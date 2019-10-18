"Согласно предварительным подсчетам, рост ВВП Китая в годовом выражении за первые три квартала 2019 года составил 69,779 триллиона юаней (около 9,8 триллиона долларов), рост в годовом выражении – 6,2%", - говорится в распространенном докладе.

Рост ВВП Китая за первые три квартала 2019 года составил 6,2 процента

Общество Роспотребнадзор предложил поэтапно запретить пластиковые пакеты Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) готовит законопроект о поэтапном сокращении производства и последующем запрете одноразовых пластиковых пакетов, сообщает в пятницу газета "Известия".

Политика Путин пообещал «киношникам» бесплатное второе высшее образование Президент РФ Владимир Путин счёл возможным сделать бесплатным получение второго высшего образования для учебных заведений, которые готовят режиссёров, сценаристов и прочих специалистов «смыслообразующих профессий».

Политика Встреча Трампа с членами Конгресса закончилась скандалом Вывод войск вызвал новую волну возмущений против главы Белого дома, а попытка объясниться с Конгрессом закончилась оскорблениями и скандалом.

Общество Синоптики прогнозируют теплый ноябрь По словам синоптика, по предварительным прогнозам в ноябре температура воздуха выше климатической нормы ожидается в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской областях, а также в Поволжье и в регионах Центрального округа.

Хоккей Никита Гусев помог «Нью-Джерси» обыграть «Рейнджерс» "Нью-Джерси Дэвилз" на своей площадке обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 5:3. Одну из шайб в составе победителей забросил Никита Гусев.

Происшествия В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела ученицы в одной из школ Советского района.

Армия и оружие Военные коалиции США разбомбили свой склад в Сирии Американская коалиция уничтожила собственный склад боеприпасов, оставленный в Сирии при отступлении, сообщил в твиттере полковник Майлс Кэггинс.

Общество Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак Телеведущая предположила, что Поклонская начала носить длинные юбки, потому что месяц назад перешла работать в комитет Госдумы по международным делам, главой которого является Леонид Слуцкий, ранее обвиненный в домогательствах.

Политика Горбачев рассказал об обращении к Путину Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.

Шоу-бизнес Шарлиз Терон ответила на слухи о романе с Брэдом Питтом На шоу Эллен Дедженерес пригласили актрис Шарлиз Терон, Николь Кидман и Марго Робби, где они обсудили возможный роман Терон с Брэдом Питтом.

Происшествия СК возбудил дело об изнасиловании журналистки в Новгороде Следственный комитет по Новгородской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.132 УК России (насильственные действия сексуального характера) после сообщений об изнасиловании женщины в Великом Новгороде.

Кино Опубликован новый трейлер фильма «Аванпост» с Чадовым и Федоровым Телеканал "ТВ-3" представил пятиминутный ролик, посвященный предстоящей премьере – фильму "Аванпост" режиссера трилогии "Гоголь" Егора Баранова.

Хоккей СКА обменяет Бывальцева и Кочеткова в «Витязь» В ближайшее время СКА и «Витязь» совершат обмен. В клуб Петербурга перейдут голкипер Александр Самонов и нападающий Артем Швец-Роговой.

Энергетика На Украине газ для населения подешевел на 4,9% Компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения на 4,9%, сообщило 16 октября информационное агентство «Украинские новости».

Армия и оружие Трамп заявил о «полном контроле» над ИГ Президент США Дональд Трамп заявил в четверг о "полном контроле" над террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Экономика Росстат рассказал о росте реальных располагаемых доходов россиян Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, пересчитанные с учетом инфляции) за III квартал 2019 года, по предварительным данным, выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах Росстата.

Политика В администрации Трампа объяснили заморозку военной помощи Украине Исполняющий обязанности руководителя администрации президента США Дональда Трампа Мик Малвейни опроверг свое заявление о том, что заморозка военной помощи Украине имеет некоторую связь с расследованием в отношении демократов.

Армия и оружие Появилось видео пусков баллистических ракет на учениях «Гром-2019» Как уточнили в российском военном ведомстве, стратегические подводные лодки Северного и Тихоокеанского флотов из акватории Баренцева и Охотского морей поразили баллистическими ракетами цели на полигонах «Кура» и «Чижа» в Архангельской области.

Общество NYT: В Нью-Йорке закроют самую крупную в мире тюрьму В городском совете Нью-Йорка одобрен план, предусматривающий ликвидацию тюрьмы Райкерс, которая считается крупнейшей в мире.

Шоу-бизнес Ксения Бородина удивила поклонников новым образом Сама Бородина отметила, что стала новой женщиной после смены образа. Поклонники положительно оценили эксперимент телеведущей.

Экономика НПФ могут разрешить рисковать пенсионными накоплениями В России негосударственным пенсионным фондам (НПФ) могут разрешить вкладывать в рискованные, но прибыльные инструменты.

Здоровье В поликлинике Томари выделят помещение только для диспансеризации Как продвигается в Томари диспансеризация и какие в связи с этим возникают проблемы, обсудили 17 октября губернатор Валерий Лимаренко и представители общественного движения «Серебряные волонтеры».