Согласно оценке министерства, ВВП страны снизился на 12% год к году. При этом за прошедшие четыре месяца, оно оценило снижение этого показателя на уровне 1,9% в годовом выражении.

Минэкономразвития: ВВП России в апреле упал на 12%

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