейт удаляет из системы некоторые приложения.
Дни24 01:50
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Происшествия

Пропавшего в сахалинской бухте Тихой мужчину нашли мертвым

Жители Сахалинской области сообщают о мертвом мужчине, которого днем 16 июля нашли на побережье Макаровского района.
РИА Сахалин-Курилы 01:57
Общество

Роскачество не нашло в России опасного овсяного печенья

В печенье не нашли микотоксинов, пестицидов, тяжелых металлов, микробиологических нарушений, искусственных добавок и красителей, бензойной кислоты.
ТАСС 01:30
1
Политика

Путин и Меркель выступили за дипломатическое решение кризиса в Ливии

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель высказались за решение кризиса в Ливии дипломатическими методами и за налаживание межливийского диалога, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 09:51
178
Политика

В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией

В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском вчера в 14:56
560
Здоровье

ВОЗ завершила свою миссию в Туркменистане

Сегодня ВОЗ завершила свою миссию в Туркменистане, и по ее итогам в стране коронавируса нет.
Turkmenportal вчера в 12:30
5
Общество

Мошенники научились отправлять СМС через сервис Сбербанка

Мошенники научились использовать сервисы Сбербанка, чтобы отправлять СМС-сообщения с официального номера банка 900 для подтверждения подлинности звонка.
Коммерсантъ вчера в 08:57
11
Общество

Рестораны и кафе вернутся к полноценной работе в Подмосковье 16 июля

Утром 15 июля сообщалось, что количество заразившихся коронавирусом в Подмосковье увеличилось на 173 человека.
BFM.ru вчера в 16:01
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Шоу-бизнес

Андрей Аршавин заявил, что предпочел бы не видеть свою первую жену

Предпочел бы ее не видеть и в тот раз.
CT news вчера в 20:55
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Политика

Президент Польши оценил звонок российских пранкеров

Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой.
РИА Новости вчера в 09:44
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Спорт

Российский борец Махов признан чемпионом Олимпиады-2012

Москва, 14 июля 2020, 12:55 — REGNUM Чемпионом летних Олимпийских игр 2012 года признан российский борец Билял Махов.
REGNUM 14 июля в 05:55
2
Шоу-бизнес

Лидер Litlle Big купил Porsche Cayenne за 7 млн рублей

Лидер Little Big Илья Прусикин купил своё первое роскошное авто Porsche Cayenne за 7 млн рублей.
News.ru вчера в 20:56
3
Общество

Пожар на корабле ВМС США может обернуться экологической катастрофой

Экологическая катастрофа может стать следствием полного сгорания военного корабля США. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.
Газета.Ru 01:57
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Спорт

Британские спортсмены на Олимпиаде-2012 принимали секретный препарат

91 спортсмен из Великобритании для улучшения результатов на домашней Олимпиаде в 2012 году тестировал на себе экспериментальное вещество.
Российская газета 13 июля в 13:47
1
Театры

Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа

Piter.tv вчера в 08:12
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Общество

ПФР опроверг выплату россиянам надбавок к пенсиям за «советский стаж»

Возможно, в СМИ появилась информация о выплатах, которые положены тем пенсионерам, у которых годы стажа в СССР по ошибке или другим обстоятельствам не были учтены.
Evo-rus.com вчера в 09:11
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Экономика

Минфин перевёл 555 млрд рублей семьям с детьми на фоне коронавируса

«Более 555 млрд рублей, или 99% от всех средств, выделенных на дополнительные меры социальной поддержки российских семей с детьми, поступили на счета граждан на начало июля 2020 года», — приводит РИА Новости сообщение Минфина.
RT на русском вчера в 04:17
235
Экономика

Минфин пообещал не изымать накопления россиян

Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ вчера в 07:56
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