Экономика

ФинмаркетФинмаркетВВП РФ во 2-м квартале может упасть на 18%, доходы населения - на 17,5% - ВЭБ

Реальные располагаемые доходы населения во 2-м квартале, по прогнозу ВЭБа, обвалятся на 17,5% в годовом выражении, а по итогам 2020 года упадут на 6,5%. В 2021 году ВЭБ ожидает восстановительного роста реальных располагаемых доходов на 6,1%.
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Здоровье

Первый пациент с коронавирусом скончался в Калмыкии

Первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Республике Калмыкия.
ФАН 02:58
Армия и оружие

КНДР произвела запуски крылатых ракет

Российская газета 01:59
3
Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 12 апреля в 17:44
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Экономика

Российские операторы фиксированной связи ожидают роста тарифов

Москва, 14 апреля 2020, 05:40 — REGNUM Роста тарифов в 2020 году ожидают 84% российских операторов фиксированной связи, говорится в результатах исследования, проведённого агентством TelecomDaily.
REGNUM вчера в 22:40
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Общество

В Россию привезли штамм коронавируса из США

Томск, 14 апреля 2020, 09:28 — REGNUM В Россию из США доставили штамм коронавируса, предназначенный для проведения научных исследований.
REGNUM 02:28
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Шоу-бизнес

42-летняя Екатерина Климова опубликовала фото в образе школьницы

Екатерина Климова опубликовала провокационное фото в образе школьницы Напомним, ранее Екатерина Климова делилась с подписчиками, что ей тяжело дается режим самоизоляции.
Вокруг ТВ 01:37
8
Политика

Помпео пообещал найти виновных в пандемии коронавируса

Вашингтон сожалеет, что Пекин не предоставил своевременно информацию о коронавирусе нового типа, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью германской газете Bild.
Газета.Ru 02:32
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Происшествия

Создателем паблика «Омбудсмен полиции» заинтересовалась полиция

Администратор паблика «Омбудсмен полиции» сообщил, что к нему пришли с обыском. «У меня в квартире обыск, ломают дверь»,— написал он.
REGNUM 02:27
80
Экономика

Цена золота достигла максимума с 2012 года

Цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex сегодня, 14 апреля, росла до $1785 за тройскую унцию.
Коммерсантъ 01:59
Шоу-бизнес

Канделаки ответила Собчак на критику своей фигуры

Тина Канделаки постоянно делится с подписчиками программами эффективных тренировок и советами по правильному питанию.
Wday.ru 01:53
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Кино

Netflix снимет сериал про зомби

Netflix снимет сериал о нашествии зомби под названием «Все мы мертвы». Сюжет будет основан на популярном южнокорейском веб-сериале.
Inc-news.ru вчера в 16:45
Автоспорт

Мартин Брандл: Подозреваю, что Феттель специально провалил сезон-2014

Бывший гонщик Формулы 1 а ныне эксперт Sky Sports F1 Мартин Брандл выдвинул очень неожиданную версию причины провала Себастьяна Феттеля в 2014 году.
Autosport.com.ru вчера в 07:10
Политика

Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 08:08
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Биатлон

Хованцев: целое поколение российских биатлонистов воспитано на допинге

Целое поколение биатлонистов воспитано на этом.
РИА Новости вчера в 07:49
3
Общество

Вирусолог рассказала об особом сценарии эпидемии коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России развивается по особому сценарию.
Lenta.ru 01:34
1
Космос

В космосе заметили сверхновую звезду рекордной яркости

Международная группа астрономов во главе с учеными Бирмингемского университета открыла сверхновую, которая светит гораздо ярче любых других известных объектов такого типа.
МИР 24 01:58
Происшествия

Жительницу Челябинской области оштрафовали за фейк о коронавирусе

Жительница города Чебаркуль Челябинской области оштрафована судом на 30 тысяч рублей за размещение недостоверной информации о коронавирусе в соцсети, сообщила во вторник пресс-служба ГУМВД России по региону.
РИА Новости 02:27
7
Здоровье

В Свердловской области ещё 4 человека заболели коронавирусом

За прошедшие сутки ещё четыре новых случая заболевания коронавирусом зафиксировано в Свердловской области.
Уральский меридиан 12 апреля в 03:41
26
Происшествия

Украинские спасатели продолжают тушить пожар в чернобыльской зоне

Спасатели продолжают тушить пожар на территории трёх лесничеств в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
RT на русском вчера в 01:40
8
Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Саратовской области достигло 49

В Саратовской области утром 14 апреля лабораторно подтверждены еще 5 случаев заболевания коронавирусом.
Регион 64 02:00
Общество

Кремль признал рост преступности во время пандемии коронавируса

Правоохранительные органы столкнулись с повышенной нагрузкой и ростом преступности во время распространения коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости вчера в 07:17
2K
Происшествия

Сводка по коронавирусу в Севастополе на 14 апреля: болеют трое

В стационаре инфекционной больницы находятся три человека с подтверждённым диагнозом COVID-19, они получают необходимую медицинскую помощь.
Севастополь.ру 02:48
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева рассказала, как потеряла ребенка

Телеведущая Лера Кудрявцева в ходе прямого эфира в Instagram рассказала, что потеряла ребенка.
РИА Новости 02:39
4
Политика

Путин предостерег от халатности в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин заявил, что будет рассматривать как преступную халатность факты, когда в регионах не будет что-то вовремя сделано для борьбы с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 09:47
423
Экономика

О скором кризисе предупредил банки Кудрин

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что российские банки ждут серьезные проблемы с финансами.
Live24 вчера в 08:33
119
Общество

У пятерых сотрудников красноярского центра ФМБА обнаружен коронавирус

У нескольких сотрудников Красноярского научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) обнаружен коронавирус, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 01:35
4
Общество

Названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса

Аптеки и магазины являются самыми опасными для посещения местами во время пандемии коронавируса. Именно там высок риск заражения.
Российская газета вчера в 22:36
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Здоровье

В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски

Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета вчера в 02:10
1,2K
Здоровье

Названо оптимальное питание для самоизолированных россиян

Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал меню для россиян, находящихся дома на самоизоляции или карантине.
Lenta.ru вчера в 21:17
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Армия и оружие

Эксперт сравнил российский танк Т-90М «Прорыв» с зарубежными аналогами

Российский эксперт сравнил танк Т-90М "Прорыв" с зарубежными аналогами.
Piter.tv 01:40
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Андрей Николаевич Клепач
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Заслуженный экономист Российской Федерации, государственный деятель. В настоящее время - главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ, председатель попечительского совета Института ВЭБ, созданного для работы над проектами ВЭБ. Входит в состав Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации.
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