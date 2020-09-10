Счетная палата выявила нарушения и недостатки в Минэнерго на 292 млн

Счетная палата проверила, как в 2019 году исполняло бюджет Министерство энергетики России, выявила недостатков и нарушений на сумму в 292 млн рублей, в том числе, при формировании госзадания и ведении контроля за осуществлением бюджетных инвестиций, говорится в пресс-релизе СП.