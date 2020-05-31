В апреле 2020 года валовой внутренний продукт (ВВП) России в годовом выражении упал на 12%. Об этом сообщает на своем сайте Минэкономразвития РФ. Данные приводятся в докладе "Картина деловой активности за апрель 2020 года".

ВВП России в апреле упал на 12%

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