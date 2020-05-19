Экономика
Вести.RuВВП России в апреле рухнул на треть
По сравнению с апрелем прошлого года ВВП снизился на 28%. По оценке Agidel Asset Management, расчеты снижения ВВП РФ на 28% в апреле близки к расчетам номинального ВВП от МЭР (-27,2%).
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с чего всё началось
Номинальный ВВП России (рассчитывается в текущих ценах) в апреле 2020 года составил 6,3 трлн руб. — на 28% (или на 2,4 трлн руб.) меньше, чем в апреле предыдущего года, следует из ежемесячного отчета Минфина об исполнении федерального бюджета.РБКвчера в 17:00
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