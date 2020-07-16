"Согласно предварительным подсчетам, ВВП Китая в годовом выражении в первом полугодии 2020 года составил 45,661 триллиона юаней (около 6,5 триллионов долларов — ред.), сократившись на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — говорится в распространенном докладе.

ВВП Китая в первом полугодии снизился на 1,6%

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