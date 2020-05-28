Экономика

BFM.ruBFM.ruВВП России в апреле упал на 12%

ВВП РФ в апреле упал на 12% в годовом выражении. За четыре месяца, в период января-апреля, экономика просела на 1,9%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэкономразвития.
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Снова бензиноопасная обстановка. Обзор

Интерфаксвчера в 11:42

Регионы России отчитались о падении промпроизводства в апреле

REGNUMвчера в 13:25

Минэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%

RT на русском28 мая в 15:45

Минэкономразвития оценило падение ВВП в апреле на 12%

РБК28 мая в 20:22

Российская экономика рухнула на 12% за нерабочий апрель

Ведомости28 мая в 16:52

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Коммерсантъвчера в 00:02

ВВП России в апреле снизился на 12% в годовом выражении

ТАСС28 мая в 15:31
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Политика

«Левада-центр»: рейтинг доверия Путину упал до 25%

Путин остается на первом месте по уровню доверия среди политиков, несмотря на то, что с ноября 2017 года, когда «Левада» начала проводить это исследование, его рейтинг опустился с 59%.
Дождь вчера в 18:02
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Происшествия

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
Вести.Ru 00:25
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Культура

Умер артист РАМТ Юльен Балмусов

На 80-м году жизни скончался старейший актёр Российского академического молодёжного театра (РАМТ), народный артист России Юльен Балмусов.
RT на русском 10:38
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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
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Армия и оружие

Необычные тренировки китайских огнеметчиков попали на видео

Политическая Экспертиза 12:32
Общество

Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации

Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru 05:41
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Космос

Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях

Третий по счету в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
РИА Новости вчера в 15:26
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Происшествия

В Ингушетии ликвидировали двух боевиков

Интерфакс 11:53
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Общество

Песков рассказал, когда сбреет бороду

РИА Новости 11:44
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Общество

Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
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Происшествия

В Оренбургской области умер ещё один больной коронавирусом

Скончался мужчина с тотальной двухсторонней пневмонией легких. Правда, населённый пункт, где умер больной минздрав не называет.
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Экономика

У застройщиков Красноярского края выкупят невостребованные квартиры

Федеральный бюджет выделил 50 млрд рублей на выкуп у застройщиков невостребованных квартир. Об этом сообщила госкорпорация «ДОМ.РФ».
Деловой квартал (Красноярск) вчера в 04:34
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Общество

Пригожину и Валерии отправили гуманитарную помощь из «Доширака»

Lenta.ru 07:30
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Путешествия

Оценена готовность регионов отправить россиян на отдых

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила готовность российских регионов отправить своих жителей на отдых.
Lenta.ru 06:57
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Политика

Трамп и Меркель поспорили из-за «Северного потока-2»

Разногласия по поводу «Северного потока-2» привели к горячему спору между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом.
Lenta.ru 00:22
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Общество

Аксенов назвал дату начала курортного сезона в Крыму

Глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что курортный сезон в регионе начнется с 15 июня.
Сайт интересных новостей вчера в 13:03
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Политика

Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России

Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета вчера в 17:16
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Наука

Начались испытания комбинированной терапии COVID-19

Начались испытания комбинированной терапии COVID-19. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:52
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Авто

На тестах заметили прототип обновленного универсала Lada Vesta

При въезде на территорию Научно-технического центра "ВАЗа" были замечены два универсала Lada Vesta SW.
Новые автомобили 09:33
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Общество

Роспотребнадзор назвал правила для открытия храмов

Роспотребнадзор разработал рекомендации по постепенному открытию религиозных учреждений, чтобы совершать богослужения, таинства и церемонии.
МедиаПоток вчера в 11:13
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Шоу-бизнес

Тарзан рассказал, что «устроился на работу по специальности»

Аргументы и Факты вчера в 05:12
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Игры

На презентации PlayStation 5 могут показать Horizon Zero Dawn 2

После официального анонса Sony о презентации PlayStation 5 в Сети начало появляться ещё больше спекуляций о консоли нового поколения и «стартовом» списке игр.
VistaNews 09:17
Армия и оружие

Российские истребители сопроводили американские бомбардировщики

«29 мая 2020 года дежурными силами по ПВО Западного и Южного военных округов были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над нейтральными водами Чёрного и Балтийского морей и осуществлено их сопровождение российскими истребителями», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 16:08
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Политика

Путин предложил определить шаги России после открытия границ

Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин.
Газета.Ru 13:08
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Политика

ЕС призвал США пересмотреть решение о разрыве с ВОЗ

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвали США пересмотреть решение о разрыве отношений с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Коммерсантъ 09:19
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Политика

МИД РФ опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты

Министерство иностранных дел России опровергло заявление США о том, что партия ливийской валюты, выпущенная московской печатной фабрикой Гознак и перехваченная правительством Мальты, является фальшивой.
Известия 11:05
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Футбол

Бундеслига: «Шальке» сыграет с «Вердером», «Бавария» примет «Фортуну»

В 16:30 по московскому времени стартуют сразу четыре игры – «Вольфсбург» примет «Айнтрахт», «Герта» сыграет с «Аугсбургом», «Майнц» встретится с «Хоффенхаймом», а «Шальке» – с «Вердером».
Metaratings 07:40
Шоу-бизнес

Баскову и Билану дали МРОТ, а Пригожину и Лепсу отказали

В соответствии с постановлением правительства о мерах поддержки экономики, многие деятели шоу-бизнеса, как и положено, подали заявление в ФНС на получение субсидий для работников предприятий, вынужденных остановить работу из-за пандемии.
REGNUM вчера в 09:16
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Политика

Путин объявил 24 июня нерабочим днем

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс вчера в 13:31
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Общество

В штате Миннесота впервые полностью мобилизуют Нацгвардию

Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолц заявил, что из-за беспорядков в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда Национальная гвардия Миннесоты впервые в ее истории будет мобилизована полностью.
РИА Новости 10:57
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