Экономика
BFM.ruВВП России в апреле упал на 12%
ВВП РФ в апреле упал на 12% в годовом выражении. За четыре месяца, в период января-апреля, экономика просела на 1,9%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэкономразвития.
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Политика
«Левада-центр»: рейтинг доверия Путину упал до 25%
Путин остается на первом месте по уровню доверия среди политиков, несмотря на то, что с ноября 2017 года, когда «Левада» начала проводить это исследование, его рейтинг опустился с 59%.
Дождь вчера в 18:02
Происшествия
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
Вести.Ru 00:25
Культура
Умер артист РАМТ Юльен Балмусов
На 80-м году жизни скончался старейший актёр Российского академического молодёжного театра (РАМТ), народный артист России Юльен Балмусов.
RT на русском 10:38
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
Армия и оружие
Необычные тренировки китайских огнеметчиков попали на видео
Политическая Экспертиза 12:32
Общество
Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации
Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru 05:41
Космос
Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях
Третий по счету в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
РИА Новости вчера в 15:26
Происшествия
В Ингушетии ликвидировали двух боевиков
Интерфакс 11:53
Общество
Песков рассказал, когда сбреет бороду
РИА Новости 11:44
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
Происшествия
В Оренбургской области умер ещё один больной коронавирусом
Скончался мужчина с тотальной двухсторонней пневмонией легких. Правда, населённый пункт, где умер больной минздрав не называет.
1743.ru 08:45
Экономика
У застройщиков Красноярского края выкупят невостребованные квартиры
Федеральный бюджет выделил 50 млрд рублей на выкуп у застройщиков невостребованных квартир. Об этом сообщила госкорпорация «ДОМ.РФ».
Деловой квартал (Красноярск) вчера в 04:34
Путешествия
Оценена готовность регионов отправить россиян на отдых
Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила готовность российских регионов отправить своих жителей на отдых.
Lenta.ru 06:57
Политика
Трамп и Меркель поспорили из-за «Северного потока-2»
Разногласия по поводу «Северного потока-2» привели к горячему спору между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом.
Lenta.ru 00:22
Общество
Аксенов назвал дату начала курортного сезона в Крыму
Глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что курортный сезон в регионе начнется с 15 июня.
Сайт интересных новостей вчера в 13:03
Политика
Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России
Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета вчера в 17:16
Наука
Начались испытания комбинированной терапии COVID-19
Начались испытания комбинированной терапии COVID-19. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:52
Авто
На тестах заметили прототип обновленного универсала Lada Vesta
При въезде на территорию Научно-технического центра "ВАЗа" были замечены два универсала Lada Vesta SW.
Новые автомобили 09:33
Общество
Роспотребнадзор назвал правила для открытия храмов
Роспотребнадзор разработал рекомендации по постепенному открытию религиозных учреждений, чтобы совершать богослужения, таинства и церемонии.
МедиаПоток вчера в 11:13
Шоу-бизнес
Тарзан рассказал, что «устроился на работу по специальности»
Аргументы и Факты вчера в 05:12
Игры
На презентации PlayStation 5 могут показать Horizon Zero Dawn 2
После официального анонса Sony о презентации PlayStation 5 в Сети начало появляться ещё больше спекуляций о консоли нового поколения и «стартовом» списке игр.
VistaNews 09:17
Армия и оружие
Российские истребители сопроводили американские бомбардировщики
«29 мая 2020 года дежурными силами по ПВО Западного и Южного военных округов были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над нейтральными водами Чёрного и Балтийского морей и осуществлено их сопровождение российскими истребителями», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 16:08
Политика
Путин предложил определить шаги России после открытия границ
Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин.
Газета.Ru 13:08
Политика
ЕС призвал США пересмотреть решение о разрыве с ВОЗ
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвали США пересмотреть решение о разрыве отношений с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Коммерсантъ 09:19
Политика
МИД РФ опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты
Министерство иностранных дел России опровергло заявление США о том, что партия ливийской валюты, выпущенная московской печатной фабрикой Гознак и перехваченная правительством Мальты, является фальшивой.
Известия 11:05
Футбол
Бундеслига: «Шальке» сыграет с «Вердером», «Бавария» примет «Фортуну»
В 16:30 по московскому времени стартуют сразу четыре игры – «Вольфсбург» примет «Айнтрахт», «Герта» сыграет с «Аугсбургом», «Майнц» встретится с «Хоффенхаймом», а «Шальке» – с «Вердером».
Metaratings 07:40
Шоу-бизнес
Баскову и Билану дали МРОТ, а Пригожину и Лепсу отказали
В соответствии с постановлением правительства о мерах поддержки экономики, многие деятели шоу-бизнеса, как и положено, подали заявление в ФНС на получение субсидий для работников предприятий, вынужденных остановить работу из-за пандемии.
REGNUM вчера в 09:16
Политика
Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс вчера в 13:31
Общество
В штате Миннесота впервые полностью мобилизуют Нацгвардию
Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолц заявил, что из-за беспорядков в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда Национальная гвардия Миннесоты впервые в ее истории будет мобилизована полностью.
РИА Новости 10:57