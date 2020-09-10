Сокращение ВВП России по итогам II квартала 2020 года составило 8%, говорится в обновленном прогнозе Росстата. Ранее статистическое ведомство прогнозировало падение ВВП страны за указанный период в пределах 8,5%. За I полугодие 2020 года объем российской экономики составил 48 трлн 605,8 млрд руб.