Реальные располагаемые доходы населения во 2-м квартале, по прогнозу ВЭБа, обвалятся на 17,5% в годовом выражении, а по итогам 2020 года упадут на 6,5%. В 2021 году ВЭБ ожидает восстановительного роста реальных располагаемых доходов на 6,1%.

ВВП РФ во 2-м квартале может упасть на 18%, доходы населения - на 17,5% - ВЭБ

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