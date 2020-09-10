Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Urbc.Ru
Urbc.Ru

ВВП России по итогам II квартала 2020 года сократился на 8%

Сокращение ВВП России по итогам II квартала 2020 года составило 8%, говорится в обновленном прогнозе Росстата. Ранее статистическое ведомство прогнозировало падение ВВП страны за указанный период в пределах 8,5%. За I полугодие 2020 года объем российской экономики составил 48 трлн 605,8 млрд руб.В источнике
Подробнее о событии
ПРАЙМ

Росстат заметно улучшил оценку динамики ВВП во II квартале

ПРАЙМ03:06
Газета.Ru

Росстат уменьшил оценку спада экономики России во II квартале

Газета.Ruвчера в 13:13
Интерфакс

Росстат уменьшил оценку падения ВВП РФ за I полугодие до 3,4%

Интерфаксвчера в 12:05
Российская газета

Росстат улучшил оценку потерь экономики от пандемии во II квартале

Российская газетавчера в 12:06
ТАСС

Росстат сообщил, что спад ВВП России во II квартале составил 8%

ТАССвчера в 12:03
РБК

Росстат уменьшил оценку падения ВВП на пике пандемии

РБКвчера в 12:00
АК&М

Росстат представил первую оценку ВВП за II квартал 2020 года

АК&Мвчера в 12:00

Lancet обратился к создателям российской вакцины от коронавируса

Ведущий международный научный журнал Lancet предложил авторам исследования, посвященного российской вакцине от коронавируса "Спутник V", ответить на вопросы коллег, усомнившихся в выводах российских ученых, заявил РИА Новости представитель издания.
РИА Новости00:26
3

Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева

Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
REGNUM23:25
59

Премьер Италии сообщил, что Путин в разговоре с ним обещал создать комиссию по Навальному

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что президент России Владимир Путин в разговоре с ним сообщил о намерении создать комиссию для расследования обстоятельств инцидента с Алексеем Навального.
ТАСС03:22
9

Саакашвили пообещал Грузии не вступать в конфронтацию с Россией

Решение выдвинуть Саакашвили на пост премьер-министра Грузии в случае победы на предстоящих парламентских выборах прозвучало 7 сентября от оппозиционных партии «Единое национальное движение» и объединения «Сила в единстве».
Lenta.ru03:37

Дочь Ефремова рассказала о побоях от матери

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария в новом интервью на YouTube-канале "Между нами" призналась, что практически не помнит своего детства, но помнит побои, которые, по ее словам, наносила ей мать - актриса Ксения Качалина.
Газета.Ru03:36

В РФ оценили арест Украиной 65 самолетов за рейсы в Крым

Москва, 10 сентября 2020, 07:31 — REGNUM Наглость и хамство проявляют украинские власти, которые заочно «арестовали» 65 российских самолетов за выполнение рейсов в Крым, заявил в интервью РИА Новости депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет.
REGNUM00:31
136

Конец «украинского чуда»: как так вышло

В прошлом месяце в украинской зеленой энергетике все же произошло важное событие, необходимость которого обсуждалась последний год: был принят закон, согласно которому зеленый тариф выкупа электроэнергии у большинства недавно построенных солнечных (СЭС) и ветровых (ВЭС) электростанций снижается на 15 и 7,5 процента соответственно.
РИА Новости01:00
10

Счетная палата выявила нарушения и недостатки в Минэнерго на 292 млн

Счетная палата проверила, как в 2019 году исполняло бюджет Министерство энергетики России, выявила недостатков и нарушений на сумму в 292 млн рублей, в том числе, при формировании госзадания и ведении контроля за осуществлением бюджетных инвестиций, говорится в пресс-релизе СП.
Интерфакс19:37
8