Экономика

BFM.ruBFM.ruВВП России в апреле упал на 12%

ВВП РФ в апреле упал на 12% в годовом выражении. За четыре месяца, в период января-апреля, экономика просела на 1,9%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэкономразвития.
Читать в источнике
Комментировать362

Подробнее о событии

Снова бензиноопасная обстановка. Обзор

Интерфаксвчера в 11:42

ВВП России в апреле снизился на 12% в годовом выражении

ТАСС28 мая в 15:31

Главные новости к утру 29 мая

Коммерсантъвчера в 00:02

Минэкономразвития оценило падение ВВП в апреле на 12%

РБК28 мая в 20:22

Российская экономика рухнула на 12% за нерабочий апрель

Ведомости28 мая в 16:52

Минэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%

RT на русском28 мая в 15:45

Регионы России отчитались о падении промпроизводства в апреле

REGNUMвчера в 13:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 12:56, Ашберн
Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
6,5K
Космос

Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен

Изначально исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 должен был состояться в ночь на 28 мая, однако был сорван из-за погодных условий.
Газета.Ru 05:38
319
Политика

МИД РФ опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты

Министерство иностранных дел России опровергло заявление США о том, что партия ливийской валюты, выпущенная московской печатной фабрикой Гознак и перехваченная правительством Мальты, является фальшивой.
Известия 11:05
1K
Общество

В штате Миннесота впервые полностью мобилизуют Нацгвардию

Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолц заявил, что из-за беспорядков в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда Национальная гвардия Миннесоты впервые в ее истории будет мобилизована полностью.
РИА Новости 10:57
39
Шоу-бизнес

Песков прокомментировал новый образ с отпущенной бородой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал свой новый образ после того, как были опубликованы кадры, на которых он предстал с отпущенной бородой.
Lenta.ru вчера в 15:01
374
Общество

Тюменская область с июня переходит на второй этап снятия ограничений

Тюмень, 29 мая 2020, 19:34 — REGNUM В Тюменской области наступила пора второго этапа снятия противоэпидемических ограничений.
REGNUM вчера в 12:34
41
Происшествия

В Ингушетии ликвидировали двух боевиков

Интерфакс 11:53
697
Происшествия

В Москве задержали нескольких пикетчиков у здания МВД на Петровке

Газета.Ru 05:47
1K
Общество

Где в Тульской области заболели коронавирусом: карта на 28 мая

К 28 мая число инфицированных коронавирусом в Тульской области увеличилось до 3 532 человек.
Тульская пресса 28 мая в 05:10
563
Авто

Объявлены цены на новый BMW 6 серии GT

Компания BMW Group Russia объявила цены на новый BMW 6 серии GT, производство которого стартует в июле.
Автостат 27 мая в 03:20
67
Авто

АвтоВАЗ рассказал о новых выгодах на автомобили Lada

Автоновости дня вчера в 03:42
2
Общество

В подмосковных Нахабино и Истре затопило несколько десятков домов

В подмосковных Нахабино и Истре затопило несколько десятков домов. Из-за прошедшего в пятницу ливня река Нахабинка вышла из берегов.
Эхо Москвы 09:38
Общество

Санатории и гостиницы в Крыму начнут открывать поэтапно с 15 июня

Второй этап возобновления работы санаторно-курортного комплекса может начаться через две недели после запуска первого.
ИА Крыминформ 10:37
1
Шоу-бизнес

Певица Валерия посетовала на «дебильную аудиторию»

Позже поклонники поинтересовались у исполнительницы в Instagram, почему она называет свою аудиторию дебильной.
News.ru вчера в 23:57
370
Космос

Горячие массивные звезды запретили планетам образовываться в центре своего скопления

Астрономам при помощи космического телескопа «Хаббл» не удалось обнаружить молодые звезды с нерегулярным изменением блеска в центральной части скопления Westerlund 2. Это подтверждает идею о том, что излучение от горячих массивных звезд способно не дать молодым звездами, расположенным по соседству, образовывать планетные системы.
N+1 05:09
Общество

Спикер Мосгордумы заработал в прошлом году почти 2 млрд рублей

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников по итогам прошлого года заработал значительно больше всех остальных депутатов столичного парламента — 1,95 млрд руб. Сведения о его доходах и имуществе были 30 мая опубликованы на сайте Мосгордумы.
Ведомости 12:11
829
Происшествия

В ЛНР два человека погибли в результате мощного взрыва

«29 мая в 19.56 в районе дома 2-л по улице Новикова-Прибоя в Красном Луче вследствие срабатывания неустановленного взрывного устройства погибли два человека: мужчина 1963 года рождения и мужчина 1967 года рождения», – говорится в сообщении.
ИА Новороссия 05:27
86
Футбол

Глушаков прокомментировал слухи о возвращении в «Спартак»

Вести.Ru 11:10
1
Кино

Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино

Evo-rus.com вчера в 10:05
49
Общество

Власти Москвы назвали сроки следующего смягчения ограничений

Следующий этап смягчения ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, может начаться через две недели.
Российская газета вчера в 08:37
904
Общество

В Свердловской области дали прогноз на начало лета

Первый месяц лета-2020 в Свердловской области окажется прохладным, сообщили 30 мая синоптики Росгидромета.
ИА Красная Весна 10:10
3
Общество

Российские СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина

Несколько российских СМИ удалили опубликованные ранее новости о ролике юмориста Максима Галкина с пародией на совещание Владимира Путина с Сергеем Собяниным о графике прогулок в Москве.
Ведомости вчера в 10:46
10
Общество

В России школьные выпускные пройдут 27 июня

Реальное время вчера в 11:01
73
Гаджеты

Samsung Galaxy Watch готовятся к релизу

Megaobzor.com вчера в 07:53
Общество

Руководство Lufthansa не исключает банкротства

Наблюдательный совет Lufthansa не исключает возможности банкротства как одного из вариантов выхода из нынешнего кризиса, если компании не удастся договориться с властями Германии и ЕС об условиях господдержки.
Коммерсантъ вчера в 07:54
4
Политика

ВЦИОМ назвал самые популярные у россиян поправки к Конституции

Абсолютное большинство россиян считают самым важным внести в Конституцию поправки, затрагивающие социальную сферу.
РБК 09:29
966
Экономика

Зеленский обнародовал декларацию о доходах за 2019 год

Известия 11:16
12
Политика

Путин объявил день Парада Победы 24 июня нерабочим

Президент России Владимир Путин объявил 24 июня выходным днем по случаю проведения парадов в честь 75-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Известия вчера в 18:29
3,2K
Происшествия

При крушении самолёта ЯК-52 в Нижегородской области пострадал пилот

REGNUM 12:45
2
Политика

ЦИК предложит упростить правила голосования по Конституции

РБК направил запрос в пресс-службу ЦИК. Порядок голосования был утвержден в марте. Новый документ предлагает упростить процедуру.
РБК 12:18
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное