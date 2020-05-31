Экономика
МонаВистаВВП России в апреле упал на 12%
В апреле 2020 года валовой внутренний продукт (ВВП) России в годовом выражении упал на 12%. Об этом сообщает на своем сайте Минэкономразвития РФ. Данные приводятся в докладе "Картина деловой активности за апрель 2020 года".
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Космос
Crew Dragon Илона Маска пристыковался к МКС
РИА Новости вчера в 10:37
Здоровье
Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков
Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
Общество
В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
Законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек был внесен в Госдуму, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы, главу комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru вчера в 21:56
Недвижимость
Москва вырвалась в тройку лидеров по изменению цен на элитное жилье
В первом квартале 2020 года рост цен на элитное жилье в Москве составил 4,9%. Большим этот показатель был лишь в Токио и Маниле, следует из рейтинга Prime Global Cities Index, который составила международная консалтинговая компания Knight Frank (есть у РБК).
РБК 01:00
Наука
Первая вакцина от коронавируса успешно прошла испытания
Первая вакцина от коронавируса, прошедшая начальную фазу клинических испытаний, проведенных на 108 добровольцах, признана безопасной и эффективной.
Рамблер 29 мая в 12:16
Общество
Попова исключила одномоментное снятие ограничений
Россия не одномоментно выйдет из режима ограничений, процесс идет, он позитивный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:54
Общество
Арабские Эмираты помогут Чечне и Дагестану в борьбе с коронавирусом
Власти ОАЭ направят средства индивидуальный защиты и тесты в Чечню и Дагестан для усиления борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.
ТАСС вчера в 15:28
Общество
Россиянам разрешили не носить маски на пляжах
РИА Новости вчера в 04:34
Политика
Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса
Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru вчера в 13:29
Футбол
Роналдо не включил Криштиану Роналду в список любимых футболистов
Экс-нападающий «Интера», «Реала» и сборной Бразилии Роналдо не назвал форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду среди пяти лучших игроков мира.
Матч ТВ вчера в 13:32
Общество
Что ждет россиян в июне 2020 года
На детей в возрасте до трех лет предусмотрена дополнительная выплата по 5 тыс. руб. за каждый месяц с апреля по июнь.
Коммерсантъ 29 мая в 04:00
Происшествия
В Вашингтоне полиция применила против протестующих слезоточивый газ
Власти США заявили, что любые стычки с полицией или угрозы правоохранителям расцениваются как акты внутреннего терроризма.
Эхо Москвы вчера в 00:34
Общество
Беспорядки в США усиливаются. В городах ввели комендантский час
Sputnik Кыргызстан вчера в 06:18
Футбол
«ПСЖ» официально подписал Икарди
ODDS.ru вчера в 13:19
Шоу-бизнес
Елена Воробей заразилась коронавирусом
Накануне стало известно, что Воробей выставила на продажу свою квартиру в Черногории, расположенную у морского побережья, поскольку последние три месяца у нее практически нет работы из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 22:17
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова пожелала сменить пол и жениться на подруге
Lenta.ru вчера в 06:07
Футбол
Футболисты «Шахтера» обыграли киевское «Динамо» в чемпионате Украины
Vprognoze.ru вчера в 13:59
Общество
Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации
Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru 30 мая в 05:41
Шоу-бизнес
Лоза посоветовал артистам «разгружать вагоны»
Любая "звезда высшего полета" может устроиться на работу таксистом или курьером, чтобы заработать на жизнь.
Pravda.Ru вчера в 09:57
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 июня
1. В Москве изменяются условия режима самоизоляции 27 мая мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в городе до 14 июня.
Lenta.ru вчера в 17:06
Экономика
Государство профинансирует новый аэропорт Грозного
Государство профинансирует новый аэропорт Грозного Правительство РФ может выделить на строительство нового терминала аэропорта в Грозном 4,7 млрд руб. до конца 2024 года.
Коммерсантъ вчера в 18:05
Общество
Карта коронавируса. В Саратове выявлены почти 800 заболевших
Обновлена карта распределения лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Саратовской области.
Взгляд-инфо вчера в 09:11
Футбол
«Бавария» разгромила «Фортуну» в матче чемпионата Германии
Алтайская правда вчера в 00:11
Политика
Трамп захотел пригласить Россию на саммит G7
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает формат G7 неэффективным и потому намерен пригласить на саммит этой организации такие страны как Россия, Индия, Южная Корея и Австралия, сообщила корреспондент телеканала CBS Пола Рид.
Интерфакс 30 мая в 20:30
Происшествия
В США задержаны более четырех тысяч протестующих
За участие в акциях протеста в США задержаны свыше четырех тысяч человек.
Российская газета 00:05
Транспорт
Роспотребнадзор отменил требование по загрузке самолетов на 50%
Роспотребнадзор перестал требовать от авиаперевозчиков заполнять салоны самолетов пассажирами только наполовину.
РБК вчера в 23:11
Кино
Российский триллер «Аванпост» откроет кинопрокат в Японии
Gazeta.SPb вчера в 16:08
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил слова Валерии о «дебильной аудитории»
Как писал NEWS.ru, ранее Валерия ответила, что имела в виду не свою аудиторию, думающую и интеллигентную, а ту, которая «глотает тупой контент».
News.ru 30 мая в 16:22
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Рамилю Шамсутдинову, который открыл стрельбу в воинской части Забайкалья и убил восемь сослуживцев, предъявят новое обвинение.
Российская газета вчера в 23:06
Происшествия
В Москве ветер повалил более 60 деревьев
В Москве из-за сильного ветра упали более 60 деревьев.
RT на русском вчера в 15:40