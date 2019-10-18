Экономика
REGNUMВВП Китая за первые три квартала 2019 года прибавил 6,2%
ВВП Китая вырос на 6,2% в годовом исчислении за первые три квартала 2019 года, достигнув отметки 69,78 трлн юаней (около $9,87 трлн), сообщили 18 октября в Национальном бюро статистики КНР. Рост ВВП за указанный период оказался в пределах запланированного правительством 6−6,5% роста на 2019 год.
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Армия и оружие
National Interest назвал российское «оружие Судного дня»
Российская газета вчера в 23:42
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Шоу-бизнес
Наргиз Закирова назвала работу с Максимом Фадеевым тюрьмой
Bimru.ru вчера в 02:26
Футбол
Футбольный судья Галимов прошел проверку на детекторе лжи
Реальное время вчера в 23:49
Происшествия
СКР: пассажиры сгоревшего SSJ 100 погибли от дыма и огня
Напомним, SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая.
Коммерсантъ вчера в 04:33
Общество
Роспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты
Роспотребнадзор намерен запретить производство одноразовых пластиковых пакетов и уже занимается согласованием соответствующего законопроекта.
Газета.Ru вчера в 20:51
Технологии
Need for Speed Heat: системные требования и взгляд на весь автопарк из 127 автомобилей
Need for Speed Heat выходит 8 ноября на PS4, Xbox One и РС.
Игромания.ру вчера в 15:41
Политика
Путин пообещал решить вопрос о бесплатном втором высшем образовании
Во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИКа) президент РФ Владимир Путин дал обещание решить вопрос со вторым бесплатным высшим образованием.
Газета Кемерова 00:01
Происшествия
Фигуранты дела «Нового величия» порезали себе руки в суде
В ходе заседания Люблинского районного суда Москвы двое фигурантов дела об организации экстремистского сообщества «Новое величие» — Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков — порезали себе руки лезвием бритвы.
RT на русском вчера в 15:04
Шоу-бизнес
Дочь Пескова выходит за мужчину на 10 лет старше
Накануне у двух самых дорогих, по словам Лизы, были дни рождения — у отца и возлюбленного, с которым они в отношениях уже пару лет.
Рамблер вчера в 00:46
Происшествия
Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции
Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.
Российская газета вчера в 17:59
Армия и оружие
Турция договорилась с США о приостановке операции в Сирии
Вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что страны договорились о прекращении огня в Сирии.
РИА Новости вчера в 13:59
Армия и оружие
Курды отказались пускать сирийско-российский военный конвой в Ракку
Курдский блокпост отказался пропускать в Ракку сирийский и российский военный конвой, сообщили СМИ.
Взгляд.ру вчера в 09:56
Общество
Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак
Lenta.ru вчера в 09:11
Политика
В ОАЭ объяснили сопровождение кортежа Путина машинами «ДПС»
Сопровождение кортежа президента России Владимира Путина во время визита в Объединенных Арабских Эмиратов на полицейских машинах, перекрашенных в цвета дорожно-патрульной службы России и с русскими надписями "ДПС", не рядовая ситуация, ответили РИА Новости в российском посольстве в Абу-Даби.
Sputnik Таджикистан вчера в 00:44
Шоу-бизнес
Муж Лолиты Милявской подал иск о расторжении брака
Заявление в один из столичных судов подал именно Дмитрий Иванов. 55-летняя Лолита Милявская и 44-летний Дмитрий Иванов прожили вместе 9 лет.
Woman.ru вчера в 01:56
Шоу-бизнес
Изуродованное пластикой лицо Алентовой сняли вблизи
В Сети появились снимки крупным планом лица звезды фильма «Москва слезам не верит» Веры Алентовой, сообщает Starhit.
Рамблер вчера в 15:30
Экономика
Goldman Sachs реорганизовал бизнес в России
В России у Goldman Sachs также есть филиал британской компании, он предоставляет инвестиционно-банковские услуги, его деятельность не подлежит лицензированию.
РБК вчера в 23:00
Политика
Лидеры стран ЕС призвали весь мир сотрудничать со следствием по MH17
Лидеры стран ЕС призвали в согласованном по итогам первого дня саммита в Брюсселе заявлении "все государства" к сотрудничеству со следствием по крушению малайзийского Boeing на востоке Украины.
РИА Новости вчера в 21:09
Общество
NYT: в Нью-Йорке закроют самую крупную в мире тюрьму
В городском совете Нью-Йорка одобрен план, предусматривающий ликвидацию тюрьмы Райкерс, которая считается крупнейшей в мире.
RT на русском вчера в 20:12
Политика
Путин предложил отменить международный взнос России
Россия может прекратить делать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов - соответствующий законопроект глава государства Владимир Путин внес для обсуждения в Госдуму.
Газета.Ru вчера в 13:36
Авто
Легендарная «Победа» может вернуться в модельный ряд ГАЗа
Народные новости вчера в 23:00
Футбол
Агент Мельгарехо прокомментировал будущее игрока в «Спартаке»
Газета.Ru вчера в 23:39
Политика
В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань»
Ранее депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил о создании в украинском парламенте межфракционного объединения «Кубань», которое, по его словам, займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
RT на русском вчера в 12:33
Футбол
Рэпер Баста стал владельцем ростовского футбольного клуба СКА
РИА Новости 15 октября в 02:56
Здоровье
Минздрав объявил список смертельно опасных прививок
Министерство здравоохранения России составило список прививок, которые могут привести к серьезным осложнениям и даже смерти пациента.
URA.Ru вчера в 17:54
Здоровье
Электронные сигареты травмируют легкие вейперов
Минздрав США зафиксировал новое заболевание, которое получило название EVALI (травма легких, вызванная употреблением электронных сигарет, или вейпингом).
Волгоградская правда вчера в 23:03
Политика
Песков прокомментировал возможное приглашение Путина на саммит G7
Кремль «с удовольствием» ознакомится с возможным приглашением президента России Владимира Путина на саммит G7 в Вашингтоне.
Вечерняя Москва вчера в 15:12
Политика
Трамп подтвердил скорую отставку главы Минэнерго США
Президент США Дональд Трамп заявил, что министр энергетики Рик Перри останется на своем посту до конца 2019 года, передает AP.
Коммерсантъ вчера в 18:44
Политика
В администрации Трампа объяснили заморозку военной помощи Украине
"Не было какой-либо услуги за услугу в отношении военной помощи Украине и никакого расследования по выборам 2016 года", - пояснил Малвейни.
Газета.Ru вчера в 18:50