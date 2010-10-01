Экономика
ФинмаркетВВП РФ во 2-м квартале может упасть на 18%, доходы населения - на 17,5% - ВЭБ
Реальные располагаемые доходы населения во 2-м квартале, по прогнозу ВЭБа, обвалятся на 17,5% в годовом выражении, а по итогам 2020 года упадут на 6,5%. В 2021 году ВЭБ ожидает восстановительного роста реальных располагаемых доходов на 6,1%.
Читать в источнике
Оценить
Здоровье
Первый пациент с коронавирусом скончался в Калмыкии
Первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Республике Калмыкия.
ФАН 02:58
Армия и оружие
КНДР произвела запуски крылатых ракет
Российская газета 01:59
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 12 апреля в 17:44
Экономика
Российские операторы фиксированной связи ожидают роста тарифов
Москва, 14 апреля 2020, 05:40 — REGNUM Роста тарифов в 2020 году ожидают 84% российских операторов фиксированной связи, говорится в результатах исследования, проведённого агентством TelecomDaily.
REGNUM вчера в 22:40
Общество
В Россию привезли штамм коронавируса из США
Томск, 14 апреля 2020, 09:28 — REGNUM В Россию из США доставили штамм коронавируса, предназначенный для проведения научных исследований.
REGNUM 02:28
Шоу-бизнес
42-летняя Екатерина Климова опубликовала фото в образе школьницы
Екатерина Климова опубликовала провокационное фото в образе школьницы Напомним, ранее Екатерина Климова делилась с подписчиками, что ей тяжело дается режим самоизоляции.
Вокруг ТВ 01:37
Политика
Помпео пообещал найти виновных в пандемии коронавируса
Вашингтон сожалеет, что Пекин не предоставил своевременно информацию о коронавирусе нового типа, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью германской газете Bild.
Газета.Ru 02:32
Происшествия
Создателем паблика «Омбудсмен полиции» заинтересовалась полиция
Администратор паблика «Омбудсмен полиции» сообщил, что к нему пришли с обыском. «У меня в квартире обыск, ломают дверь»,— написал он.
REGNUM 02:27
Экономика
Цена золота достигла максимума с 2012 года
Цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex сегодня, 14 апреля, росла до $1785 за тройскую унцию.
Коммерсантъ 01:59
Шоу-бизнес
Канделаки ответила Собчак на критику своей фигуры
Тина Канделаки постоянно делится с подписчиками программами эффективных тренировок и советами по правильному питанию.
Wday.ru 01:53
Кино
Netflix снимет сериал про зомби
Netflix снимет сериал о нашествии зомби под названием «Все мы мертвы». Сюжет будет основан на популярном южнокорейском веб-сериале.
Inc-news.ru вчера в 16:45
Автоспорт
Мартин Брандл: Подозреваю, что Феттель специально провалил сезон-2014
Бывший гонщик Формулы 1 а ныне эксперт Sky Sports F1 Мартин Брандл выдвинул очень неожиданную версию причины провала Себастьяна Феттеля в 2014 году.
Autosport.com.ru вчера в 07:10
Политика
Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 08:08
Биатлон
Хованцев: целое поколение российских биатлонистов воспитано на допинге
Целое поколение биатлонистов воспитано на этом.
РИА Новости вчера в 07:49
Общество
Вирусолог рассказала об особом сценарии эпидемии коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России развивается по особому сценарию.
Lenta.ru 01:34
Космос
В космосе заметили сверхновую звезду рекордной яркости
Международная группа астрономов во главе с учеными Бирмингемского университета открыла сверхновую, которая светит гораздо ярче любых других известных объектов такого типа.
МИР 24 01:58
Происшествия
Жительницу Челябинской области оштрафовали за фейк о коронавирусе
Жительница города Чебаркуль Челябинской области оштрафована судом на 30 тысяч рублей за размещение недостоверной информации о коронавирусе в соцсети, сообщила во вторник пресс-служба ГУМВД России по региону.
РИА Новости 02:27
Здоровье
В Свердловской области ещё 4 человека заболели коронавирусом
За прошедшие сутки ещё четыре новых случая заболевания коронавирусом зафиксировано в Свердловской области.
Уральский меридиан 12 апреля в 03:41
Происшествия
Украинские спасатели продолжают тушить пожар в чернобыльской зоне
Спасатели продолжают тушить пожар на территории трёх лесничеств в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
RT на русском вчера в 01:40
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Саратовской области достигло 49
В Саратовской области утром 14 апреля лабораторно подтверждены еще 5 случаев заболевания коронавирусом.
Регион 64 02:00
Общество
Кремль признал рост преступности во время пандемии коронавируса
Правоохранительные органы столкнулись с повышенной нагрузкой и ростом преступности во время распространения коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости вчера в 07:17
Происшествия
Сводка по коронавирусу в Севастополе на 14 апреля: болеют трое
В стационаре инфекционной больницы находятся три человека с подтверждённым диагнозом COVID-19, они получают необходимую медицинскую помощь.
Севастополь.ру 02:48
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала, как потеряла ребенка
Телеведущая Лера Кудрявцева в ходе прямого эфира в Instagram рассказала, что потеряла ребенка.
РИА Новости 02:39
Политика
Путин предостерег от халатности в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин заявил, что будет рассматривать как преступную халатность факты, когда в регионах не будет что-то вовремя сделано для борьбы с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 09:47
Экономика
О скором кризисе предупредил банки Кудрин
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что российские банки ждут серьезные проблемы с финансами.
Live24 вчера в 08:33
Общество
У пятерых сотрудников красноярского центра ФМБА обнаружен коронавирус
У нескольких сотрудников Красноярского научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) обнаружен коронавирус, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 01:35
Общество
Названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса
Аптеки и магазины являются самыми опасными для посещения местами во время пандемии коронавируса. Именно там высок риск заражения.
Российская газета вчера в 22:36
Здоровье
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета вчера в 02:10
Здоровье
Названо оптимальное питание для самоизолированных россиян
Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал меню для россиян, находящихся дома на самоизоляции или карантине.
Lenta.ru вчера в 21:17
Армия и оружие
Эксперт сравнил российский танк Т-90М «Прорыв» с зарубежными аналогами
Российский эксперт сравнил танк Т-90М "Прорыв" с зарубежными аналогами.
Piter.tv 01:40