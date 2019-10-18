Экономика
REGNUMВВП Китая за первые три квартала 2019 года прибавил 6,2%
ВВП Китая вырос на 6,2% в годовом исчислении за первые три квартала 2019 года, достигнув отметки 69,78 трлн юаней (около $9,87 трлн), сообщили 18 октября в Национальном бюро статистики КНР. Рост ВВП за указанный период оказался в пределах запланированного правительством 6−6,5% роста на 2019 год.
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Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 01:10, Вашингтон
Наука
Торможение нейронов в мозге продлило жизнь червям и мышам
Американские биологи продлили жизнь нематодам и мышам, подавив у них активность нейронов в мозге.
N+1 вчера в 09:59
Происшествия
В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы
Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела ученицы в одной из школ Советского района.
Российская газета вчера в 01:30
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости 16 октября в 11:53
Политика
В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск
В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда.
Известия вчера в 16:45
Политика
Михаил Горбачев допустил возможность начала ядерной войны
Ядерная война может начаться из-за случайности. Такого мнения придерживается экс-руководитель СССР Михаил Горбачев.
URA.Ru вчера в 18:33
Кино
Девушка влюбилась в налетчика и помогла ограбить АЗС
Вольск.ру вчера в 12:30
Политика
Экс-депутату Рады Пашинскому грозит суд за целый ряд преступлений
Бывший депутат Верховной рады Сергей Пашинский проходит по ряду уголовных производств.
РЕН ТВ вчера в 18:14
Общество
Роспотребнадзор рекомендует употреблять орехи один-два раза в неделю
Роспотребнадзор рекомендует употреблять орехи один-два раза в неделю, их частое потребление снижает риск заболеть коронароной недостаточностью и уменьшает концентрацию холестерина в крови.
ТАСС вчера в 01:39
Политика
Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец»
Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков ответил на призыв Организации объединенных наций закрыть скандально известный сайт «Миротворец».
Политика Сегодня вчера в 08:24
Экономика
«Мечел» обратился за помощью к Козаку
«Мечел» Игоря Зюзина обратился к вице-премьеру Дмитрию Козаку с письмом, в котором компания просит оказать ей помощь в возврате 50% средств, инвестированных компанией в Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ), апеллируя к тому, что актив был потерян из-за начала вооруженного конфликта на востоке Украины.
Ведомости вчера в 17:45
Армия и оружие
National Interest назвал российское «оружие Судного дня»
Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".
Российская газета вчера в 23:42
Политика
Трамп заявил о близости США и Италии со времен Древнего Рима
"США и Италия объединяет культурная и политическая общность, насчитывающая тысячи лет со времен Древнего Рима", — заявил Трамп.
РИА Новости вчера в 19:25
Политика
Верховная Рада ввела проверку получателей соцвыплат
Депутаты Верховной Рады Украины приняли закон о верификации и мониторинге государственных выплат, согласно которому будет проверяться информация о правах на них и размере.
Украина.ру вчера в 09:45
Общество
Экс-губернатор Челябинской области опроверг информацию об эмиграции
Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский в интервью РБК заявил, что ему ничего не известно о возбуждении против него уголовного дела.
Ведомости вчера в 08:12
Футбол
Зинченко после выхода на Евро сделал предложение своей девушке
Полузащитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко сделал предложение своей девушке — украинской спортивной журналистке Владе Седан — на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Матч ТВ 16 октября в 12:17
Происшествия
Фигуранты дела «Нового величия» порезали себе руки в суде
В ходе заседания Люблинского районного суда Москвы двое фигурантов дела об организации экстремистского сообщества «Новое величие» — Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков — порезали себе руки лезвием бритвы.
RT на русском вчера в 15:04
Общество
Пенсионерам хотят увеличить единовременную выплату
В настоящее время пенсионеры могут получить единовременную выплату данной пенсии только в случае, если она не будет превышать 5% от общей суммы получаемой ими пенсии.
Primpress.ru вчера в 06:10
Шоу-бизнес
Муж Лолиты Милявской подал иск о расторжении брака
Заявление в один из столичных судов подал именно Дмитрий Иванов. 55-летняя Лолита Милявская и 44-летний Дмитрий Иванов прожили вместе 9 лет.
Woman.ru вчера в 01:56
Политика
Путин предложил отменить международный взнос России
Россия может прекратить делать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов - соответствующий законопроект глава государства Владимир Путин внес для обсуждения в Госдуму.
Газета.Ru вчера в 13:36
Спорт
Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Аргументы недели 16 октября в 09:17
Общество
Роспотребнадзор намерен запретить пластиковые пакеты
Роспотребнадзор готовит законопроект, который подразумевает постепенный отказ от пластиковых пакетов для магазинов, после чего их вовсе хотят запретить.
Известия вчера в 19:35
Авто
Volvo представила электрокроссовер XC40 Recharge
Первый в истории компании электромобиль носит имя Volvo XC40 Recharge — а вслед за ним последуют электрические модификации и других моделей.
CARscope.ru вчера в 12:33
Культура
Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде
Суть событий 16 октября в 15:55
Шоу-бизнес
Изуродованное пластикой лицо Алентовой сняли вблизи
В Сети появились снимки крупным планом лица звезды фильма «Москва слезам не верит» Веры Алентовой, сообщает Starhit.
Рамблер вчера в 15:30
Кино
Названы два самых страшных фильма 2019 года
Ридус вчера в 13:29
Армия и оружие
Появилось изображение российского САО «Мальва»
Военное обозрение вчера в 10:33
Хоккей
«Нью-Джерси» обыграл «Рейнджерс», Гусев забил гол
Хозяева победили во встрече со счетом 5:2. В составе «Нью-Джерси» Никита Гусев стал автором гола.
Sportbox.RU вчера в 21:43
Происшествия
Суд дал условный срок свидетелю по делу экс-главы Сахалина Хорошавина
РИА Новости вчера в 23:10
Общество
Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак
Lenta.ru вчера в 09:11
Технологии
Need for Speed Heat: системные требования и взгляд на весь автопарк из 127 автомобилей
Need for Speed Heat выходит 8 ноября на PS4, Xbox One и РС.
Игромания.ру вчера в 15:41