Номинальный ВВП России (рассчитывается в текущих ценах) в апреле 2020 года составил 6,3 трлн руб. — на 28% (или на 2,4 трлн руб.) меньше, чем в апреле предыдущего года, следует из ежемесячного отчета Минфина об исполнении федерального бюджета.

с чего всё началось

ВВП России по итогам нерабочего апреля рухнул на треть по сравнению с мартом. Номинальный ВВП (рассчитываемый в текущих ценах) показал снижение на 28%, по сравнению с прошлым годом. Из ежемесячного отчета Минфина следует, что он составил 6,3 трлн рублей.

ВВП России в апреле рухнул на треть

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