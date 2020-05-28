Экономика
Газета.RuМинэкономразвития: ВВП России в апреле упал на 12%
Согласно оценке министерства, ВВП страны снизился на 12% год к году. При этом за прошедшие четыре месяца, оно оценило снижение этого показателя на уровне 1,9% в годовом выражении.
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Политика
Германия пригрозила России санкциями за хакерскую атаку на Бундестаг
Германия в связи с делом о хакерской атаке на Бундестаг вводит санкционный режим, который подразумевает заморозку счетов и ограничения на въезд в Евросоюз, сообщила представитель МИД ФРГ Мария Адебар.
Коммерсантъ 07:40
Политика
Украина может выйти из Минских соглашений — депутат Рады
Киев, 29 мая 2020, 12:25 — REGNUM Украина получит право выйти из Минских соглашений, если Россия не будет их «выполнять», заявил глава комитета Верховной рады по внешней политике Александр Мережко 29 мая в интервью изданию «Левый берег».
REGNUM 05:25
Политика
МИД РФ: перемирие в Ливии окончательно сорвано
Выступая на онлайн-конференции Московского дипломатического клуба, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация в Ливии — не просто тяжелая, она продолжает деградировать, передает РИА Новости.
Вести.Ru 07:59
Общество
На Великолукском мясокомбинате нашли очаг коронавируса
Великие Луки, Псковская область, 29 мая 2020, 15:23 — REGNUM На Великолукском мясокомбинате в Псковской области обнаружен очаг коронавирусной инфекции, положительный тест на коронавирус получен у 24 сотрудников.
REGNUM 08:23
Происшествия
Бизнес-центр «Парус» горит в Тюмени
Жители Тюмени поделились уникальными кадрами с места возникновения пожара. Очевидцы запечатлели горение крыши бизнес-центра "Парус".
Слово и Дело 07:34
Здоровье
В Пскове три реаниматолога заразились коронавирусом
В Псковской области коронавирусом заразились трое из одиннадцати врачей-реаниматологов, которые работают с тяжелыми пациентами в ковидных отделениях.
FlashNord вчера в 06:24
Происшествия
Со стены Новгородского кремля обрушилась часть облицовки
На территории Новгородского государственного музея-заповедника произошло обрушение части облицовки стены кремля.
РБК 08:27
Шоу-бизнес
Звезду «Физрука» Владимира Сычева обвиняли в двойном убийстве
В «Физруке» и «Бумере» Сычев сыграл отъявленных бандитов.
StarHit.ru 06:00
Политика
В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма
Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru вчера в 16:57
Общество
В Москве с 1 июня частично заработают торговые центры
«С 1 июня в Москве возобновят работу порядка 47 тыс. предприятий торговли непродовольственными товарами, около 9 тыс. предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры, не включая пункты общественного питания, спортзалы и детские зоны», — приводит его слова ТАСС.
RT на русском 08:25
Экономика
Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс вчера в 04:53
Общество
Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок для жителей столицы.
RT на русском вчера в 11:24
Политика
МИД сообщил о перспективах открытия границ зарубежных стран для россиян
Министерство иностранных дел озвучило официальную позицию по поводу перспектив поездок россиян за рубеж.
Profi.travel 02:36
Футбол
Диего Косте грозит полгода тюрьмы
AS получила данные о том, что для Косты запрошено наказание в виде штрафа 500 тысяч евро и шести месяцев тюрьмы.
ГЛАС.RU 08:52
Шоу-бизнес
Опубликовано редкое фото Жанны Фриске во время болезни
Сестра Жанны Фриске Наталья на личной страничке в Instagram выложила уникальное архивное фото с певицей.
Что происходит 04:43
Происшествия
Жительница Марий Эл без маски на рынке укусила полицейского
Йошкар-Ола, 29 мая 2020, 13:22 — REGNUM В Марий Эл в отношении 38-летней женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия к представителю власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).
REGNUM 06:22
Здоровье
В поликлинике пензенской облбольницы начинается плановый прием
Плановый прием пациентов возобновляется в поликлинике Пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко с понедельника, 1 июня.
Smi58.ru 08:02
Политика
Дональд Трамп пригрозил ввести войска в бунтующий Миннеаполис
В своем Twitter глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что введет войска Национальной гвардии в бунтующий город, если мэр Джейкоб Фрей не усмирит толпу.
Кавказ Пост 08:32
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран
Интерфакс вчера в 02:57
Экономика
США накрыла самая мощная с 2009 года волна банкротств
Вашингтон, 28 мая 2020, 20:47 — REGNUM Волна банкротств, какой не наблюдалось с 2009 года, накрыла в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, Соединённые Штаты Америки.
REGNUM вчера в 13:47
Футбол
Антон Миранчук получил травму и выбыл на длительный срок
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук получил травму на одной из тренировок.
Metaratings 07:24
Общество
Минтруд рассказал о пенсионном стаже работающих с COVID-19 медиков
Пенсионный стаж медиков, которые работают с пациентами с коронавирусом, в 2020 году будет формироваться из расчёта день за три, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства труда.
RT на русском 08:36
Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости 27 мая в 16:50
Общество
В Брянской области продлили режим повышенной готовности
Брянск, 29 мая 2020, 15:07 — REGNUM Режим повышенной готовности продлевается в Брянской области.
REGNUM 08:07
Политика
Дональд Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей
Президент США Трамп подписал указ о регулировании в США деятельности соцсетей.
Evo-rus.com 06:34
Энергетика
«Газпром» озвучил сумму задолженности Белоруссии за газ
"Газпром" будет готов начать переговоры по поставкам газа в Белоруссию в 2021 году после урегулирования вопроса с долгом страны за сырье в 165,6 миллиона долларов, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.
РИА Новости 08:26
Футбол
«Барселона» договорилась с агентами Лаутаро о зарплате в 12 млн евро
«Блауграна» собирается предложить за 22-летнего игрока 80 млн евро и защитника Хуниора Фирпо, сообщает журналист Николо Скира.
Sports.ru 04:49