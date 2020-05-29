Экономика

Телеканал RTVIТелеканал RTVIРоссийская экономика в апреле упала на 12%

По оценке ведомства, с января по март российский ВВП вырос на 1,6% по сравнению с 2019 годом, но из-за резкого сокращения экономической активности в апреле показатели первых четырех месяцев 2020 года снизились на 1,9%.
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