Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВВП России в апреле рухнул на 12%

В апреле ВВП России упал на 12% в годовом выражении, сообщило Минэкономики. Об этом говорится в «Картине деловой активности», опубликованной на сайте ведомства. Падение экономики за январь-февраль оценивается на уровне 1,9%.
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ВВП России в апреле рухнул на 12%

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