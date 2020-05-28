Экономика
КоммерсантъВВП России в апреле рухнул на 12%
В апреле ВВП России упал на 12% в годовом выражении, сообщило Минэкономики. Об этом говорится в «Картине деловой активности», опубликованной на сайте ведомства. Падение экономики за январь-февраль оценивается на уровне 1,9%.
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Политика
Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей
Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей, пишет Reuters со ссылкой на Белый дом, который пока не опубликовал полный текст указа.
Ведомости 17:00
Происшествия
Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой
Российская газета 08:32
Общество
Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок. В работе карты пока наблюдаются сбои.
Коммерсантъ 10:56
Общество
В Прикамье число случаев COVID-19 превысило 1,5 тыс
По данным на день 28 мая в Прикамье зафиксировано 1539 случаев COVID-19.
РБК Пермский край 03:37
Экономика
Рост безработицы в России в три раза посчитали возможным
Уровень безработицы в России может вырасти в три раза.
Lenta.ru 17:50
Космос
Аномальная брешь в магнитном поле Земли грозит планете катастрофой
Доктор геолого-минералогических наук Александр Городницкий говорит о том, что "падение напряжённости геомагнитного поля является предвестником планетарной катастрофы: смены магнитных полюсов Земли".
Новые Известия вчера в 07:41
Здоровье
Глеб Никитин подписал постановление об отмене карантина в Тумботино
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин продолжает отменять карантин в населенных пунктах региона.
КП - Нижний Новгород 03:16
Спорт
Бостонский марафон впервые отменен за 124-летнюю историю
Организаторы Бостонского марафона решили отменить забег из-за пандемии коронавируса.
Интерфакс-Спорт 16:34
Технологии
Huawei нашла замену YouTube для своих смартфонов
Huawei заменит на своих смартфонах YouTube видеохостингом Dailymotion, который будет помогать развивать собственный сервис компании Huawei Video.
МонаВиста 11:09
Кино
Зак Снайдер потратит на съемки «Лиги справедливости» более $30 млн
Председатель совета директоров WarnerMedia Боб Гринблатт подтвердил, что на съемки кинокомикса "Лига справедливости" в версии Зака Снайдера будет потрачено более 30 миллионов долларов.
Экономика сегодня вчера в 07:17
Общество
Томские депутаты назначили себе компенсации за маски и перчатки
Депутатам Томской областной думы возместят из бюджета расходы на покупку средств индивидуальной защиты, «используемые при осуществлении депутатских полномочий».
Дождь 06:41
Космос
Астрономы нашли недостающую материю Вселенной, которую искали 30 лет
Вечерний курьер 00:39
Хоккей
«Амур» обменял Плотникова в «Металлург»
Metaratings 04:35
Общество
Роспотребнадзор объяснил, зачем носить маску и перчатки на улице
Носить на улице маску и перчатки необходимо, потому что не всегда получается соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.
Росбалт 09:09
Футбол
Роспотребнадзор разрешил проводить футбольные матчи со зрителями
Российский футбольный союз (РФС) согласовал с Роспотребнадзором возможность возобновления тренировок и проведения матчей Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-лиги сезона 2019–2020, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Ведомости 13:23
Общество
В Москве разъяснили порядок поездок в непродовольственные магазины
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире Первого канала заявил, что для поездок в непродовольственные магазины, которые откроются в столице с 1 июня, нужно будет использовать цифровые пропуска категории «По иным целям».
RT на русском 08:18
Происшествия
Троим фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения
Еще троим фигурантам дела о реабилитации нацизма в ходе акции «Бессмертный полк онлайн» предъявлены обвинения.
Известия 09:39
Экономика
Найден способ ускорить строительство дорог в России
В российском правительстве нашли способ ускорить строительство дорог в стране.
Lenta.ru 09:28
Технологии
Корпорация Microsoft выпустила глобальное обновление Windows 10
Корпорация Microsoft выпустила обновления для Windows 10, которые можно установить на свой компьютер уже сейчас.
Gazeta.SPb 17:37
Футбол
Заразившийся коронавирусом Баринов сообщил о самочувствии
Полузащитник московского Локомотива Дмитрий Баринов, у которого нашли коронавирус, обратился к болельщикам в сториз своего инстаграма.
Советский спорт 15:31
Авто
Эксперты рассказали, как сбить цену подержанного авто при покупке
Именно умение правильно и своевременно распознать различные неисправности позволит вам сбить стоимость автомобиля с пробегом чуть ли не на четверть.
Тарантас Ньюс вчера в 13:29
Игры
The Elder Scrolls Online появится в библиотеке Stadia 16 июня
Представители Google рассказали, что The Elder Scrolls Online появится в библиотеке Stadia уже 16 июня текущего года.
Vevby.ru вчера в 16:12
Экономика
Долговая нагрузка россиян побила исторический рекорд
Долговая нагрузка россиян достигла исторического максимума. К такому выводу пришли специалисты Банка России.
ФАН 11:23
Игры
The Last of Us: Part II займет много места на жестком диске PS4
Srnsk вчера в 23:39
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» вышел из германского порта Мукран
В декабре 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.
Известия 07:58
Общество
В ООН назвали страну с самой высокой смертностью от коронавируса
Генсек назвал ситуацию в Йемене абсолютно трагической.
РИА Новости 16:11
Технологии
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru 26 мая в 23:05