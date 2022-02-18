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ВВП России в 2021 году вырос на 4,7%

По итогам 2021 года ВВП России увеличился на 4,7%, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.
RT на русском
В 2021 году наблюдался рост производства почти во всех отраслях, при этом наивысший темп продемонстрировали гостиничный и ресторанный бизнес (24,1 процента в годовом выражении).
Lenta.ru
Согласно данным Росстата, в 2021 году производство возросло практически по всех отраслях экономики.
Интерфакс
Объем расходов населения на потребление товаров и услуг за прошлый год вырос на 7,1%, а конкретно домашних хозяйств — на 9,6%, отметил Росстат.
Ведомости

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Росстат зафиксировал рекордный с 2008 года рост ВВП России
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ВВП России в 2021 году вырос на 4,7%
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