Экономика
ТАССВВП Китая в первом полугодии 2020 года сократился на 1,6%
"ВВП во втором квартале вырос на 11,5 по сравнению с показателем первой четверти текущего года", - сказано в докладе. Из-за негативного воздействия пандемии ВВП Китая в первом квартале 2020 года сократился на 6,8% в годовом выражении, снизившись впервые с 1992 года.
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Общество
Учительница химии попробовала сдать ЕГЭ и удивилась заданиям
Учительница химии из Красноярска Ольга Юмашева попробовала сдать ЕГЭ и удивилась увиденным заданиям.
РИА Новости 18:47
Происшествия
СК опроверг версию об уничтожении тел членов царской семьи кислотой
Старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Марина Молодцова заявила, что следственный эксперимент опроверг версию об уничтожении тел членов российской царской семьи кислотой.
RT на русском 19:15
Общество
Эксперт объяснил, можно ли не платить за капремонт
Собственник квартиры по российским законам обязан оплачивать взносы за капремонт.
News.ru 20:06
Политика
Два заместителя главы Верховного суда решили уйти в отставку
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) сообщила о том, что утром в пятницу рассмотрит вопрос о прекращении полномочий двух заместителей главы Верховного суда — Василия Нечаева и Олега Свириденко.
РБК 16:34
Наука
Биолог прокомментировала данные о недолговечном иммунитете к COVID-19
По мнению специалиста, существует несколько вариантов работы иммунного механизма в случае сохранения организмом иммунитета к COVID-19 на довольное короткое время, из которых можно сделать плохой и хороший выводы.
Известия 21:44
Общество
Бывший российский губернатор купил коттедж стоимостью в 30 своих годовых зарплат
Бывший курганский губернатор Олег Богомолов в 2014 году купил коттедж с земельным участком в Москве, стоимость недвижимости оценивается в 100 миллионов рублей.
Lenta.ru 11:01
Театры
Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа
Piter.tv вчера в 08:12
Общество
В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в заявлении.
RT на русском 16:17
Энергетика
ФАС повысит цены на газ для населения с 1 августа
Цены на газ вырастут для населения России с 1 августа.
Известия 15:46
Общество
В Минске заявили, что арестовали счета жены замглавы Минфина России
В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестованы счета жены заместителя министра финансов России Андрея Круглова.
RT на русском 00:55
Здоровье
Глава Минздрава РФ едет в Екатеринбург увольнять врачей
Другой высокопоставленный источник заявил, что в Екатеринбург летит большая делегация из Минздрава РФ — в том числе советники и заместители министра: «Это позволит максимально аргументированно доказать неэффективность горздрава Екатеринбурга и его главы Дениса Демидова».
URA.Ru 14:34
Футбол
Иванов рассудит «Зенит» и «Спартак» в полуфинальном матче Кубка России
Судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым обслужит полуфинальную встречу Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».
Советский спорт 11:03
Музыка
Hurts выпустили клип «Redemption»
Британский дуэт Hurts осчастливил своих поклонников. В ночь на 16 июля у группы вышел новый трек «Redemption» и видео на него.
Портал Субкультура 11:20
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
Коммерсантъ вчера в 16:55
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин заявил, что предпочел бы не видеть свою первую жену
Предпочел бы ее не видеть и в тот раз.
CT news вчера в 20:55
Шоу-бизнес
Сколько платят за отпуск звезды
За все десять дней своего отпуска знаменитость заплатила 74 тысячи рублей, хотя за собачку ей пришлось доплачивать по 2 тысячи ежедневно.
Территория новостей 03:19
Общество
Законопроект о преступлениях против пожилых граждан внесли в Госдуму
В Госдуму внесен законопроект, согласно которому преступления против людей старше 75 лет будут считаться отягчающим обстоятельством.
Ридус 15:27
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов показал супругу Ольгу Дроздову в шортах и без макияжа
На снимке супруга актера запечатлена без капли макияжа и в мини-шортах.
Актуальные Новости 06:00
Экономика
Россия сократила вложения в ценные бумаги США почти на $1,5 млрд
Вашингтон, 17 июля 2020, 02:02 — REGNUM Размер вложений РФ в американские государственные облигации снизился с $6,85 млрд до $5,39 млрд в мае 2020 года по сравнению с апрелем, 16 июля сообщается на сайте министерства финансов США.
REGNUM 19:02
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев запрещал Ольге Орловой видеться с Жанной Фриске в США
Знаменитый телеведущий Дмитрий Шепелев запрещал исполнительнице Ольге Орловой приезжать в США, где продолжительное время лечилась от рака его экс-возлюбленная Жанна Фриске.
Актуальные Новости 05:20
Здоровье
В Бурятии подтвердили 44 новых случая заражения SARS-CoV-2
Улан-Удэ, 16 июля 2020, 06:51 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 44 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 23:51
Космос
NASA отложило запуск телескопа «Джеймс Уэбб» из-за коронавируса
В опубликованном на сайте NASA сообщении говорится, что запуск космической обсерватории переносится ориентировочно на 31 октября 2021 года из-за продолжающейся пандемии коронавируса и технических сложностей, возникших, в частности, в связи с уменьшением числа занятых на строительстве телескопа сотрудников.
Комсомольская правда 19:32
Происшествия
Пожар на десантном корабле ВМС США в Сан-Диего потушен
Представитель командования Тихоокеанского флота США контр-адмирал Филип Собек сообщил журналистам, что возгорание на универсальном десантном корабле USS Bonhomme RіснаrdВМС США в Сан-Диего удалось потушить.
Московский Комсомолец 18:15
Экономика
Коллекторы назвали «золотые правила» для берущих кредит
Если же будущий заемщик планирует формировать накопления во время погашения кредита, ежемесячный платеж не должен превышать 20% зарплаты.
Газета.Ru 21:51
Футбол
«Урал» проиграл «Арсеналу», Эрик Бикфалви забил в падении через себя
Bookmaker-ratings.ru вчера в 10:56
Технологии
Пользователи Windows остались без Paint после обновления
Пользователи операционной системы Windows остались без Paint после обновления. Кроме того, пропали и другие стандартные программы.
РЕН ТВ 13:12