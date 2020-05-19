Экономика

Smolnarod.ruSmolnarod.ruВВП России рухнул почти на треть

Номинальный ВВП России в апреле оказался на 28% ниже аналогичного показателя прошлого года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ежемесячный отчет министерства финансов об исполнении федерального бюджета.
Читать в источнике
Комментировать241
с чего всё началось
Ведомство впервые предоставило
 официальную оценку экономической динамики в апреле, который на фоне пандемии коронавируса был объявлен нерабочим для всех граждан России.
Компаниявчера в 04:35

Подробнее о событии

Чтобы компенсировать спад ВВП, нужны серьезные усилия, заявил эксперт

РИА Новостивчера в 09:06

Новый 1991-й: как нерабочий апрель обрушил ВВП

Комсомольская правдавчера в 08:00

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 00:50

ВВП России в апреле рухнул на треть

Вести.Ruвчера в 02:52

Аналитик оценил потери ВВП России в апреле в 28%

Коммерсантъвчера в 02:26

Номинальный ВВП в России снизился в апреле на 28%

Газета.Ruвчера в 04:34

Снижение номинального ВВП России в апреле составило 28%

News.ru18 мая в 19:21
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 01:43, Ашберн
Общество

Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм с бикини

В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости вчера в 15:33
2,1K
Политика

На Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена

На Украине внефракционный депутат Верховной рады Андрей Дергач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров - по его словам, это записи бесед экс-президента Петра Порошенко и бывших вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепа Джона Керри.
Газета.Ru вчера в 12:41
268
Происшествия

СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций

Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия вчера в 10:43
858
Происшествия

В жилом доме в Энгельсе рухнули два лестничных марша

Два лестничных марша обрушились в жилом доме в городе Энгельс в Саратовской области, пострадала женщина.
ТАСС 01:35
1
Происшествия

Суд в Южно-Сахалинске оштрафовал местного жителя на 300 тыс. рублей за фейк о коронавирусе

Южно-Сахалинский городской суд в среду назначил местному жителю наказание в виде штрафа на сумму в 300 тыс. рублей за распространение недостоверной информации о неэффективных мерах борьбы с коронавирусной инфекцией.
ТАСС 00:28
1
Политика

Bloomberg внесло правку в статью о койко-местах в России после критики

Американское издание Bloomberg внесло правку в статью о числе больничных коек в России после требования российского посольства в США опровергнуть недостоверные данные.
RT на русском вчера в 23:20
206
Общество

В Гидрометцентре составили предварительный прогноз на июнь

Москва, 19 мая 2020, 09:07 — REGNUM Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, во многих российских регионах погода ожидается в пределах климатической нормы.
REGNUM вчера в 02:07
555
Авто

Volkswagen объявил цены на новый Polo в России

Экономика сегодня 18 мая в 08:21
202
Происшествия

Под Волгоградом коронавирус выявили у пациентов психинтерната

Волгоград, 19 мая 2020, 13:06 — REGNUM Вспышку коронавируса зафиксировали среди пациентов Жирновского психоневрологического интерната Волгоградской области.
REGNUM вчера в 06:06
21
Общество

В Омской области появилось еще 65 заболевших коронавирусом

По данным на 20 мая, за минувшие сутки в Омской области зарегистрировали еще 65 случаев заражения COVID-19.
Город55.ру 00:56
3
Экономика

Россияне из-за самоизоляции резко сократили траты по кредиткам

Владельцы кредитных карт в апреле 2020 года стали в среднем тратить меньше половины доступного им лимита — 47,4%, тогда как в марте этот показатель составил 53,1%. Доля используемого россиянами лимита по карте (уровень утилизации кредиток) упала до показателей января – февраля 2015 года.
News.ru 01:11
Общество

Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
525
Политика

Донбасс требует прекратить обстрелы. В ЛНР объявлена боевая готовность

Луганск, 19 мая 2020, 22:45 — REGNUM Вооруженные силы ЛНР приведены в боевую готовность, а глава республики выступил с обращением к президенту Украины Зеленскому, потребовав прекращения обстрелов.
REGNUM вчера в 15:45
105
Общество

Российский производитель ИВЛ потратит на адвокатов свыше 70 млн рублей

Москва, 20 мая 2020, 07:53 — REGNUM Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в госкорпорацию «Ростех») и входящий в его состав Уральский приборостроительный завод (УПЗ) заключили контракты для привлечения адвокатов на общую сумму 72 млн рублей, следует из данных портала госзакупок.
REGNUM 00:53
33
Общество

В Кузбассе зафиксировали 23 новых случая коронавируса

За последние сутки еще у 23 жителей Кузбасса подтвердился диагноз COVID-19, об этом заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
Известия 01:06
Экономика

В Татарстане упали доходы в бюджет

Расходы республиканского бюджета в первом квартале 2020 года составили 47,4 млрд рублей. Межбюджетные трансферты — 12,8 млрд рублей.
Inkazan вчера в 10:11
2
Общество

На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»

На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:39
214
Общество

Промышленности и банкам дадут полгода для перехода на отечественное ПО

Как КИИ переводят на отечественное Порядок перехода на отечественное оборудование и ПО, а также требования к ним до 1 сентября должно утвердить правительство.
РБК вчера в 23:00
6
Фигурное катание

Алина Загитова отмечает 18-летие

Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist 18 мая в 02:39
10
Политика

Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»

Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
RT на русском вчера в 10:12
789
Общество

Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
2,1K
Гаджеты

Apple может перенести презентацию новых iPhone

В связи с пандемией коронавируса корпорация Apple перенесет презентацию новой линейки смартфонов на октябрь, пишет Apple Insider.
Live24 вчера в 14:03
Армия и оружие

Российский экраноплан А-050 в США назвали «морским монстром»

Американское издание We Are the Mighty назвало его "морским монстром".
Народные новости 17 мая в 19:39
2K
Общество

Минобороны Японии проверяет кражу хакерами данных о новейших ракетах

По информации газеты Asahi, хакеры могли заполучить информацию об эксплуатационных характеристиках гиперзвуковых ракет, разосланных министерством обороны Японии нескольким потенциальным подрядчикам для разработки прототипа.
REGNUM 00:02
Шоу-бизнес

Меган Фокс и Брайан Остин Грин расстались после 10 лет брака

В авторском подкасте актер подтвердил слухи о разводе со своей женой Меган Фокс.
Sunmag.me вчера в 09:20
3
Происшествия

В Тюменской области нашли тело девушки-подростка

Российская газета вчера в 09:41
Происшествия

Коронавирус выявили у 77 человек за сутки в Новосибирской области

В Новосибирской области за сутки выявили еще 77 случаев коронавируса, об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусной инфекцией в регионе.
АиФ Новосибирск 01:02
40
Общество

Доктор Мясников: «Не надо искать в каждом чихе коронавирус»

Что антитела появляются в крови лишь через неделю-другую от начала симптомов, что тестирование из носоглотки очень зависит от того, как был произведен забор материала, и состоится может быть ложно-отрицательным.
REGNUM 00:15
18
Происшествия

В Уфе на автобусной остановке двухлетний малыш потерял свою маму

В Уфе на автобусной остановке на ул. А. Невского двухлетний малыш потерял свою маму.
Башинформ вчера в 12:15
12
Общество

Семьи с детьми за три месяца пандемии получат до 112 тысяч рублей

Семьи получат пособия сразу за шесть месяцев, в среднем 33 тыс. на ребенка, – сказал министр.
Солидарность вчера в 08:39
37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное