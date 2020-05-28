Экономика

BFM.ruBFM.ruВВП России в апреле упал на 12%

ВВП РФ в апреле упал на 12% в годовом выражении. За четыре месяца, в период января-апреля, экономика просела на 1,9%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэкономразвития.
Читать в источнике
Комментировать313

Подробнее о событии

Регионы России отчитались о падении промпроизводства в апреле

REGNUM13:25

Российская экономика рухнула на 12% за нерабочий апрель

Ведомостивчера в 16:52

Главные новости к утру 29 мая

Коммерсантъ00:02

Минэкономразвития оценило падение ВВП в апреле на 12%

РБКвчера в 20:22

Что случилось этой ночью: пятница, 29 мая

Интерфакс00:35

Минэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%

RT на русскомвчера в 15:45

ВВП России в апреле снизился на 12% в годовом выражении

ТАССвчера в 15:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 23:14, Ашберн
Происшествия

В ряде крупных городов США начались беспорядки из-за смерти Флойда

Акции протеста из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе в пятницу переросли в беспорядки в ряде крупных городов США, передает Ассошиэйтед Пресс.
РИА Новости 22:09
9
Наука

Дания представит робота для тестов на коронавирус

Замана 19:18
1
Политика

На Украине будут введены жесткие меры в отношении военного учета

Речь, отмечают эксперты, идет о возможном введении на Украине "драконовских мер" в отношении резервистов и уклонистов от воинской службы.
Российская газета 03:58
14
Игры

Некоторым старым играм на Xbox Series X повысят разрешение или FPS

Игромания.ру вчера в 09:18
1
Общество

Парикмахерские в Московской области откроются 3 июня

Как сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1», со следующей среды в Подмосковье возобновят работу парикмахерские.
Арендатор.ру 12:29
210
Общество

В Китае опровергли версию происхождения коронавируса на рынке в Ухане

РИА Новости 18:57
198
Политика

В США рассекретили документы по экс-советнику Трампа Флинну

Документы касаются разговоров Флинна с тогдашним российским послом Сергеем Кисляком в конце 2016 года, вскоре после избрания Трампа президентом США.
РИА Новости 16:54
9
Политика

Трамп пообещал принять меры против торгующих на фондовом рынке китайских компаний

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что примет меры в отношении организаций из КНР, торгующихся на фондовом рынке США, так как вложения в эти компании могут подвергать американских граждан неоправданному риску.
Московский Комсомолец 17:38
1
Космос

Запуск космического корабля Crew Dragon могут перенести на июнь

Возможность проведения запуска на орбиту пилотируемого космического корабля Crew Dragon в начале июня запросила американская компания SpaceX.
РЕН ТВ 19:46
4
Политика

Путин объявил 24 июня нерабочим днем

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс 13:31
2,4K
Футбол

Вернблум рассказал, почему был напуган, когда подписал контракт с ЦСКА

Metaratings 13:21
Происшествия

В Миннеаполисе из-за беспорядков ввели комендантский час

Евразия Daily 20:32
7
Шоу-бизнес

Тренер Джессики Симпсон раскрыл секрет ее феноменального преображения

Личный тренер Симпсон вышел на связь с журналистами, чтобы пролить свет на ее удивительное преображение.
Woman.ru 03:31
Шоу-бизнес

Евгения Лоза разводится с мужем

Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
53
Хоккей

Российский хоккеист рассказал об отношении канадцев к Путину

Обо всем рассказал нападающий молодежной сборной России по хоккею Егор Соколов в интервью YouTube-каналу «Игра в тело».
Gazeta.SPb 14:53
Здоровье

В США родилась девочка с двумя ртами

В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
Газета.Ru вчера в 10:48
49
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
4,9K
Политика

Кравчук назвал способ остановить «агрессию» России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции.
Газета.Ru 15:08
1,2K
Шоу-бизнес

Дворец прокомментировал информацию о нервном срыве Кейт Миддлтон

Кенсингтонский дворец прокомментировал публикации в СМИ о том, кто Кейт Миддлтон пережила нервный срыв.
Mockva.ru вчера в 16:53
4
Происшествия

Конфликт со стрельбой произошел на западе Москвы

На западе Москвы в районе Солнцево произошел конфликт со стрельбой, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:35
78
Общество

Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 09:58
357
Здоровье

Правительство России выделило 12,6 млрд на выплаты медработникам

Российское правительство выделило Минздраву 12,6 млрд рублей на выплаты медикам, работающим с пациентами с коронавирусом.
Известия 11:57
3
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Анджелина Джоли воссоединились ради дочери

На днях 14 лет исполнилось Шайло дочери актеров. Вся семья дружно готовилась к празднику и не хотела портить настроение девочки.
Bimru.ru вчера в 11:17
4
Политика

Sohu: Япония осмелела, потому что в спор за Курилы вступили США

Политическая Экспертиза вчера в 09:29
83
Шоу-бизнес

Моргенштерн показал себя до похудения на 20 килограммов

22-летний рэпер Алишер Валеев, известный как Моргенштейн, показал свои фото до похудения более чем на 20 килограмм.
Discover24 05:08
13
Политика

Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России

Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
3,3K
Культура

В Уфе пройдет кастинг в последний сезон шоу «Танцы» на ТНТ

Собака.ru 06:43
Общество

В Волгоградской области продлен режим самоизоляции

Оперативный штаб Волгоградской области принял решение продлить режим самоизоляции до 16 июня включительно.
Известия 11:52
200
Космос

Элон Маск сказал, что 4 года работал над новыми космическими скафандрами SpaceX

AstroNews.ru 06:47
Общество

Роспотребнадзор назвал условия для открытия храмов

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для открытия религиозных учреждений.
РБК 21:21
84
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное