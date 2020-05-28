Экономика
BFM.ruВВП России в апреле упал на 12%
ВВП РФ в апреле упал на 12% в годовом выражении. За четыре месяца, в период января-апреля, экономика просела на 1,9%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэкономразвития.
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Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Космос
Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен
Изначально исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 должен был состояться в ночь на 28 мая, однако был сорван из-за погодных условий.
Газета.Ru 05:38
Политика
МИД РФ опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты
Министерство иностранных дел России опровергло заявление США о том, что партия ливийской валюты, выпущенная московской печатной фабрикой Гознак и перехваченная правительством Мальты, является фальшивой.
Известия 11:05
Общество
В штате Миннесота впервые полностью мобилизуют Нацгвардию
Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолц заявил, что из-за беспорядков в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда Национальная гвардия Миннесоты впервые в ее истории будет мобилизована полностью.
РИА Новости 10:57
Шоу-бизнес
Песков прокомментировал новый образ с отпущенной бородой
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал свой новый образ после того, как были опубликованы кадры, на которых он предстал с отпущенной бородой.
Lenta.ru вчера в 15:01
Общество
Тюменская область с июня переходит на второй этап снятия ограничений
Тюмень, 29 мая 2020, 19:34 — REGNUM В Тюменской области наступила пора второго этапа снятия противоэпидемических ограничений.
REGNUM вчера в 12:34
Происшествия
В Ингушетии ликвидировали двух боевиков
Интерфакс 11:53
Общество
Где в Тульской области заболели коронавирусом: карта на 28 мая
К 28 мая число инфицированных коронавирусом в Тульской области увеличилось до 3 532 человек.
Тульская пресса 28 мая в 05:10
Авто
Объявлены цены на новый BMW 6 серии GT
Компания BMW Group Russia объявила цены на новый BMW 6 серии GT, производство которого стартует в июле.
Автостат 27 мая в 03:20
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новых выгодах на автомобили Lada
Автоновости дня вчера в 03:42
Общество
В подмосковных Нахабино и Истре затопило несколько десятков домов
В подмосковных Нахабино и Истре затопило несколько десятков домов. Из-за прошедшего в пятницу ливня река Нахабинка вышла из берегов.
Эхо Москвы 09:38
Общество
Санатории и гостиницы в Крыму начнут открывать поэтапно с 15 июня
Второй этап возобновления работы санаторно-курортного комплекса может начаться через две недели после запуска первого.
ИА Крыминформ 10:37
Шоу-бизнес
Певица Валерия посетовала на «дебильную аудиторию»
Позже поклонники поинтересовались у исполнительницы в Instagram, почему она называет свою аудиторию дебильной.
News.ru вчера в 23:57
Космос
Горячие массивные звезды запретили планетам образовываться в центре своего скопления
Астрономам при помощи космического телескопа «Хаббл» не удалось обнаружить молодые звезды с нерегулярным изменением блеска в центральной части скопления Westerlund 2. Это подтверждает идею о том, что излучение от горячих массивных звезд способно не дать молодым звездами, расположенным по соседству, образовывать планетные системы.
N+1 05:09
Общество
Спикер Мосгордумы заработал в прошлом году почти 2 млрд рублей
Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников по итогам прошлого года заработал значительно больше всех остальных депутатов столичного парламента — 1,95 млрд руб. Сведения о его доходах и имуществе были 30 мая опубликованы на сайте Мосгордумы.
Ведомости 12:11
Происшествия
В ЛНР два человека погибли в результате мощного взрыва
«29 мая в 19.56 в районе дома 2-л по улице Новикова-Прибоя в Красном Луче вследствие срабатывания неустановленного взрывного устройства погибли два человека: мужчина 1963 года рождения и мужчина 1967 года рождения», – говорится в сообщении.
ИА Новороссия 05:27
Кино
Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com вчера в 10:05
Общество
Власти Москвы назвали сроки следующего смягчения ограничений
Следующий этап смягчения ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, может начаться через две недели.
Российская газета вчера в 08:37
Общество
В Свердловской области дали прогноз на начало лета
Первый месяц лета-2020 в Свердловской области окажется прохладным, сообщили 30 мая синоптики Росгидромета.
ИА Красная Весна 10:10
Общество
Российские СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина
Несколько российских СМИ удалили опубликованные ранее новости о ролике юмориста Максима Галкина с пародией на совещание Владимира Путина с Сергеем Собяниным о графике прогулок в Москве.
Ведомости вчера в 10:46
Общество
В России школьные выпускные пройдут 27 июня
Реальное время вчера в 11:01
Гаджеты
Samsung Galaxy Watch готовятся к релизу
Megaobzor.com вчера в 07:53
Общество
Руководство Lufthansa не исключает банкротства
Наблюдательный совет Lufthansa не исключает возможности банкротства как одного из вариантов выхода из нынешнего кризиса, если компании не удастся договориться с властями Германии и ЕС об условиях господдержки.
Коммерсантъ вчера в 07:54
Политика
ВЦИОМ назвал самые популярные у россиян поправки к Конституции
Абсолютное большинство россиян считают самым важным внести в Конституцию поправки, затрагивающие социальную сферу.
РБК 09:29
Политика
Путин объявил день Парада Победы 24 июня нерабочим
Президент России Владимир Путин объявил 24 июня выходным днем по случаю проведения парадов в честь 75-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Известия вчера в 18:29
Политика
ЦИК предложит упростить правила голосования по Конституции
РБК направил запрос в пресс-службу ЦИК. Порядок голосования был утвержден в марте. Новый документ предлагает упростить процедуру.
РБК 12:18