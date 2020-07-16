Экономика
ПРАЙМВВП Китая в первом полугодии снизился на 1,6%
"Согласно предварительным подсчетам, ВВП Китая в годовом выражении в первом полугодии 2020 года составил 45,661 триллиона юаней (около 6,5 триллионов долларов — ред.), сократившись на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — говорится в распространенном докладе.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 02:28, Ашберн
Здоровье
Любимая еда россиян оказалась опасной
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» рассказал какая любимая еда россиян может оказаться опасной для здоровья.
Lenta.ru 01:07
Общество
Цены на бензин в Крыму снизятся на 1 рубль с 16 июля
Цены на топливо в Крыму будут снижены с 16 июля. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал глава Крыма Сергей Аксёнов.
ИА Крыминформ вчера в 11:54
Происшествия
МВД: на несанкционированной акции в Москве задержали 132 человека
RT на русском вчера в 17:36
Экономика
В России спрос на покупку загородной недвижимости вырос на 77%
После снятия большинства ограничений из-за коронавируса в начале июля в России на 77% вырос спрос на приобретение загородной недвижимости по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.
Известия вчера в 06:18
Политика
Иск Нидерландов к России из-за сбитого MH17 зарегистрировали в ЕСПЧ
Страсбург, Франция, 16 июля 2020, 00:49 — REGNUM Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал иск Нидерландов к России по обвинению в причастности к крушению малайзийского Boeing рейса MH17 в июле 2014 года.
REGNUM вчера в 17:49
Общество
Собянин надеется, что в Москве не будет «жесткой вспышки» коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у столицы больше шансов избежать возможность повторного введения карантина из-за коронавируса, однако риски есть.
Газета.Ru 01:55
Происшествия
Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
Интерфакс вчера в 15:37
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев
В ночь на 16 июля разработчики выпустили патч 7.27b для Dota 2. Несколько предметов теперь нельзя разобрать.
Dota2.ru вчера в 18:25
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 14 июля в 09:50
Здоровье
В Роспотребнадзоре предложили бессрочное продление масочного режима
За летом придет осень, а вместе с ней возрастет вероятность заражения ОРВИ и гриппом, отметила руководитель отдела клинических исследований Роспотребнадзора России.
SMINEWS в Иванове вчера в 18:41
Здоровье
Госдума поддержала проект о бесплатной вакцинации в частных клиниках
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, который позволит частным и ведомственным клиникам проводить вакцинацию в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС).
РИА Новости вчера в 08:23
Общество
В Белоруссии арестованы счета супруги замглавы Минфина РФ
В Белоруссии арестованы счета супруги замглавы российского Минфина Андрея Круглова.
BFM.ru 02:20
Интернет
Очередной апдейт Windows 10 удаляет из системы некоторые приложения
По словам экспертов, очередной апдейт удаляет из системы некоторые приложения.
Дни24 01:50
Происшествия
Пропавшего в сахалинской бухте Тихой мужчину нашли мертвым
Жители Сахалинской области сообщают о мертвом мужчине, которого днем 16 июля нашли на побережье Макаровского района.
РИА Сахалин-Курилы 01:57
Общество
Роскачество не нашло в России опасного овсяного печенья
В печенье не нашли микотоксинов, пестицидов, тяжелых металлов, микробиологических нарушений, искусственных добавок и красителей, бензойной кислоты.
ТАСС 01:30
Политика
Путин и Меркель выступили за дипломатическое решение кризиса в Ливии
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель высказались за решение кризиса в Ливии дипломатическими методами и за налаживание межливийского диалога, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 09:51
Политика
В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией
В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском вчера в 14:56
Здоровье
ВОЗ завершила свою миссию в Туркменистане
Сегодня ВОЗ завершила свою миссию в Туркменистане, и по ее итогам в стране коронавируса нет.
Turkmenportal вчера в 12:30
Общество
Мошенники научились отправлять СМС через сервис Сбербанка
Мошенники научились использовать сервисы Сбербанка, чтобы отправлять СМС-сообщения с официального номера банка 900 для подтверждения подлинности звонка.
Коммерсантъ вчера в 08:57
Общество
Рестораны и кафе вернутся к полноценной работе в Подмосковье 16 июля
Утром 15 июля сообщалось, что количество заразившихся коронавирусом в Подмосковье увеличилось на 173 человека.
BFM.ru вчера в 16:01
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин заявил, что предпочел бы не видеть свою первую жену
Предпочел бы ее не видеть и в тот раз.
CT news вчера в 20:55
Политика
Президент Польши оценил звонок российских пранкеров
Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой.
РИА Новости вчера в 09:44
Спорт
Российский борец Махов признан чемпионом Олимпиады-2012
Москва, 14 июля 2020, 12:55 — REGNUM Чемпионом летних Олимпийских игр 2012 года признан российский борец Билял Махов.
REGNUM 14 июля в 05:55
Шоу-бизнес
Лидер Litlle Big купил Porsche Cayenne за 7 млн рублей
Лидер Little Big Илья Прусикин купил своё первое роскошное авто Porsche Cayenne за 7 млн рублей.
News.ru вчера в 20:56
Общество
Пожар на корабле ВМС США может обернуться экологической катастрофой
Экологическая катастрофа может стать следствием полного сгорания военного корабля США. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.
Газета.Ru 01:57
Спорт
Британские спортсмены на Олимпиаде-2012 принимали секретный препарат
91 спортсмен из Великобритании для улучшения результатов на домашней Олимпиаде в 2012 году тестировал на себе экспериментальное вещество.
Российская газета 13 июля в 13:47
Театры
Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа
Piter.tv вчера в 08:12
Общество
ПФР опроверг выплату россиянам надбавок к пенсиям за «советский стаж»
Возможно, в СМИ появилась информация о выплатах, которые положены тем пенсионерам, у которых годы стажа в СССР по ошибке или другим обстоятельствам не были учтены.
Evo-rus.com вчера в 09:11
Экономика
Минфин перевёл 555 млрд рублей семьям с детьми на фоне коронавируса
«Более 555 млрд рублей, или 99% от всех средств, выделенных на дополнительные меры социальной поддержки российских семей с детьми, поступили на счета граждан на начало июля 2020 года», — приводит РИА Новости сообщение Минфина.
RT на русском вчера в 04:17
Экономика
Минфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ вчера в 07:56