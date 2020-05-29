Экономика

СаминвесторСаминвесторВВП России в апреле рухнул на 12%

В апреле 2020 года российская экономика сократилась на 12% в годовом выражении, считает Министерство экономического развития РФ.
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Российская экономика оказалась прочнее западной

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Падение ВВП РФ в апреле оценили в 12%

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Снова бензиноопасная обстановка. Обзор

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Скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава

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Политика

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Журналист и телеведущий Владимир Соловьев призвал российскую корпорацию Роскосмос не спешить отвечать на шутку главы американской компании SpaceX Илона Маска о батуте.
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Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
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Курс доллара упал ниже 70 рублей

Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей.
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Кино

Режиссер «Властелина колец» объяснил происхождение мема с Боромиром

Режиссер трилогии "Властелин колец" Питер Джексон рассказал, как снималась сцена, в ходе которой Боромир произносит фразу "Нельзя просто так взять и войти в Мордор", впоследствии ставшую мемом, сообщает Mashable.
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Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа возобновился

Транзит газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа возобновился после четырехдневного перерыва.
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Здоровье

178 новых заражений коронавирусом выявили в Ростовской области

На 31 мая в Ростовской области у 4 758 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
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Общество

NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе

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Где в Кузбассе за сутки нашли новых людей с коронавирусом

Режим повышенной готовности продлён до 7 июня. Выявлено 44 новых случая заражения.
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Футбол

«Зенит» продлил контракт с Сергеем Семаком

Санкт-Петербург, 1 июня 2020, 10:19 — REGNUM Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» продлил контракт с главным тренером Сергеем Семаком.
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Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
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Общество

В России намерены жестко регулировать рынок криптовалюты

Эксперты считают, что из-за чрезмерно жесткого подхода рынок может уйти за рубеж.
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Игры

В компании Sony рассказали о цене на PlayStation 5

Ранее Sony отмечала, что 4 июня презентует 38 игр для PlayStation 5, которые войдут в стартовую линейку.
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Экономика

Минтруд сообщил о более чем 2 млн зарегистрированных безработных

В России официально зарегистрировано 2,09 млн безработных.
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Происшествия

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Российская газета вчера в 23:06
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Фильм «Текст» признали лучшим по версии Премии АПКиТ

Ассоциация продюсеров кино и телевидения признала лучшей полнометражной картиной работу режиссёра Клима Шипенко «Текст».
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Авто

Chevrolet Niva получил прибавку к цене

Автоновости дня 30 мая в 04:01
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Общество

В Татарстане выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусом

По данным оперативного штаба Татарстана на 1 июня, за сутки в регионе выявлено 50 новых случая заражения вирусом COVID-19.
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Астронавты США на борту Crew Dragon сняли скафандры

Американские астронавты Даг Херли и Боб Бенкен сняли скафандры и в скором времени проведут испытания ручного управления вышедшего на орбиту корабля Crew Dragon.
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Общество

В России за сутки выявили 9035 случаев заражения коронавирусом

Суточный прирост заболевших COVID-19 в России снизился до 2,2% и составил 9035, сообщили в оперативном штабе.
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Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом

Никол Пашинян предположил, что мог заразиться во время одного из совещаний. На нем официант без перчаток приносил воду в стаканах.
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Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых

Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
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Общество

Еще 2060 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, у которого нет хронических заболеваний и имеется отрицательный результат на ВИЧ и гепатиты В и С. Врачи считают, что кровь вылечившегося от коронавируса содержит антитела, которые помогут побороть инфекцию.
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Как с 1 июня изменится жизнь россиян

В июне власти выплатят семьям с детьми в возрасте от 2 до 16 лет единовременное пособие в размере 10 000 рублей. пособие – это мера помощи в условиях пандемии.
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Почему у внедорожных версий делают рифленую крышу, если у седанов она гладкая

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Анатолий Быков написал Путину письмо из СИЗО

Экс-депутат, бизнесмен Анатолий Быков, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, написал из СИЗО письмо президенту России Владимиру Путину.
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В Тульской области еще 113 жителей заразились коронавирусом

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Тульские Известия 03:48
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Ice Universe назвал обои, способные вывести из строя смартфон

Как оказалось, есть изображения, при установке которых возникают проблемы. Примеры этих изображений показали в сети.
Astera вчера в 10:39
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Экономика

Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год

RT на русском 30 мая в 11:49
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