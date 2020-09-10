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Urbc.Ru
Urbc.Ru

ВВП России по итогам II квартала 2020 года сократился на 8%

Сокращение ВВП России по итогам II квартала 2020 года составило 8%, говорится в обновленном прогнозе Росстата. Ранее статистическое ведомство прогнозировало падение ВВП страны за указанный период в пределах 8,5%. За I полугодие 2020 года объем российской экономики составил 48 трлн 605,8 млрд руб.В источнике
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Газета.Ru

Росстат уменьшил оценку спада экономики России во II квартале

Газета.Ruвчера в 13:13
Российская газета

Росстат улучшил оценку потерь экономики от пандемии во II квартале

Российская газетавчера в 12:06
РБК

Росстат уменьшил оценку падения ВВП на пике пандемии

РБКвчера в 12:00
ТАСС

Росстат сообщил, что спад ВВП России во II квартале составил 8%

ТАССвчера в 12:03
Интерфакс

Росстат уменьшил оценку падения ВВП РФ за I полугодие до 3,4%

Интерфаксвчера в 12:05
ВолгаПромЭксперт

В России ожидается продолжение падения доходов населения

ВолгаПромЭксперт8 сентября в 06:56
Компания

Готовый бизнес: купить, чтобы жить

Компания7 сентября в 08:40

На бывшего вице-губернатора Приморья завели дело об отмывании денег

Дело об отмывании денег возбуждено в отношении бывшего первого вице-губернатора Приморья, который ранее был осужден за незаконную предпринимательскую деятельность, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости03:39
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После залпа нас сразу уничтожат – командир российской АПЛ

В случае начала большой войны, если атомная подводная лодка сможет выполнить пуск всех своих баллистических ракет, то она будет сразу обнаружена системами противоракетной обороны противника и, вероятнее всего, уничтожена.
Военное дело05:15
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Reuters узнал о просьбе Мишустина поддержать банки Белоруссии

«Мишустин и Силуанов звонили в госбанки с просьбой не закрывать межбанковские лимиты для белорусских банков, чтобы те могли сохранить доступ к рублевой ликвидности», — рассказал один из источников Reuters.
РБКвчера в 11:17
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Адвокат Колесниковой сообщила о наличии ушибов у ее подзащитной

Адвокат члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой Людмила Казак намерена запросить проведение судмедэкспертизы из-за полученных ее подзащитной ушибов.
Известия21:12
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Лукашенко заявил о прогрессе в решении проблем в отношениях с Россией

Белоруссия и Россия в последнее время значительно продвинулись в решении накопившихся проблем, хотелось бы сохранить эту динамику, заявил в четверг президент республики Александр Лукашенко на встрече с послом РФ в Белоруссии Дмитрием Мезенцевым.
РИА Новости05:05
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