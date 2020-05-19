Экономика
Деловое.ТВВВП России в апреле рухнул на треть
ВВП России по итогам нерабочего апреля рухнул на треть по сравнению с мартом. Номинальный ВВП (рассчитываемый в текущих ценах) показал снижение на 28%, по сравнению с прошлым годом. Из ежемесячного отчета Минфина следует, что он составил 6,3 трлн рублей.
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с чего всё началось
Номинальный ВВП России (рассчитывается в текущих ценах) в апреле 2020 года составил 6,3 трлн руб. — на 28% (или на 2,4 трлн руб.) меньше, чем в апреле предыдущего года, следует из ежемесячного отчета Минфина об исполнении федерального бюджета.РБКвчера в 17:00
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Сотрудники склада сети алкомаркетов заразились коронавирусом
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В Челябинске водители скорых требуют доплат за работу с коронавирусом
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Lenta.ru вчера в 20:14
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Биржа NASDAQ планирует ужесточить правила IPO из-за китайских компаний
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Коммерсантъ вчера в 22:52
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Каждый четвертый заявил, что сделал бы такую прививку. При этом о нежелании прививаться сообщили более трети участников опроса (35%).
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АвтоВАЗ может выпустить новую модель
Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
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Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
Ученые США и Швейцарии нашли антитела, нейтрализующие SARS-CoV-2, в организме людей, переболевших SARS в 2003 году.
Lenta.ru 03:26
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Уверенный рост цен на нефть продолжается
К половине седьмого утра по Гринвичу в понедельник, 18 мая, цена барреля нефти марки Brent LCOc1 выросла до 33,83 доллара (4,1%), наивысшей цены более чем за месяц, с 13 апреля.
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Активность российского бизнеса снизилась до минимума
Эффективность функционирования малого и среднего бизнеса в России продолжает снижаться.
ГЛАС.RU 03:08
Общество
В Сочи с 1 июня могут открыть некоторые пляжи
В Сочи с 1 июня могут открыть некоторые пляжи. Об этом ТАСС сообщили в администрации Сочи.
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Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39
Общество
Свыше 108 млн китайцев попали под новый карантин из-за коронавируса
Больше 108 млн жителей китайской провинции Цзилинь отправили на карантин из-за новой вспышки коронавируса.
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Путешествия
Названа дата открытия Турции для российских туристов
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В Роспотребнадзоре рассказали о работе летних лагерей для детей
Замруководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина рассказала об условиях организации детского отдыха на фоне распространения коронавируса.
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Режим самоизоляции позволил выиграть время и не допустить взрывного роста заболеваемости, отметил Мишустин.
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У актрисы Татьяны Васильевой пропал телефон после визита «медсестер»
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Политика
Путин вернул Мишустину обязанности премьера
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Ведомости 05:18
Общество
В челябинском лесу нашли десятки новых правительственных Toyota Camry
Житель Челябинской области обнаружил на территории оздоровительного центра, расположенного в лесу, несколько десятков новых японских автомобилей.
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Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования
Вашингтон полностью прекратит финансирование ВОЗ и пересмотрит свое членство, если организация в течение 30 дней не проведет реформы, говорится в письме американского президента Дональда Трампа директору учреждения Тедросу Аданому Гебрейесусу.
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Происшествия
В Кировской области вторые сутки ищут четырехлетнего ребенка
Поиски пропавшего в воскресенье четырехлетнего мальчика в Кировской области продолжались всю ночь, ребенка ищут в лесу и на многочисленных болотах, сообщили РИА Новости в региональном отделении поискового отряда "Лиза Алерт".
РИА Новости 02:33
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Первый геймплей ремастера Mafia II разочаровывает
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