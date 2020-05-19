с чего всё началось

Номинальный ВВП России в апреле оказался на 28% ниже аналогичного показателя прошлого года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ежемесячный отчет министерства финансов об исполнении федерального бюджета.

ВВП России рухнул почти на треть

Политика На Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена На Украине внефракционный депутат Верховной рады Андрей Дергач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров - по его словам, это записи бесед экс-президента Петра Порошенко и бывших вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепа Джона Керри. 268

Общество В Гидрометцентре составили предварительный прогноз на июнь Москва, 19 мая 2020, 09:07 — REGNUM Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, во многих российских регионах погода ожидается в пределах климатической нормы. 555

Общество В Омской области появилось еще 65 заболевших коронавирусом По данным на 20 мая, за минувшие сутки в Омской области зарегистрировали еще 65 случаев заражения COVID-19. 3

Экономика Россияне из-за самоизоляции резко сократили траты по кредиткам Владельцы кредитных карт в апреле 2020 года стали в среднем тратить меньше половины доступного им лимита — 47,4%, тогда как в марте этот показатель составил 53,1%. Доля используемого россиянами лимита по карте (уровень утилизации кредиток) упала до показателей января – февраля 2015 года.

Политика Донбасс требует прекратить обстрелы. В ЛНР объявлена боевая готовность Луганск, 19 мая 2020, 22:45 — REGNUM Вооруженные силы ЛНР приведены в боевую готовность, а глава республики выступил с обращением к президенту Украины Зеленскому, потребовав прекращения обстрелов. 105

Общество Российский производитель ИВЛ потратит на адвокатов свыше 70 млн рублей Москва, 20 мая 2020, 07:53 — REGNUM Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в госкорпорацию «Ростех») и входящий в его состав Уральский приборостроительный завод (УПЗ) заключили контракты для привлечения адвокатов на общую сумму 72 млн рублей, следует из данных портала госзакупок. 33

Общество В Кузбассе зафиксировали 23 новых случая коронавируса За последние сутки еще у 23 жителей Кузбасса подтвердился диагноз COVID-19, об этом заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Экономика В Татарстане упали доходы в бюджет Расходы республиканского бюджета в первом квартале 2020 года составили 47,4 млрд рублей. Межбюджетные трансферты — 12,8 млрд рублей. 2

Общество Промышленности и банкам дадут полгода для перехода на отечественное ПО Как КИИ переводят на отечественное Порядок перехода на отечественное оборудование и ПО, а также требования к ним до 1 сентября должно утвердить правительство. 6

Фигурное катание Алина Загитова отмечает 18-летие Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой. 10

Общество Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю. 2,1K

Гаджеты Apple может перенести презентацию новых iPhone В связи с пандемией коронавируса корпорация Apple перенесет презентацию новой линейки смартфонов на октябрь, пишет Apple Insider.

Общество Минобороны Японии проверяет кражу хакерами данных о новейших ракетах По информации газеты Asahi, хакеры могли заполучить информацию об эксплуатационных характеристиках гиперзвуковых ракет, разосланных министерством обороны Японии нескольким потенциальным подрядчикам для разработки прототипа.

Происшествия Коронавирус выявили у 77 человек за сутки в Новосибирской области В Новосибирской области за сутки выявили еще 77 случаев коронавируса, об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусной инфекцией в регионе. 40